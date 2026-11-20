«Товар — это то, что стоит. Услуга — это то, что ходит. А избушка — это то, что уходит к клиенту, пока вы еще ищете кассу». © Народная мудрость Тридевятого царства

Прохор сидел в тереме Кощея и наводил порядок в учетной политике. Кощей после амнистии стал примернейшим налогоплательщиком: раз в квартал он вез декларацию в налоговую на тачке — вместе с тачкой. При этом всегда говорил: «Раз декларирую, значит, декларирую все».

— Прохор! — в окно постучал Счетоводкин. Лицо у него выражало смесь ужаса и восторга, что по таблице опасностей означало «пишите завещание и перекладывайте сбережения в наличность».

— Счетоводкин, — вздохнул Прохор. — Ты если появляешься — значит, гроза приближается.

— Не, не, не гроза. Хуже. Метлошевна открывает новый бизнес!

Прохор замер, потом молча достал блокнот. Он, блокнот был уже изрядно потрепан и замотан синей изолентой по трем углам — столько он пережил приключений за последний месяц. — Опять? — только и спросил он. — «Изба на заказ», представляешь, что удумала бабка! — сказал Счетоводкин захлебываясь от восторга. — Будет собирать избушки и доставлять их по щучьему велению! Прямо к заказчику! Оплачивать можно будет позже когда изба добежит до тебя! По-бабушкиному щедро в наше то трудное время! — По-бабушкиному, говоришь! У нас, у бухгалтеров - это называется «отложим расчет до лучших времен», — сказал Прохор. — А чем закончатся такие лучшие времена, для неё ты знаешь? А я тебе скажу, а закончатся они саламандрой с блокнотом. - Ну почему, почему никогда никто меня не слушает. - Сокрушался Прохор направляясь к Ядвиге короткой тропинкой от Кощея.

Изделие Ядвиги Метловишны Прохор увидел издалека: полуготовая изба бегала по полянке с полузакрепленной табличкой «Изба на заказ. Доставка. Курьер и есть избушка» внизу кто-то корявым почерком дописал: «Отзывы о курьере положить под левую курью ножку». За ней усердно гонялись растрепанные лесовички пытаясь загнать ее в огороженный участок поляны, чтобы завершить сборку. Рядом на пеньке стоял кассовый аппарат, завернутый в бересту, потому что был еще не проверен и дрожал.

— Доброго здоровья, Ядвига Метлошевна. - Прохор остановился на рубеже полянки ожидая пока избушку загонят и перекроют путь.

— Я тут узнал, что вы решили расширяться.

— Да, да вот открываюсь! — просияла Ядвига.

— Дело, то простое: клиент заказывает избу, я говорю «по щучьему велению, изба, иди к Ване», и изба топает к Ване. Красота! Работает как изба в аренде, так и курьером с доставкой, а еще мой курьер не опаздывает и не съедает заказ по дороге. Ну если мы не забываем его покормить.

— А когда оплату получаете? - поинтересовался Прохор.

— Дык, как изба дойдет. Это может, быть завтра, а может, Ваня с пенсии отдаст, а бывает так что от Вани бутылка с оплатой приплывает. Тогда я ступу посылаю к Водяному и он мне привозит бутыль. У нас все схвачено, мы с народом не суровы. - Ядвига улыбнулась и подстегнула лесовичков.

— Ядвига Метлошевна, — Прохор сел на пень, как садятся перед операцией. — Давайте сразу о главном. Что вы продаете?

— Как это что, милый? Избы! Целые и собранные!

— Собранные вами? - Начал уточнять Прохор.

— Ну естественно, мною собранные. Лесовички стругают, я присматриваю местечко, заказчик — Ваня…

— Стоп! Здесь и притаился первый квест. Если вы строите избу по заказу клиента, это по договору — не товар, а подряд, то есть вы продаете не избу, вы продаете работы. А если построили про запас, и поставили на соседней полянке на склад, а потом продали готовую избу — это товар. Это две разные вещи: разные документы, разная логика, разные головные боли. Одним словом «избы» тут не отделаешься. — То есть что это я вовсе не Ядвига, а подрядчик? — Ядвига была оскорблена до глубины души. — Хуже. Вы Ядвига-подрядчик. - Тут Прохор почесал затылок и продолжил. - Теперь перейдем к доставке. В договоре она прописана отдельной строкой? — Да как отдельной, милый?! Она же родимая сама идет! На своих ножках! Курьер мне же не нужен!

