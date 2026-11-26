С 2026 года электронный УПД формата 5.03 заменил в ЭДО старые ТОРГ-12 и акты. Но перед отчётностью документы всё равно пропадают в пути. Разбираем, в каком из четырёх звеньев рвётся связка «оператор — МЧД — 1С».

Знакомая картина перед закрытием квартала: до сдачи НДС остаются считанные дни, вы поднимаете первичку и видите, что закрывающих документов от ключевого поставщика нет. Пишете в мессенджер — в ответ прилетает бодрый скриншот: «Мы всё отправили вам по ЭДО ещё на прошлой неделю, ищите у себя».

Вы открываете 1С — там пусто. Или ещё веселее: входящий документ висит в папке обмена, горит красным, не подписывается и не даёт провести поступление. В итоге вычет зависает, менеджер поставщика клянётся, что у них «всё ушло», а крайним в этой цепочке остаётся тот, кто сводит отчётность.

С 1 января 2026 года ситуация стала жёстче: при обмене формализованными документами через ЭДО обязательным стал электронный УПД формата 5.03, который отменил электронные ТОРГ-12 и акты. На бумаге переключение выглядит простым, но на практике любой документ проходит длинный технический маршрут. Давайте проследим его по шагам и посмотрим, где именно файл застревает чаще всего.