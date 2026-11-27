«Кассовый разрыв — это не когда денег нет. Это когда денег нет именно сегодня, хотя вообще-то они есть. Просто они — в ноябре, а платить надо в январе». © Народная мудрость Тридевятого царства

Сезон у Лешего закончился, как всегда, внезапно. Ещё вчера он водил экскурсантов по трём заповедным тропам, показывал болото с кикиморой и перебрасывался с ней шутками, дальше шло болото с фразой «а тут просто красиво» и так далее. А сегодня Леший встал, как положено, к обеду потянулся, подошёл к окну и увидел: беда пришла к нему. На землю, ещё не окрепшую от жаркого лета, лёг первый иней — он лежал нетронутым покровом на кассе у входа в лес, на тропинках и даже на шлагбауме, и везде была тишина и пустота. Никого в округе, только он возле окна. Очередь из туристов испарилась быстрее, чем выручка.

Леший надел тёплую фуфайку и с затаённой надеждой вышел из дому, обошёл округу и печально сел на пенёк стал смотреть на кассовую ленту, как на засушенный летний цветок. Тут в валенках и тёплой куртке показался возле шлагбаума Счетоводкин; он, как давний товарищ, обошёл его и остановился перед Лешим.

— Все ушли, — грустно сказал Леший подошедшему Счетоводкину. — Экскурсантов нет, деньги кончились, а взносы в фонд я не успел накопить — а извещения на оплату вот они, лежат фиксированные, как пень.

— Может, ты им расскажешь, какие у нас зимой достопримечательности? — предположил Счетоводкин.

— Какие? Вьюга и тишина? Я это бесплатно вижу каждый день, а ты бы предложил за это денюжку!

К вечеру в лес пришли тяжёлые новости. Весть, как всегда, нёс дятел — он всегда был точен: Леший собрал соседей на сходку и объявил великую бизнес-стратегию. Он вышел на пригорок, выставил вперёд ногу и провозгласил собравшимся:

— Зимой в лесу денег нет! — торжественно объявил он. — Значит, я закрываю своё ИП на зиму! До весны! Не будет деятельности — не будет и налогов! Ха-ха!

Лес одобрительно загудел. А из-за пригорка раздался знакомый голос:

— Не ха-ха. А, увы.

Прохор поднялся на пригорок, поправил очки, вздохнул так, будто в них отражался весь баланс Тридевятого царства.

— Леший, давай по порядку, — сказал он, доставая из кармана маленький блокнот с надписью «Не для рецептов». — Первое: закрыть ИП на зиму можно, взносы за это время платить не надо — но только за полные месяцы, в которых ты уже не был предпринимателем. Тут подвоха нет, чистая арифметика. — Уже звучит как хорошая новость! — обрадовался Леший. — Рано радуешься, — строго сказал Прохор. — Теперь второе, и оно важнее: твои клиенты за зиму забудут к тебе дорогу. Весной ты будешь набирать экскурсантов с нуля, как первоклассник, который впервые видит тропу и думает, что это змея. Леший почесал затылок: — Да ладно… Ну, разве что Ядвига Метлошевна забудет. Она и вчера не помнила, куда шла. — Не только Ядвига, — покачал головой Прохор. — Все забудут. И про всякие «лёгкие пути» даже не думай: никаких волшебных отсрочек и скидок по дружбе с лесным казначеем не бывает. Если кто-то обещает, что налоги сами рассосутся от утреннего тумана, — не верь. — А если я табличку поменяю? — вдруг встрепенулся Леший. — Ну, «фотографировать запрещено» на новую. Это же почти как заново открыться! — Это просто табличка, — спокойно сказал Прохор и поднял палец. — Ты экскурсии водишь с незапамятных времён. Твоя регистрация старше многих памятников природы. Тебе не скидки положены, тебе памятную доску «За выслугу лет среди леших» пора вешать. — Ну вот… — Леший поник и пнул шишку. — Опять никакой халявы. — У тебя не беда с деньгами, Леший, — сказал Прохор. — У тебя беда с календарём. — Это как?

— Смотри. Летом выручка идёт рекой. Зимой — ни рубля. А взносы фиксированные, они платятся каждый год, летом и зимой одинаково, то есть безотносительно к тому, шёл ты на работу или лежал дома и попивал чай. Вот и получается: летом у тебя денег столько, что ты покупаешь новый компас и три таблички «фотографировать запрещено», а зимой ты не можешь заплатить взнос.

— И что делать? Кредит брать? — Леший вдруг оживился и понизил голос.

— А то мне уже Кощей предлагал. Под процент. Не скажу под какой, скажу только, что он при этом улыбался.

— Если Кощей при этом улыбался — беги, — посоветовал Прохор.

— Сколько даёт?

— Тысячу золотых, а вернуть — две. За полгода.

— Итого за полгода — сто процентов годовых. Даже в сказке это называется «грабёж среди белого дня». Честный кредит надо мерить не словами «всего-то», а цифрой переплаты. Запомни, Леший: если кредитор улыбается — считай. Если кредитор не улыбается — считай дважды.

Леший погрустнел. А из тени за пеньком показалась Кикимора Болотная с блокнотом и значком «Агентство по сбору долгов. Работаем круглосуточно, потому что спим в тине».

— Я всё слышала, — сказала она. — Если что, у меня проценты скромнее. Всего-то болото в аренду.

— Даже болото в долг не берите, — тихо сказал Прохор. — Обратите внимание: Кикимора в коллекторских сферах — это метафора настолько буквальная, что страшно.

Кикимора надулась и ушла обратно в тень, бормоча, что в цивилизованных болотах кредиторам хотя бы чай предлагают. Прохор проводил её взглядом и вернулся к делу:

— А теперь про то, что я хотел сказать. В Тридевятом царстве как раз открывается новый лесной банк — «Рога и Копыта». У них даже вывеска сделана из коры и светится по вечерам. И там придумали штуку как раз под твой случай — режим «Зимний баланс». Суть простая: летом платишь чуть больше, зато зимой взнос списывается сам, и кассового разрыва ты не чувствуешь. Есть и автоотчисления в резерв: банк сам следит, чтобы в твоей шкатулке копилось ровно столько, сколько нужно. — То есть мне даже думать не надо? — оживился Леший. — Думать надо, — строго сказал Прохор. — Но считать за тебя будет банк. И главное: там никаких улыбок, только цифры и договор, который ты сначала читаешь, а потом подписываешь. А ещё при открытии счёта дают бонус — бесплатный курс «Бухгалтерский танец по-лесному». Не подписывай его, пока не прочитаешь: там в пункте восемь написано, что по окончании курса ты обязан выступать на новогоднем лесном балу в костюме приходной накладной. — В костюме накладной?! — ужаснулся Леший. — Я в танцах не гожусь, — нервно хихикнул Леший. — У меня нога в корягу вросла. — Вот и не надо в танцы. Тебе — «Зимний баланс» и автоотчисления. А шкатулка — вообще лучший банк в лесу. Решение, как водится, нашлось на третьем стакане компота. — Леший, у тебя есть три способа честно пережить зиму, — сказал Прохор и стал загибать пальцы.

— Способ первый — резервный фонд. Летом ты с каждой выручки откладываешь заранее оговоренную долю — не «сколько осталось», а именно долю, сразу, как пришло. Это подушка безопасности. Подушка — потому что на неё зимой можно приземлиться мягко, а не головой о взносы.

— Способ второй — зимний продукт. У тебя есть то, чего нет больше нигде в Тридевятом царстве: зимний лес, тишина, следы на снегу и рассказы про то, где волки пели. Продавай зимние экскурсии: следы зверей, ночёвка в избе, сказки у печки. Зима — это не отсутствие бизнеса, это другой бизнес.

— Способ третий — предпродажи. Летом продавай абонементы на зимние экскурсии со скидкой. Клиент платит летом, ходит зимой, а у тебя деньги на зиму появляются уже осенью. Разрыв закрывается.

— Красиво! — протянул Леший. — Особенно место, там, где волки пели. Ладно, побегу продавать абонементы! — Леший нахлобучил шапку и уже собирался дать дёру.

— Стой, — сказал Прохор. — Ты уже одной ногой наступил на грабли, как и Ядвига Метлошевна. Как клиент будет платить за абонемент?

— Ну… заплатит как-нибудь, что с него будет. И я его, то есть клиента, записываю в тетрадочку красивым почерком.

— А чек?

Леший замер, а потом пробурчал: — Что ты, Прохор, опять за своё. Всё чек да чек. Весь лес уже шарахается от тебя с этими чеками. — Предоплата — это расчёт, — терпеливо сказал Прохор. — Чек надо пробивать в момент оплаты, а не «когда за экскурсию». А вы не шарахайтесь: надо всё правильно делать, и жизнь тогда мёдом покажется. — Усмехнулся Прохор. — Я думал, зимой пробью… — опять замялся Леший. — Зимой ты не пробьёшь, ты просто забудешь, в какую тетрадочку записал; у тебя в доме, я видел, лежат три тетрадочки, и в каждой — своя версия правды. Чек пробивается при получении денег, и точка. А когда клиент придёт на экскурсию — пробьёшь второй чек, на зачёт аванса. — Два чека на одну экскурсию? — сделал страшные глаза Леший. — Две половины одной сделки. Как две половины леса: летняя и зимняя. Ничего не попишешь: с Прохором спорить хуже некуда — он тебя инструкциями закидает, у тебя голова опухнет и ты околеешь раньше времени. Поэтому Леший, кивая, согласился с ним и побежал заниматься абонементами. Абонементы пошли на ура: народ повалил большими массами — изголодались люди по тишине и сказкам, где все жили долго и счастливо. К концу недели Леший продал столько зимних экскурсий, что понял страшное: ему придётся зимой работать. Каждый день, в любую погоду: и в снег, и в вьюгу, и в метель. Причём группами по тридцать человек, а по тропе больше десяти не проходят без давки. Леший схватился за голову: как же избавить себя от этого? И мысли его, конечно, привели к Прохору. Еле-еле дождавшись утра, он побежал к маленькому бухгалтеру домой. — Прохор! — запыхавшись, кричал Леший, заскакивая в дом. — Я продал абонементы на зиму аж на три года вперёд! Что делать?! Что мне делать?! — и он опять схватился за голову. — Во-первых, радоваться и откладывать в резервный фонд, — сказал Прохор. — Во-вторых, смириться: ты продал, значит, неси обязательство перед людьми — ведь это не налог, это обещание, а обещания в Тридевятом царстве нарушают только колдуны и должники Кощея. В-третьих — никогда больше не продавай наперёд больше, чем можешь провести. Продажи вперёд — это не бесплатный дождь из денег, это долг. Ты уже взял в долг у клиентов, просто до срока; теперь надо отдавать. — То есть абонемент — это аванс? — Аванс. Он у тебя в учёте числится долгом, пока экскурсия не состоялась. В выручку попадёт не в момент оплаты, а в момент, когда клиент увидит следы. Доход у тебя на упрощёнке, правда, считается по деньгам — но вот обязательство перед людьми не растворяется в кассе. В кассе деньги, а на совести — тридцать человек и недостроенная тропа.