— Правильно, курьер вам не нужен, потому что курьер у вас это сам предмет доставки, — Прохор записал и подумал, что это первая в его жизни бухгалтерия с самодоставкой.

— Но услуга перевозки от этого не исчезает. Вы ее выделили в договоре отдельно? Или как отдельную услугу? А может вы ее включили в строительство избы? Поскольку она все равно есть, но только замаскированная. Налоговая любит, когда в договоре все написано, а не подразумевается. Подразумеваться у нас может только в сказках, а у нас тут с вами реальность и свои законы.

Ядвига лишь пожала плечами и продолжила спрашивать.

— Милый, а какая я тогда по коду? Строительство, али перевозка?

— И то и то, Ядвига Метлошевна, строительство — это основной вид, а перевозка — дополнительный. А вот курьи ножки в справочнике не указаны, к сожалению.

— Это потому что ножки — это шасси! — гордо перебила Ядвига. — Они - комплектующие!

— Значит, это надо записать на табличке. Только в этом случае я должен вам сообщить вещь, от которой вы либо обрадуетесь, либо разгневаетесь. Ваша изба ходит, то бишь движется, значит, недвижимость из нее не получается.

— Это как же?! — Подбоченилась Ядвига. — Это почему же?

— Недвижимость это когда прочно связано с землей, и перемещение ее без несоразмерного ущерба невозможно. А ваша изба вон как бегает, то есть перемещается со скоростью шага, причем добровольно и с песнями. Значит, имущество движимое. И налог на имущество вы не платите. Ядвига от неожиданности руками всплеснула и так и села на пень. Пень скрипнул, но выдержал. — Тысяча лет живу! Первый раз слышу, чтобы меня от налога избавили ножки! — Не ножки, а законодательство, но ножки — его лучший аргумент.

— А я вот что скажу, тебе милок — Ядвига понизила голос и оглянулась на лес с опаской. — Я теперь самозанятая буду! Шесть процентов! Никаких взносов! Весь лес лопнет от зависти!

— Стоп, — Прохор медленно поднял глаза. — У вас трое лесовичков по трудовому договору с НДФЛ и взносами. Вы сами говорили «хочу все по-честному», я и оформил это усыновление собственноручно.

— Ну-у… и что когда это было. Теперь-то время другое. — Сначала возмутилась, а потом удивилась Ядвига.

— Время тут не при чем. Но вот на самозанятость вам перейти не получится. Она — для тех, кто работает один. Наняли работников — режим закрыт. Плюс там потолок дохода, два с чем-то миллиона в год. А у вас заказ от Царя уже на подходе: изба на три стены и еще одна на складе для короны.

— Значит, что ль ИП? На упрощенке оформлять? — На упрощенке, на упрощенке. - Закивал Прохор. — Только помните: порог освобождения от НДС теперь низкий — двадцать миллионов. А у вас зона «маленькие цифры» отсутствует как класс. Вы же избушки делаете, Ядвига Метлошевна, товар первой необходимости: без избы в Тридевятом царстве ни зимовать, ни жить, ни скрывать ступу от проверок. — НДС — это беда! Я его считать не умею! — Научитесь, или я научу. Это быстрее, чем декларировать сундук.

Солнце стало припекать близился обед неожиданно лес оглушительно зашумел. Со стороны озера все ближе и ближе начало доносится бульканье, плеск и ругань на двух стихиях сразу. Вскоре среди деревьев показалась ступа она двигалась стремительными скачками сидящий в ней Водяной плевался тиной и ругался на чем лес стоит, на краях ступы стояла большая лохань с водой, а в ней плавала щука. Ступа внезапно стала так и не доехав до избы, поломалась или сделала вид, что поломалась прямо у крайних деревьях поляны. Водяной кое-как опустил лохань на землю и зло пробулькал.

