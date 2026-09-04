Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
Бесплатная диагностика знаний ребенка в «100балльном репетиторе»
Елена Чурсинова
6-НДФЛ
Читать 3 мин

Новые коды для 6-НДФЛ за 1 квартал 2027 года: что меняется и как подготовиться

С 1 января 2027 года вступают в силу сразу два пакета изменений, которые затронут заполнение расчета 6-НДФЛ.

440 просмотров22 открытия

С 1 января 2027 года вступают в силу сразу два пакета изменений, которые затронут заполнение расчёта 6-НДФЛ. Первый — обновлённые справочники кодов доходов и вычетов (приказ ФНС от 01.06.2026 № ЕД-1-11/360@). Второй — поправки в порядок заполнения самой формы: новые коды места представления расчёта, статуса налогоплательщика и отчётных периодов (проект приказа ФНС). Разбираемся, что именно меняется и как это повлияет на отчётность.

Новые коды доходов

С 2027 года в справочнике появятся три новых кода видов доходов: 

Код

Что отражать

2652

Материальная выгода от приобретения долей участия в уставном капитале российских организаций (ст. 212 НК РФ)

2722

Стоимость недвижимости, полученной в дар (налоговая база — по подп. 1 п. 6 ст. 210 НК РФ)

2723

Стоимость транспортного средства, полученного в дар (налоговая база — по подп. 1 п. 6 ст. 210 НК РФ)

Раньше подаренное имущество — и недвижимость, и транспорт — отражалось по общему коду 2720. С 2027 года код 2720 остаётся, но применяется только для прочего подаренного имущества, кроме недвижимости и транспорта. 

Уточнённые описания действующих кодов

Несколько кодов не отменили, но скорректировали их формулировки: 

  • 2006 — оплата труда работников Крайнего Севера в части районных коэффициентов и надбавок. Теперь код применяется и к выплатам из среднего заработка (отпускные, командировочные) в части районных коэффициентов. Это связано с тем, что с 1 января 2026 года такие выплаты включаются в базу, облагаемую по прогрессивной шкале 13% и 15%. 

  • 2720 — уточнено, что код охватывает доходы от продажи и дарения имущества, кроме ценных бумаг, цифровой валюты, недвижимости (код 2722) и транспортных средств (код 2723).

  • 1011 — проценты по ценным бумагам. Из описания исключена ссылка на код 3023.

  • 1013 — проценты по долговым обязательствам. Также исключена ссылка на код 3023.

  • 1221 и 1222 — из наименований убрано слово «социальный», теперь это просто суммы пенсионных и сберегательных взносов.

Отменённые коды

Часть кодов признают утратившими силу: 

Тип

Отменяемые коды

Коды доходов

3023 (проценты по российским облигациям, эмитированным после 01.01.2017), 2790 (матпомощь и подарки ветеранам ВОВ)

Коды вычетов

330, 332, 507, 516

Изменение кода вычета 513

Код вычета 513 сохраняется, но описание уточнено. С 2027 года он применяется для вычета из дохода от реализации долей участия и акций российских организаций при соблюдении условий п. 17.2 ст. 217 НК РФ. Важная деталь: вычет не применяется при выходе (выбытии) участника из организации. 

Новые коды для самой формы 6-НДФЛ

Помимо справочника доходов и вычетов, ФНС подготовила поправки в порядок заполнения расчёта 6-НДФЛ. Проект приказа опубликован на федеральном портале, и изменения планируется внедрить начиная с отчётности за 1 квартал 2027 года.

Новый код места представления расчёта:

Код

Описание

340

По месту учёта иностранной организации в качестве налогового агента (п. 1.1 ст. 226 НК РФ)

Новые коды статуса налогоплательщика:

Код

Описание

9

Налогоплательщик — гражданин государства — члена ЕАЭС, получающий доходы от трудовой деятельности в РФ, не является налоговым резидентом РФ

0

Налогоплательщик, имеющий статус иностранного агента

Появление этих кодов связано с Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ, который установил особый порядок расчёта НДФЛ для иноагентов и прогрессивную шкалу ставок для работников-нерезидентов из стран ЕАЭС. 

Расширение кодов отчётных периодов:

Коды 51, 52, 53 и 90 будут использоваться не только при реорганизации (ликвидации) организации, но и при снятии с учёта иностранной организации — налогового агента

Что делать бухгалтеру

  1. Обновить справочники кодов в учётной программе до версии, в которой реализованы изменения. В «1С» обновление запланировано на конец 2026 года. 

  2. Проверить код 2006 — с 2027 года его нужно ставить не только на зарплату, но и на отпускные и командировочные в части районных коэффициентов и северных надбавок.

  3. Использовать новые коды для подарков: 2722 — для недвижимости, 2723 — для транспорта, 2720 — для остального имущества.

  4. Отслеживать статус проекта приказа по кодам формы — на момент сентября 2026 года это проект, а не утверждённый документ. Финальная версия может незначительно отличаться. 

  5. Отчётность за 2026 год сдаётся по старым кодам. Новые коды применяются только к доходам, начисленным и выплаченным начиная с 1 января 2027 года. 

Изменения затрагивают сразу несколько уровней: справочник доходов и вычетов, саму форму расчёта и коды статуса налогоплательщика. Главный практический риск — использовать устаревший код в первом же расчёте за 2027 год и получить требование от инспекции. Чтобы этого избежать, стоит заранее обновить программу и провести сверку кодов по новым справочникам.

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

1 подписчик16 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка