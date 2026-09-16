В Госдуму внесли законопроект: площадь «старых» объектов можно будет уточнить без реконструкции

Что предлагает законопроект

Инициатива прямо разрешает уточнять площадь, если изменение вызвано не перестройкой объекта, а применением актуальной методики расчёта или выявлением ошибки в старой технической документации. Для этого кадастровый инженер подготовит технический план с уточнёнными данными. Ключевое условие: до проведения кадастровых работ в объекте не должно было быть реконструкции (для зданий и сооружений) или перепланировки (для помещений в многоквартирных домах). Если фактические изменения были (надстройка, пристройка, переустройство конструкций), оформлять их придётся по общим правилам — с документами, подтверждающими законность работ.

Поправки планируют внести в Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В частности, дополнить статьи 24 и 69.

Но это не всё. Законопроект также затрагивает другие «пробелы» в данных ЕГРН. Предлагается упростить внесение сведений, важных для кадастровой оценки: о годе ввода объекта в эксплуатацию (или завершения строительства) и о материале наружных стен. Сейчас таких данных не хватает: год ввода отсутствует более чем у 6 млн объектов, а материал стен — более чем у 700 тыс.. Вносить эти сведения можно будет двумя путями: по заявлению собственника (с подтверждающими документами) или самостоятельно органом регистрации прав — на основании документов, которые передают бюджетные учреждения субъектов РФ, участвующие в кадастровой оценке. При этом декларация, поданная в бюджетное учреждение, сама по себе не будет считаться достаточным подтверждением.