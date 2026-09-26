В чём суть изменений

С 1 октября банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны передавать в квалифицированное бюро кредитных историй (КБКИ) сведения о каждом заключённом договоре потребительского кредита или займа — в том числе о кредитных картах и лимитах овердрафта. От бюро информация почти мгновенно направляется в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг. Цель нововведения — не просто уведомлять о долгах, а дать человеку возможность реагировать сразу: если кредит оформили без его ведома либо он был подписан импульсивно, у заёмщика появляется реальный шанс остановить выдачу денег или быстро оспорить операцию.

Как будет выглядеть уведомление

В сообщении на Госуслугах будут указаны ключевые параметры договора: кредитор (банк или МФО) и его реквизиты;

сумма кредита или лимит по карте;

процентная ставка и индивидуальные условия;

срок возврата;

информация о «периоде охлаждения» и точном сроке, в течение которого можно отказаться от получения средств (если применимо). Если сумма кредита превышает 50 000 рублей, в уведомлении отдельно укажут возможность отказа и временной интервал с точностью до минуты — именно столько есть у человека, чтобы обратиться в банк или МФО и отменить выдачу. Скорость доставки — один из главных элементов защиты: уведомление должно поступить не позднее 15 минут после того, как бюро получит данные от кредитора. Такой тайминг критически важен, когда речь идёт о мошенничестве: чем раньше человек узнает о договоре, тем выше шанс заблокировать операцию до перевода денег злоумышленникам.

Практические примеры

Пример 1. Мошеннический кредит. На имя гражданина оформили микрозаём в МФО. Благодаря новому механизму он получает уведомление на Госуслугах уже через 10–15 минут. В сообщении указаны сумма, ставка, реквизиты МФО и срок для отказа. Человек сразу обращается в МФО с требованием аннулировать договор и параллельно подаёт заявление в полицию. Раннее уведомление помогает зафиксировать факт мошенничества до того, как деньги будут перечислены. Пример 2. Импульсивное решение. Клиент оформил кредит на покупку техники, но уже через час понял, что передумал. Уведомление на Госуслугах напомнило о праве отказаться от получения средств в «период охлаждения». Он успевает подать заявление в банк до выдачи денег — договор аннулируется без начисления процентов и комиссий. Пример 3. Кредитная карта с лимитом. Банк одобрил кредитку и установил лимит, но клиент ещё не активировал карту. Уведомление на Госуслугах содержит информацию о доступном лимите и условиях. Человек видит предложение, оценивает нагрузку и решает не активировать карту — это снижает риск спонтанных трат и роста долговой нагрузки.

На что обратить внимание: риски и защита

Новый канал уведомлений сам по себе не отменяет кредит: он лишь информирует и напоминает о правах. Если договор подписан, но деньги ещё не выданы, действует «период охлаждения» — именно его сроки и порядок использования будут указаны в уведомлении. При этом важно учитывать риски социальной инженерии: мошенники могут рассылать поддельные письма или сообщения «от Госуслуг» с предупреждениями о якобы оформленном кредите и просьбой срочно «отменить» его по ссылке или через код из СМС. Настоящие уведомления приходят только в личный кабинет на Госуслугах; никаких звонков, кодов и переходов по ссылкам для подтверждения или отмены не требуется. Проверять информацию нужно через официальный вход на портал или по контактам банка/МФО из договора.

Нормативная база и источники