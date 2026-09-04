Новые коды для 6-НДФЛ за 1 квартал 2027 года: что меняется и как подготовиться

С 1 января 2027 года вступают в силу сразу два пакета изменений, которые затронут заполнение расчёта 6-НДФЛ. Первый — обновлённые справочники кодов доходов и вычетов (приказ ФНС от 01.06.2026 № ЕД-1-11/360@). Второй — поправки в порядок заполнения самой формы: новые коды места представления расчёта, статуса налогоплательщика и отчётных периодов (проект приказа ФНС). Разбираемся, что именно меняется и как это повлияет на отчётность.
Новые коды доходов
С 2027 года в справочнике появятся три новых кода видов доходов:
Код
Что отражать
2652
Материальная выгода от приобретения долей участия в уставном капитале российских организаций (ст. 212 НК РФ)
2722
Стоимость недвижимости, полученной в дар (налоговая база — по подп. 1 п. 6 ст. 210 НК РФ)
2723
Стоимость транспортного средства, полученного в дар (налоговая база — по подп. 1 п. 6 ст. 210 НК РФ)
Раньше подаренное имущество — и недвижимость, и транспорт — отражалось по общему коду 2720. С 2027 года код 2720 остаётся, но применяется только для прочего подаренного имущества, кроме недвижимости и транспорта.
Уточнённые описания действующих кодов
Несколько кодов не отменили, но скорректировали их формулировки:
2006 — оплата труда работников Крайнего Севера в части районных коэффициентов и надбавок. Теперь код применяется и к выплатам из среднего заработка (отпускные, командировочные) в части районных коэффициентов. Это связано с тем, что с 1 января 2026 года такие выплаты включаются в базу, облагаемую по прогрессивной шкале 13% и 15%.
2720 — уточнено, что код охватывает доходы от продажи и дарения имущества, кроме ценных бумаг, цифровой валюты, недвижимости (код 2722) и транспортных средств (код 2723).
1011 — проценты по ценным бумагам. Из описания исключена ссылка на код 3023.
1013 — проценты по долговым обязательствам. Также исключена ссылка на код 3023.
1221 и 1222 — из наименований убрано слово «социальный», теперь это просто суммы пенсионных и сберегательных взносов.
Отменённые коды
Часть кодов признают утратившими силу:
Тип
Отменяемые коды
Коды доходов
3023 (проценты по российским облигациям, эмитированным после 01.01.2017), 2790 (матпомощь и подарки ветеранам ВОВ)
Коды вычетов
330, 332, 507, 516
Изменение кода вычета 513
Код вычета 513 сохраняется, но описание уточнено. С 2027 года он применяется для вычета из дохода от реализации долей участия и акций российских организаций при соблюдении условий п. 17.2 ст. 217 НК РФ. Важная деталь: вычет не применяется при выходе (выбытии) участника из организации.
Новые коды для самой формы 6-НДФЛ
Помимо справочника доходов и вычетов, ФНС подготовила поправки в порядок заполнения расчёта 6-НДФЛ. Проект приказа опубликован на федеральном портале, и изменения планируется внедрить начиная с отчётности за 1 квартал 2027 года.
Новый код места представления расчёта:
Код
Описание
340
По месту учёта иностранной организации в качестве налогового агента (п. 1.1 ст. 226 НК РФ)
Новые коды статуса налогоплательщика:
Код
Описание
9
Налогоплательщик — гражданин государства — члена ЕАЭС, получающий доходы от трудовой деятельности в РФ, не является налоговым резидентом РФ
0
Налогоплательщик, имеющий статус иностранного агента
Появление этих кодов связано с Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ, который установил особый порядок расчёта НДФЛ для иноагентов и прогрессивную шкалу ставок для работников-нерезидентов из стран ЕАЭС.
Расширение кодов отчётных периодов:
Коды 51, 52, 53 и 90 будут использоваться не только при реорганизации (ликвидации) организации, но и при снятии с учёта иностранной организации — налогового агента.
Что делать бухгалтеру
Обновить справочники кодов в учётной программе до версии, в которой реализованы изменения. В «1С» обновление запланировано на конец 2026 года.
Проверить код 2006 — с 2027 года его нужно ставить не только на зарплату, но и на отпускные и командировочные в части районных коэффициентов и северных надбавок.
Использовать новые коды для подарков: 2722 — для недвижимости, 2723 — для транспорта, 2720 — для остального имущества.
Отслеживать статус проекта приказа по кодам формы — на момент сентября 2026 года это проект, а не утверждённый документ. Финальная версия может незначительно отличаться.
Отчётность за 2026 год сдаётся по старым кодам. Новые коды применяются только к доходам, начисленным и выплаченным начиная с 1 января 2027 года.
Изменения затрагивают сразу несколько уровней: справочник доходов и вычетов, саму форму расчёта и коды статуса налогоплательщика. Главный практический риск — использовать устаревший код в первом же расчёте за 2027 год и получить требование от инспекции. Чтобы этого избежать, стоит заранее обновить программу и провести сверку кодов по новым справочникам.
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