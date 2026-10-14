Штрафы за ЕФС-1 без протокола: что меняет новый законопроект

Минтруд опубликовал проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). Суть в том, чтобы передать часть полномочий по рассмотрению нарушений автоматизированной системе. Сейчас схема работает так: Социальный фонд (СФР) выявляет нарушение (например, опоздание со сдачей, неполные или недостоверные сведения в ЕФС-1) и передаёт данные в Роструд. Там инспектор составляет протокол, извещает работодателя и только потом рассматривает дело.

По новому порядку Роструд будет получать сведения от СФР в электронном виде и выносить постановление сразу, без протокола и без личного участия нарушителя. Постановление направят руководителю организации или ИП в течение трёх дней — заказным письмом или в электронном виде.

Важный момент: размер штрафа проект не меняет. За такие нарушения по ч. 2 ст. 15.33.2 КоАП РФ сейчас предусмотрено предупреждение или штраф от 300 до 500 рублей — эта санкция сохранится.

Предполагаемая дата вступления изменений в силу — 1 сентября 2027 года.