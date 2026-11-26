С 2026 года электронный УПД формата 5.03 заменил в ЭДО старые ТОРГ-12 и акты. Но перед отчётностью документы всё равно пропадают в пути. Разбираем, в каком из четырёх звеньев рвётся связка «оператор — МЧД — 1С».
Знакомая картина перед закрытием квартала: до сдачи НДС остаются считанные дни, вы поднимаете первичку и видите, что закрывающих документов от ключевого поставщика нет. Пишете в мессенджер — в ответ прилетает бодрый скриншот: «Мы всё отправили вам по ЭДО ещё на прошлой неделю, ищите у себя».
Вы открываете 1С — там пусто. Или ещё веселее: входящий документ висит в папке обмена, горит красным, не подписывается и не даёт провести поступление. В итоге вычет зависает, менеджер поставщика клянётся, что у них «всё ушло», а крайним в этой цепочке остаётся тот, кто сводит отчётность.
С 1 января 2026 года ситуация стала жёстче: при обмене формализованными документами через ЭДО обязательным стал электронный УПД формата 5.03, который отменил электронные ТОРГ-12 и акты. На бумаге переключение выглядит простым, но на практике любой документ проходит длинный технический маршрут. Давайте проследим его по шагам и посмотрим, где именно файл застревает чаще всего.
Точка 1. Необновлённый модуль ЭДО в вашей 1С
Самая частая и тихая поломка. Контрагент уже обновил свою учётную систему и формирует исходящий XML-файл по новому формату 5.03. Ваша конфигурация 1С или встроенный модуль «1С-ЭДО» при этом не обновлялись несколько месяцев.
Старая версия модуля просто не понимает новые теги внутри файла. В лучшем случае 1С выдаёт ошибку формата при загрузке, в худшем — документ молча остаётся в веб-кабинете оператора ЭДО, а в учётную базу не падает вообще. Сотрудник смотрит в 1С, видит пустоту и уверен, что поставщик ничего не прислал.
Точка 2. Зависший роуминг между разными операторами
Если вы работаете в одном сервисе ЭДО, а поставщик — в другом, между вами включается межоператорский роуминг. Внутри одного оператора документы летают за секунды, а на стыке двух разных шлюзов регулярно случаются задержки или обрывы.
Обычно это происходит по двум причинам: контрагент сменил идентификатор участника ЭДО (и шлёт документы на старый ящик в архиве), либо заявка на автороуминг на стороне одного из операторов отвалилась после продления сертификата. У отправителя статус документа — «Отправлен», а до вашего входящего ящика он физически не дошёл.
Точка 3. Блокировка на МЧД и правах подписи
Файл благополучно прошёл роуминг и появился в 1С, но подписать и провести его система не даёт. В подавляющем большинстве случаев затык сидит в машиночитаемой доверенности (МЧД).
Сотрудник, на которого раньше была оформлена доверенность, сменил сертификат физлица, сама МЧД истекла вчера, либо в полномочиях доверенности прописали право подписи договоров, но забыли классификатор на подписание счетов-фактур и УПД. При этом формально ЭДО работает, просто конкретная подпись блокируется проверкой на этапе подписания.
Точка 4. Разнобой в справочниках номенклатуры и единиц измерения
Документ получен и подписан, но в 1С не формируется поступление: строки горят красным, автоматическое сопоставление падает.
Причина простая — поставщик в своём XML-файле написал товар по-своему или указал единицу измерения «упак.», а у вас в 1С этот же товар заведён под другим названием и в штуках (по ОКЕИ коды разные). Если сопоставление номенклатуры не привязано к артикулам или кодам, 1С при каждом новом поступлении ждёт ручного разбора строк. При сотнях позиций в накладной на это уходят часы перед самой отчётностью.
Что проверить заранее, чтобы не ловить это 25-го числа
Чтобы не переписываться с контрагентами в последний день квартала, достаточно один раз настроить регулярную гигиену с теми, кто отвечает у вас за 1С и права доступа:
Поставить правило на обновления модуля ЭДО. Специалист по 1С должен проверять актуальность подсистемы ЭДО до каждого изменения форматов ФНС (особенно при переходе на УПД 5.03).
Сверять веб-кабинет оператора раз в неделю. Если в 1С пусто, заглядывать напрямую в личный кабинет оператора (Диадок, СБИС и др.) — там сразу видно, застрял ли файл на уровне роуминга или не выгрузился в базу.
Поставить напоминание по срокам МЧД и ЭЦП. За две недели до окончания действия доверенности или сертификата перевыпускать их заранее, а для ключевых поставщиков — один раз жёстко сопоставить номенклатуру и коды ОКЕИ в карточках 1С.
FAQ: частые вопросы по ЭДО и УПД 5.03
Если контрагент прислал старый электронный ТОРГ-12 в 2026 году, его можно принять?
Нет, с 1 января 2026 года формализованные электронные ТОРГ-12 и акты отменили — через ЭДО нужно обмениваться электронным УПД формата 5.03 (при этом бумажные документы и неформализованные файлы в PDF по-прежнему допустимы, если так предусмотрено договором).
Почему в веб-кабинете оператора УПД виден, а в 1С его нет?
Либо истекла сессия обмена (нужно заново подгрузить сертификат в настройки 1С), либо версия вашей 1С устарела и не распознаёт формат 5.03 при автоматической выгрузке.
Кто виноват, если документ застрял в роуминге?
Технически проблема на стыке операторов ЭДО или в неверном идентификаторе получателя. Если контрагент сменил оператора и не предупредил, старый ящик продолжает принимать файлы «в пустоту» — пока не отправите новое приглашение к обмену на актуальный ID.