— Дальше сама!

— Дальше — проезд по сухопутному тарифу, а у меня его нет!

— Водянушка, ну куда ты! — Щука высунулась из лохани.

— Дело государственной важности! — Затянула она давя на жалость.

— Государственной? У тебя в озере тина не вычищена, а ты — государственные дела решила решать! — Возмутился Водяной.

— Я по юридически важному вопросу! Я один закон Тридевятого царства знаю наизусть! — Вспыхнула щука.

— Ты и его по частям выучила! Веление знаешь и все!

Водяной плюнул пузырем и повернул ступу обратно к озеру, бормоча, что «пока дома порядка нет, никакие веления не помогут», что по классификации Водяных означало «я расстроен, но вернусь проверить».

Щуку в лохане до избушки Ядвиги доставил наряд лешат-добровольцев. Они как мобильный отряд подрабатывали по всему лесу, пока их дядька Леший был занят срочными делами. Лохань несли на шестах, как носилки с раненым генералом. Щука командовала: «Левее! Правее! Я сказала ЛЕВЕЕ!» — и временами приподнималась над бортом, чтобы лучше было видно печать, которую она держала во рту. — Ядвига! — просипела она, когда корыто занесли на крыльцо. — Ты по моему велению избы поставляешь? Щука сверкнула глазами на Ядвигу. - «По щучьему велению» — это мое словцо! За его использование будешь платить мне роялти. Пять процентов с каждой избы. Или я в суд подам. В буквальном смысле. — Да, я сама тебе это веление подарила! — возмутилась Ядвига. — Ты еще щуренком была! — Подарок подарком, а лицензия лицензией, — Щука повернулась боком, чтобы всем лучше было видно печать. Печать была честная, но с оттиском тины. — Прежде чем прилететь сюда в лохани, — заметил Прохор, — вы бы, уважаемая, щука уточнили бы у юриста, что вы вообще собираетесь предъявлять. Но раз уж вы здесь, то вы, Ядвига Метлошевна, если будете платить роялти, то надо оформить это как расход, и он должен быть документально подтвержден. А вы, уважаемая, щука получаете доход — и он тоже облагается. Я проверю: какие налоги со своих «щучьих велений» вы уже платили. И платите ли вы до сих пор их?

При этих словах щука юркнула на дно лохани и замерла там думая потом всплыла на поверхность и лелейным голосом произнесла.

— А знаешь, что Ядвига… Я прощаю тебе все за старые времена. Ты ж меня вырастила одна на дрожжах.

И тут же дала команду лешатам быстро уплыла — то есть уехала обратно в лохани, бормоча: «Сначала надо было к юристу сходить, а потом уже к порогу подплывать».

Лешата-носильщики схватили шесты и быстро скрылись из виду за деревьями подойдя к берегу озера они опустили лохань и тут же выставили счет за услуги доставки: две лягушки. Щука даже не спорила и впервые в жизни сразу согласилась, что за доставку надо платить, и запомнила это как первый деловой урок.

— Прохор, ты волшебник, — восхитилась Ядвига. — Я, бухгалтер. Это то же самое, только вот с бумагами и без волшебной палочки. Палочку у меня отобрали еще на аттестации.

Следующее утро для Ядвиги обернулось бедой, правда, сначала беда выглядела как новость.

Ядвига сидела на крылечке и спорила с Прохором, между тем прилетела сорока и с важным видом приземлилась рядом с ними. Она важно оглядела присутствующих Ядвига и Прохор замолчали.

У сороки в Тридевятом царстве была особая должность: информационное агентство «Сорока на хвосте». Услуга была платной, но быстрой — поэтому население пользовалось, но всегда ворчало что дорого.

— Телеграмма! Телеграмма!— затараторила сорока. — Срочная. Из деревни. Доставка — три желудя, оплата вперед.

— Да ну тебя, — махнула рукой досадно Ядвига. — Что за телеграмма?

— Не скажу. Сначала три желудя, потом телеграмма. У меня профессиональная этика.

— Да какая этика, ты вчерашнюю перемену погоды в озере всему лесу разболтала бесплатно!

