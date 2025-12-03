Электронный УПД с 1 января 2026 года: топ вопросов и ответов

2. Когда применять электронный УПД по новым правилам

Электронный УПД становится обязательным с 1 января 2026 года. Компании и ИП могут начать использовать документ до этой даты, чтобы спокойно отладить механизмы взаимодействия с контрагентами и оператором ЭДО, обучить сотрудников и отразить новый порядок работы в учетной политике.

ФНС рекомендует применять проактивный подход при переходе на электронный УПД. Если откладывать до последней даты, можно столкнуться с трудностями — нагрузкой на внутреннюю учетную систему, ошибками бухгалтеров, неподготовленностью контрагентов.