«Прогрессивный НДФЛ: как новые ставки могут затронуть вклады, дивиденды и продажу имущества»

Как это будет работать на практике: примеры

Пример 1. Вклад и проценты.

Допустим, у человека зарплата 4 млн рублей в год и проценты по вкладу 1,2 млн рублей. Сейчас проценты облагаются отдельно: налог считают только с суммы, превышающей необлагаемый лимит (например, 150 000 рублей). По новой схеме все 5,2 млн рублей могут сложить в одну базу и применить прогрессивную ставку к части дохода, которая превысит порог для повышенной ставки. Это может увеличить общую сумму налога даже при сохранении тех же сумм дохода.

Пример 2. Дивиденды плюс зарплата.

Человек получает зарплату 3 млн рублей и дивиденды 3 млн рублей. Сегодня дивиденды считают отдельно, и к ним не применяют вычеты. При объединении баз общий доход составит 6 млн рублей, и часть его может попасть под повышенную ставку. Итоговая налоговая нагрузка будет зависеть от порогов шкалы и наличия вычетов.

Пример 3. Продажа квартиры.

Если квартира продана за 10 млн рублей, а куплена за 7 млн, сейчас налогооблагаемая база — 3 млн рублей, и при соблюдении срока владения налога может не быть вовсе. При изменении правил логика расчёта может стать сложнее: либо льгота будет зависеть от общего дохода, либо доход от продажи войдёт в общую базу и повлияет на применение повышенной ставки.