Новые коды для 6-НДФЛ за 1 квартал 2027 года: что меняется и как подготовиться

Новые коды для самой формы 6-НДФЛ

Помимо справочника доходов и вычетов, ФНС подготовила поправки в порядок заполнения расчёта 6-НДФЛ. Проект приказа опубликован на федеральном портале, и изменения планируется внедрить начиная с отчётности за 1 квартал 2027 года.

Новый код места представления расчёта:

Код Описание 340 По месту учёта иностранной организации в качестве налогового агента (п. 1.1 ст. 226 НК РФ)

Новые коды статуса налогоплательщика:

Код Описание 9 Налогоплательщик — гражданин государства — члена ЕАЭС, получающий доходы от трудовой деятельности в РФ, не является налоговым резидентом РФ 0 Налогоплательщик, имеющий статус иностранного агента

Появление этих кодов связано с Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ, который установил особый порядок расчёта НДФЛ для иноагентов и прогрессивную шкалу ставок для работников-нерезидентов из стран ЕАЭС.

Расширение кодов отчётных периодов:

Коды 51, 52, 53 и 90 будут использоваться не только при реорганизации (ликвидации) организации, но и при снятии с учёта иностранной организации — налогового агента.