Леший заголосил и упал на диван.

— Бедный я, бедный. То есть не так: богатый я, богатый. Что же мне делать-то сейчас?! Никогда не думал, что слово «аванс» может быть страшнее слова «Кощей».

— Тебе остаётся только одно, — строго сказал Прохор. — Закончить тропу и не хитрить, поскольку у нас в Тридевятом царстве можно только Кощея перехитрить. А вот аванс — нельзя: его можно только отработать.

Бедного Лешего даже чай еловый, которым его угостил Прохор, не порадовал. Понуро опустив голову, он пошёл обратно. Первое, что нужно было сделать, — достроить тропу, а затем и остальное доделать. И всё-таки без приключений не обошлось.

Когда Леший уже вовсю готовил зимние маршруты и лепил из снега декорации «а здесь волчья столовая», к кассе у входа в лес подошла огненная саламандра-инспектор. На этот раз она была не в настроении «мимо шла», а в настроении «по графику».

— Добрый день! — сказала она и улыбнулась той самой улыбкой. — Вижу, абонементы продаёте. Покажите чеки на предоплату.

— Пробиты! Пробиты, милая! Все! В момент оплаты! — затараторил Леший, копаясь в тетрадке. — Прохор научил!

Саламандра взяла протянутую Лешим тетрадку и стала листать.

— Пробиты. Признаю, редко такое можно увидеть в лесу, — удивилась саламандра. — Но у вас есть один момент. Вот этот абонемент, номер сто второй. Куплен Кощеем Бессмертным. Оплата — тремя золотыми и одним гвоздём.

— Гвоздём? — округлил глаза Леший.

— Оплата неденежными средствами — это тоже расчёт, — сказала саламандра. — Чек надо пробивать и при оплате золотом, и при оплате гвоздём, и при оплате обещанием, если обещание измеримо. Дата расчёта — дата передачи. У вас тут в тетради написано «отдаст после экскурсии». Так нельзя. Кощей, может, и бессмертный, а вот ваш срок давности — нет.

Леший сглотнул, и глаза его забегали: — Исправлю, милая! Сегодня же! Прошу учесть: впервые нарушаю, на улице тепло, все чеки в наличии… — Учту, — кивнула саламандра и, уходя, добавила: — Кстати, кто у вас теперь консультант? — Прохор, — сказал Леший. — Он, миленький. — Передайте ему, — саламандра подняла хвост в жесте одобрения, — что лес наконец-то учится быстрее, чем проверяет. Это редкость. Обычно у нас наоборот. К декабрю у Лешего всё наладилось. В доме стояла красивая деревянная шкатулка с надписью «Резервный фонд. Не трогать. Особенно самому». В ней лежала доля выручки, аккуратно отложенная по правилу Прохора. А рядом стояла папка с договором из банка «Рога и Копыта»: «Зимний баланс» работал исправно, и взносы списывались сами.

— И ведь работает! — радостно рассказывал Леший Счетоводкину у новогоднего костра. — Взнос заплатил, дрова есть, абонементы все отработал, ничего не должен ни Кощею, ни Кикиморе!

— И как ощущения? — спросил Счетоводкин.

— Странно. Впервые за зиму не страшно. Раньше я думал, что бедный бизнес — это когда выручка маленькая. А теперь понимаю: бедный бизнес — это когда у тебя всё лето хорошее, а зиму ты не пережил.

Прохор, который как раз проходил мимо с санками, остановился.

— Запиши, Леший, это в блокнот, — сказал он. — Второе правило маленького бухгалтера: деньги любят не только приходить, но и приходить вовремя. Летом копи, зимой живи. Кредит бери, только когда посчитал. Банк выбирай, где не улыбаются, а дают график. И чек пробивай сразу — хоть летом, хоть зимой, хоть гвоздём платят.

— А третье правило будет? — поинтересовался Счетоводкин.

— Третье, — Прохор посмотрел на падающий снег и улыбнулся, — узнаем весной. Когда сезон откроется и в лес опять пойдут деньги, а значит — и те, кто хочет их посчитать.

На том и порешили.