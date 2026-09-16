Минфин отказался возвращать прежний лимит по УСН для освобождения от НДС

Суть решения
Минфин ответил на предложение вернуть упрощенцам прежний порог доходов в 60 млн рублей, при котором можно не платить НДС, — и ответил отказом. Соответствующее письмо ведомства датировано 14 июля 2026 года (№ 03-07-14/60596).
В обращении предлагалось два шага:
Повысить порог освобождения от НДС с действующих 20 млн до прежних 60 млн рублей;
Ввести кассовый метод для расчёта налоговой базы — то есть начислять НДС после получения денег за товар, а не в момент отгрузки.
Минфин не поддержал ни одно из предложений.
Почему Минфин отказал
По порогу доходов. Увеличение лимита с 20 до 60 млн рублей приведёт к расширению круга налогоплательщиков, не уплачивающих НДС, и, как следствие, — к выпадающим доходам федерального бюджета. Причём автор предложения не указал источники компенсации этих потерь. В ведомстве напомнили, что ключевыми приоритетами расходования бюджетных средств сейчас являются социальные обязательства, оборона и безопасность, поддержка семей участников СВО и достижение национальных целей до 2030 года.
По кассовому методу. Сейчас моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из дат — день отгрузки или день оплаты. При этом у налогоплательщиков есть право на вычеты, то есть условия уплаты и вычета НДС сбалансированы. Переход к кассовому методу, по мнению Минфина, нарушит целостность системы и также приведёт к потерям бюджета.
Минфин добавил, что кассовый метод по НДС действовал до 1 января 2006 года и был отменён именно из-за того, что бизнес активно использовал его в схемах по уклонению от уплаты налога — скрывал выручку. Возвращаться к этой практике ведомство не намерено.
Действующие правила: что нужно знать упрощенцам
С 2025 года все плательщики УСН признаются плательщиками НДС, но те, чьи доходы не превышают установленный порог, получают автоматическое освобождение (ст. 145 НК РФ). Отказаться от освобождения добровольно нельзя.
Пороги доходов для освобождения от НДС:
Период
Лимит доходов за предыдущий год
2025–2028 годы
20 млн рублей
2029 год
15 млн рублей
2030 год и далее
10 млн рублей
В июле 2026 года Президент подписал Федеральный закон № 228-ФЗ, который «заморозил» порог на уровне 20 млн рублей до конца 2029 года — вместо того, чтобы снижать его поэтапно, как планировалось ранее. По данным декларационной кампании 2025 года, эта мера коснётся более 360 тысяч субъектов МСП, которые будут освобождены от НДС в 2027–2028 годах. Совокупный объём поддержки бизнеса за три года превысит 250 млрд рублей.
Ставки НДС на УСН в 2026 году (при превышении лимита):
5% — при доходах до 272,5 млн рублей (без права на вычеты);
7% — при доходах от 272,5 до 490,5 млн рублей (без права на вычеты);
22% — общая ставка с правом на вычет входного НДС.
Льготные ставки 5% и 7% можно применять в течение первого года, затем — перейти на общую ставку 22%. Обратный переход Налоговым кодексом не ограничен.
Контекст налоговой реформы
До 2025 года порог доходов, при котором упрощенцы освобождались от НДС, составлял 60 млн рублей. В рамках налогового пакета 2025 года этот лимит снизили сначала до 20 млн, а в дальнейшем планировалось довести его до 10 млн. Цель, по словам Минфина, — борьба с дроблением бизнеса: по подсчётам ведомства, 96,8% плательщиков УСН имеют выручку ниже 60 млн рублей, но на оставшиеся 3,2% приходится 46% суммарной выручки по системе.
Одновременно базовая ставка НДС была повышена с 20% до 22%, а льготная ставка 10% для социально значимых товаров сохранена.
Что это значит для бизнеса
Возврата к старым лимитам не будет — по крайней мере, до 2029 года. Предпринимателям на УСН с доходами выше 20 млн рублей в 2026 году приходится работать в новых условиях: считать НДС, выставлять счета-фактуры, вести книги покупок и продаж, сдавать налоговую отчётность.
Как отмечает эксперт Наталья Горячая, комментируя позицию Минфина: бизнесу остаётся «судиться, писать претензии, защищать свои права и помнить о том, что НДС надо платить даже если деньги не поступили» — ведь отгрузка признаётся моментом определения базы раньше оплаты.
В Госдуму действительно внесён законопроект с предложением вернуть пороги на прежний уровень в 60 млн и снизить НДС до 20%, но вероятность его принятия на фоне чёткой позиции Минфина оценивается как низкая.