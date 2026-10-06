«Прогрессивный НДФЛ: как новые ставки могут затронуть вклады, дивиденды и продажу имущества»

Что хотят поменять
Суть обсуждаемых поправок — унифицировать подход к налогообложению доходов граждан, распространив прогрессивную шкалу НДФЛ практически на все виды поступлений. Сейчас прогрессивная ставка (15% с доходов свыше 5 млн рублей в год) применяется к основной налоговой базе, куда входит в первую очередь зарплата. При этом отдельные виды доходов облагаются по своим правилам: например, проценты по вкладам сверх необлагаемого лимита облагаются по ставке 13/15%, дивиденды — тоже по 13/15%, а доходы от продажи недвижимости могут вообще не облагаться при соблюдении минимального срока владения.
Предлагаемые изменения могут убрать эти «особые режимы» и подвести большинство доходов под единую шкалу: базовая ставка 13%, а при превышении определённого порога дохода за год — повышенная ставка (до 22%). Конкретные пороги и точные формулировки пока находятся в стадии обсуждения, поэтому важно следить за текстом законопроекта и официальными пояснительными записками.
Какие доходы рискуют попасть под новую шкалу
Если поправки примут в обсуждаемом виде, под прогрессивную шкалу могут попасть:
Проценты по вкладам. Сейчас налог возникает только с процентов, превышающих лимит: он рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ на начало года. Если правила изменят, проценты могут стать частью общей базы для прогрессивной ставки.
Дивиденды. Сегодня дивиденды облагаются отдельно, и к ним не применяют стандартные вычеты. В новой конструкции они могут войти в общую базу, а значит, на них будет влиять совокупный доход за год.
Доходы от продажи имущества. Сейчас при продаже квартиры, машины или другого имущества действуют льготы: если имущество находилось в собственности дольше минимального срока (3 или 5 лет), налог не платится. Если эти доходы включат в общую базу без специальных льгот, то даже при наличии права на освобождение от налога логика расчёта может измениться либо освобождение станет зависеть от общего уровня доходов.
Это не означает, что льготы полностью отменят: в законопроектах часто сохраняют отдельные основания для освобождения или вычетов, но их применение может стать более адресным или привязанным к другим критериям.
Как это будет работать на практике: примеры
Пример 1. Вклад и проценты.
Допустим, у человека зарплата 4 млн рублей в год и проценты по вкладу 1,2 млн рублей. Сейчас проценты облагаются отдельно: налог считают только с суммы, превышающей необлагаемый лимит (например, 150 000 рублей). По новой схеме все 5,2 млн рублей могут сложить в одну базу и применить прогрессивную ставку к части дохода, которая превысит порог для повышенной ставки. Это может увеличить общую сумму налога даже при сохранении тех же сумм дохода.
Пример 2. Дивиденды плюс зарплата.
Человек получает зарплату 3 млн рублей и дивиденды 3 млн рублей. Сегодня дивиденды считают отдельно, и к ним не применяют вычеты. При объединении баз общий доход составит 6 млн рублей, и часть его может попасть под повышенную ставку. Итоговая налоговая нагрузка будет зависеть от порогов шкалы и наличия вычетов.
Пример 3. Продажа квартиры.
Если квартира продана за 10 млн рублей, а куплена за 7 млн, сейчас налогооблагаемая база — 3 млн рублей, и при соблюдении срока владения налога может не быть вовсе. При изменении правил логика расчёта может стать сложнее: либо льгота будет зависеть от общего дохода, либо доход от продажи войдёт в общую базу и повлияет на применение повышенной ставки.
На что обратить внимание: вычеты и льготы
Любые изменения в НДФЛ почти всегда сопровождаются корректировками системы вычетов: имущественных, социальных, инвестиционных. Если доходы объединяют в одну базу, меняется и то, как применяются вычеты — их могут ограничить, сделать ступенчатыми или привязать к уровню дохода. Поэтому важно смотреть не только на ставки, но и на предлагаемые поправки к статьям НК РФ о вычетах.
Также стоит учитывать, что отдельные категории доходов (например, страховые выплаты, некоторые виды компенсаций, отдельные социальные выплаты) традиционно исключаются из налоговой базы. В новых законопроектах эти исключения обычно сохраняют, но формулировки могут стать более детализированными.
Нормативная база и где следить за изменениями
Основные нормы, на которые стоит ориентироваться при анализе поправок:
НК РФ, глава 23 «Налог на доходы физических лиц» — статьи о ставках, налоговой базе, вычетах и льготах.
Пояснительные записки и тексты законопроектов на сайте Госдумы (sozd.duma.gov.ru) — именно там фиксируют цели изменений и расчёты.
Официальные разъяснения Минфина и ФНС — ведомства публикуют позиции по спорным вопросам и методику расчётов.
Поскольку речь идёт о проекте, а не о принятом законе, окончательные правила могут отличаться от первоначальных предложений.
Почему тревога понятна — и почему важно не делать поспешных выводов
Слово «прогрессивная» действительно вызывает у многих настороженность: в памяти остаются примеры, когда изменения в налоговой системе сопровождались нестабильностью и непрозрачностью. Однако сама по себе прогрессивная шкала — распространённый инструмент: она есть во многих странах и в России уже применяется в ограниченном виде. Ключевое — не сама шкала, а пороги, исключения и вычеты. Именно от них зависит, насколько ощутимым будет рост нагрузки для разных групп граждан.
Пока поправки находятся на стадии обсуждения, лучший способ подготовиться — следить за официальными публикациями, понимать, какие доходы у вас есть и какие льготы вы используете.
Захотят - примут, и ничего с этим сделать будет нельзя. Все прозрачно и неизбежно Я бы не торопилась следить за всеми комментариями в этом обсуждении ставки НДФЛ.