— Это был прогноз погоды, — оскорбилась сорока. — А это — доставка.

Ядвига плюнула, и полезла в карманы покопавшись выложила три желудя. Сорока проглотила их, крякнула и выпалила:

— Изба номер семь утром пришла к теще Ивана-царевича. Постучалась, выглянула курица, ахнула и околела. Теща вышла, обошла избу, проверила, петуха по ножкам постучала — и приняла. Сказала: «Наконец-то!» А еще сказала, что за такую избу и предоплату не жалко отдавать. Все. Конец связи. Чек не положен, я не касса. — Постой… — Ядвига разрумянилась от похвалы и медленно повернулась к Прохору. — То есть она уже дошла?! — Она уже дошла, — кивнул Прохор. — Сама, свеженькая раньше срока. — Ну и чудо техника! — просияла Яга. — А чек где? — Спросил Прохор — Какой чек? Деньги-то еще не пришли! Сорока, услышав слово «чек», деловито повернула голову: — А по акту передачи я еще одну телеграмму передам, за два желудя. Теща просила передать, что крыльцо скрипит. — Скажи ей, что скрипит — это ее характер, — отрезала Ядвига и с сожалением полезла за желудями. Сорока схватила желуди и была такова, а Ядвига так и осталась на крыльце и с гордостью наблюдала, как избушка деловито переступает с ножки на ножку и зачерпывает воды из пруда для поливки цветов.

— Ядвига Метлошевна, — не унимался Прохор.

— А как же чек? — Повторил он опять.

— Милый, какой чек деньги то еще не пришли. — Опять раздраженно повторила Ядвига.

— Чек, который надо было пробить два дня назад, когда Иван-царевич внес предоплату!

Яга посмотрела на него так, как будто он заговорил на тарабарском, или на татарском. В Тридевятом царстве это одно и то же.

— Какая предоплата? Я же еще не отгрузила! Пробью, как доставлю! Так честнее. Так по-божески.

— Так по-божески, а по-фискально — нет, — Прохор говорил тихо и печально, как человек, который уже сталкивался с такой ситуацией когда к нему приходил Соловей-Разбойник с одним чеком на всю выручку, и Змей Горыныч с тремя кассами на одну голову.

— Расчет — это не только передача денег. Это и получение предоплаты. Пришли деньги за избу — в тот же момент пробивается чек с признаком «предоплата». Изба пришла к клиенту, аванс зачтен — пробивается второй чек, на зачет аванса. Это не двойная работа. Это две половины одной и той же работы.

— Но я живая! Я не робот! Я запомню все! — опять возмутилась Ядвига.

— Запомните это хорошо, но касса не помнит вас. И налоговая тоже не запомнит. У вас изба движется — так и учет должен двигаться вместе с ней, а не догонять ее со скрипом. И еще вопрос, Ядвига Метлошевна, и я предупреждаю, что этот вопрос вам не понравится: как вы узнаете, что изба дошла? Курьер у вас, между прочим, немой. По документам он даже не существует.

— Коровы в поле, — ответила Ядвига, что означало «об этом я не подумала».

— То есть как это не подумала?! — выдохнул Прохор.

— Вы же второй чек на зачет аванса пробиваете в момент передачи избы клиенту! А вы даже не знаете, когда она передалась! Может, она неделю стоит под окном тещи и мхом обрастает, а вы ждете вестей!

— Да она сама дойдет и вернется! Она умная!

— Она изба, а не почтальон! Вы у нее, поди, еще и расписку за доставку требуете!

Ядвига надулась, но про себя поставила зарубку: «Спросить у избы». И тут из-за деревьев появилась огненная саламандра-инспектор. Она подошла к избушке и постучала рукой по косяку — на косяке остался темный след. Саламандра умела улыбаться очень правильно. Правильно — это так, что хотелось сразу показать все документы и вторую половину документов, которых еще не было.

— Доброго дня! Я тут шла мимо. И встретила вашу свежую доставку. Ну и раз я все таки рядом решила зайти и проверить как тут у вас дела. Давайте несите мне чеки.

