Минтруд предложил повысить страховые выплаты самозанятым до 53 000 рублей

Почему вырастут выплаты

Повышение связано с индексацией страховых сумм пропорционально росту МРОТ. С 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда составит 28 935 рублей, индекс роста к уровню 2026 года — 1,068. В результате базовая страховая сумма 35 000 рублей увеличится до 37 380 рублей, а после округления до целых тысяч — до 37 000 рублей. Сумма 50 000 рублей вырастет до 53 400 рублей, а с учётом округления — до 53 000 рублей.

Сколько придётся платить

Тариф взносов — 3,84% от страховой суммы; заплатить можно ежемесячно или сразу за год.

Кого коснутся изменения

Постановление касается самозанятых — физических лиц на налоге на профессиональный доход, добровольно вступивших в систему социального страхования. Те, кто уже участвует в эксперименте с 2026 года, смогут сами выбрать, по каким суммам платить взносы — действующим в 2026 году или новым, с 2027-го. А для тех, кто подключится к программе в 2027 году, страховые суммы будут только новые — 53 и 37 тысяч рублей.

Как устроена программа

Эксперимент по добровольному страхованию самозанятых стартовал в России 1 января 2026 года и продлится до конца 2028 года. Чтобы получать пособие по временной нетрудоспособности, нужно зарегистрироваться в Социальном фонде и выбрать один из двух вариантов страхового покрытия. Право на выплату возникает после шести месяцев уплаты взносов — тогда пособие составит 70% страховой суммы. После года участия в программе можно получать 100% страховой суммы с учётом страхового стажа.

Проект постановления уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов и открыт для общественного обсуждения. Если его примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.