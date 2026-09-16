Минфин отказался возвращать прежний лимит по УСН для освобождения от НДС

Почему Минфин отказал

По порогу доходов. Увеличение лимита с 20 до 60 млн рублей приведёт к расширению круга налогоплательщиков, не уплачивающих НДС, и, как следствие, — к выпадающим доходам федерального бюджета. Причём автор предложения не указал источники компенсации этих потерь. В ведомстве напомнили, что ключевыми приоритетами расходования бюджетных средств сейчас являются социальные обязательства, оборона и безопасность, поддержка семей участников СВО и достижение национальных целей до 2030 года.

По кассовому методу. Сейчас моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из дат — день отгрузки или день оплаты. При этом у налогоплательщиков есть право на вычеты, то есть условия уплаты и вычета НДС сбалансированы. Переход к кассовому методу, по мнению Минфина, нарушит целостность системы и также приведёт к потерям бюджета.

Минфин добавил, что кассовый метод по НДС действовал до 1 января 2006 года и был отменён именно из-за того, что бизнес активно использовал его в схемах по уклонению от уплаты налога — скрывал выручку. Возвращаться к этой практике ведомство не намерено.