— Чеки? Ага! — уверенно сказала Ядвига. — Они у нас есть, но пока мы их показать не можем, поскольку пробьем их когда будут деньги…

— Ага, значит доставку вы отослали а чеков нет, печально, — протянула саламандра и достала блокнот. Блокнот был без изоленты. Саламандрам изолента не положена — у них все по регламенту.

— Да, доставка ушла! — вмешался Прохор. — Она по расписанию ходит. Регулярно мимо нас ходит.

— Ядвига Метлошевна, — саламандра открыла блокнот на чистой странице, — вы похожи на Соловья-Разбойника он тоже одним чеком всю выручку хотел выбивать — теперь он в ларьке косичку из кассовой ленты в рамочке держит. Как произведение народного творчества. Не желаете ли перейти на облачную кассу?

— Касса в облаках? — Ядвига покосилась на небо. — Это далеко и скучно. — Касса в облаках — это то, что позволит вам дольше жить в лесу, — сказал Прохор и добавил совсем тихо: — Не в клетке. В лесу. Саламандра посмотрела в блокнот, на Ядвигу, снова в блокнот и вдруг неожиданно ласково сказала: — Ладно. Первое нарушение — это предупреждение. Но чтобы к завтрашнему утру были и касса, и чеки на предоплату, и чеки на передачу. А то знаю я вас, купцов сказочных. Потом выясняется, что Лешему вы избу продали, а он вместо денег зеленые веточки подарил, а вы их «натурой» на баланс не поставили.

Леший, прислушивавшийся из-за ближайшего пня, тут же ретировался — видимо, сочиняя объяснение, что «натура» была подарком, а не оплатой. В глубине души он уже понимал, что в это объяснение не поверит никто, включая его самого.

На следующий день, так в часу одиннадцатом утра, лес снова зашумел. Со стороны деревни, где жила теща Ивана-царевича, к избушке Ядвиге медленно шла подпрыгивая на ямах изба №7. Делала она это с той особенной поступью, с какой возвращаются с отчета перед начальством: ровно, с достоинством, слегка покачивая трубой.

У крыльца она остановилась, переступая с ножки на ножку, подняла правую ножку — и постучала ей в дверь. Три раза. Вежливо.

— Слышь, Ядвига, — прошептал лесовичок с кассой. — Она стучится.

— Я вижу, что стучится, — шепотом ответила Ядвига. — Может, за зарплатой пришла?

Прохор уже стоял у крыльца с блокнотом наготове. Изба потопталась и присела из-под левой ножки осторожно, как из-под матраса, вытащила берестяную грамоту и протянула ее с видом курьера, который знает свои права и читал их. Прохор развернул бересту почерк был корявый, но разборчивый, видимо, изба диктовала, а лесовичок писал. Текст гласил: «Доставлено. Адресат: теща Ивана-царевича. Приняла. Посмотрела. Похвалила. Зачет предоплаты подтверждаю: сказала, что за такую избу и предоплату не жалко. Живет. Петуху понравилось. Иду в обратный рейс, не надо меня перекрашивать, я против». Прохор прочитал дважды. Потом повернулся к Ядвиге и сказал голосом человека, у которого в жизни наконец сошлись дебет с кредитом: — Ядвига Метлошевна вот это оно. Это ваш момент передачи. — Чего? — Возмутилась Ядвига. — Момент передачи, говорю. — Прохор помахал берестой. — Доставка подтверждена, аванс зачтен — вот сейчас, по этой бересте, вы и пробиваете второй чек! А изба ваша, оказывается, не просто курьер. Она — единственный курьер в Тридевятом царстве, который сам возвращается и сдает отчет. Доставка у вас теперь с обратной связью!

— Она всегда такая? — с подозрением спросила Ядвига, поглядывая на избу. Изба в ответ скромно переминалась с ножки на ножку, как отличница у доски.

— Она уникальная, — подтвердил Прохор. — Единственное транспортное средство в лесу, которое сдает путевые листы без напоминаний. Вы хоть понимаете, Ядвига Метлошевна, что у вас теперь кадровая ценность? Кассовый аппарат печатает чеки, а изба — еще и акты выполненных работ носит на бересте да с юмором.

— А чего она про перекрашивание написала? — Ядвига прищурилась.

— Это уже не бухгалтерский вопрос, — тактично сказал Прохор. — Это вопрос личных границ курьера.

Изба тем временем деловито отступила на пару шагов от крыльца и встала в конец очереди — за лесовичком с кассой. Ей тоже полагался чек. Не на зачет аванса, а на зачисление зарплаты: она все-таки работала, и Прохор уже записал в блокнот: «Оплата труда курьера — расход. Курьер — не расход, курьер — актив. Крупный и с характером».

— Слушай, — сказала Ядвига, глядя, как изба выстаивает очередь. — А красиво получается. У меня теперь и доставка, и отчетность, и обратная связь — все в одном домостроении.

— Все по расписанию, а не когда приедет проверка. Хотя, признаюсь, избу №7 я готов взять в образцы. На выставку.

— На какую еще выставку?

— «Лучшая практика Тридевятого царства». Раздел «Логистика».

К вечеру избушка преобразилась, поставили облачную кассу. Прохор сел с Ядвигой разбирать договоры: где товар, где подряд, где доставка, где предоплата, где зачет аванса.

— Слушай, а красиво получается, — Ядвига разглядывала чеки. — Разные. цветные с разными признаками. Как будто в избе несколько комнат, и в каждой свой порядок.

— А роялти щуке я все-таки не буду платить, — вкрадчиво сказала Ядвига.

— Будете, Ядвига Метлошевна, если хотите, чтобы «по щучьему велению» оставалось вашим, а не стало предметом иска. Щука хоть и уехала в лохане, а слово свое теперь продает по прейскуранту.

Ядвига поразмыслила и кивнула:

— Ладно, пусть будет пять процентов. Но пусть щука раз в неделю присылает весть, когда изба до адресата дошла.

— Незачем, — сказал Прохор. — У вас теперь обратная связь лучше, чем у всей почты царства. Вам изба сама приносит отчет под ножкой оформленным с ремарками о курьих ножках.

— Это точно, — вздохнула Ядвига с гордостью и обидой одновременно. — Курьер у меня сам ходит и выходит, сам отчитывается. А я, получается, в собственном бизнесе — самый необязательный сотрудник.

— Зато у вас теперь есть чек, — сказал Прохор.

Подошел лесовичок с маленьким кассовым аппаратом, поставил его на стол. Аппарат пискнул, моргнул зеленым огоньком и пробил первый чек — на предоплату за доставку петуха избой для тещи Ивана-царевича. А следом, чуть погодя и после скромного поклона избы, — второй, на зачет аванса. Лесовичок прослезился, как будто держал на руках двух первенцев сразу.

— У нас, значит, касса на курьих ножках, — торжественно сказала Ядвига. — Первая в Тридевятом царстве! И изба, которая сдает акты. Тоже первая!

Вечером Прохор возвращался домой пешком: изба № 7 ушла в обратный рейс, а ступа была занята — доставляла сундук Кощею. У калитки его ждал Счетоводкин.

— Ну? Тебе отблагодарили?

— Обещали избу со скидкой.

— По нашей жизни скидка на избу — это как премия нематериальными активами, — хмыкнул Счетоводкин.

— Зато теперь весь лес знает: товар — это то, что стоит. Услуга — то, что ходит. А избушка — то, что уходит к клиенту быстрее, чем ты успеваешь пробить чек. Но возвращается с отчетом. Поэтому чек надо пробивать сразу. Как в сказке говорят: «Хочешь спокойно спать — пробивай чек при расчете».

— Красиво сказал. Прямо в диплом просится.

— Не в диплом, Счетоводкин. В блокнот. Первое правило маленького бухгалтера: пока курьер не отчитался, работа не сделана. А если курьер — это сам товар, то радуйся: отчет тебе принесут прямо к крыльцу.

На том и порешили. А Щука тем временем добралась до озера, отчитала Водяного за грязную лохань, занесла в блокнотик «роялти — 5%» и впервые в жизни подумала, что, пожалуй, стоит и налоги заплатить. Совсем чуть-чуть. Для солидности.