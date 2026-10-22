Как я перестала бояться нейросетей и начала бояться коллег, которые ими пользуются

Мне сорок два, в бухгалтерии я почти двадцать лет, и новых программ давно не пугаюсь. Месяц назад наша молодая сотрудница предложила закинуть акт сверки с поставщиком "в чат, что бы он сам всё нашел". Я спросила в какой именно чат и где он потом хранит файлы. Она пожала плечами. Акт сверки, между прочим, с реквизитами, суммами и подписью директора.
В течении этого года я собрала несколько историй, после которых завела на рабочем столе папку "Не для чата". Все российские и все свежие.
Директор по продажам, DeepSeek и отказ в пяти миллионах
Топ-менеджер московской инженерной компании "ЭнергоПроф", директор по продажам с окладом больше 800 тысяч, пересылала служебные документы себе на личную почту в скрытой копии и загружала рабочие данные в DeepSeek. Служба безопасности фиксировала всё програмой мониторинга.
Её уволили за разглашение коммерческой тайны. В Бабушкинском суде она просила изменить формулировку и взыскать компенсацию в 5 млн рублей, суд увольнение признал законным (Главбух). Юристы обращают внимание на две детали решения (Накануне.RU). Первая: суду не понадобилось доказывать что кто-то посторонний прочитал эти данные, сама передача в нейросеть уже считается утечкой. Вторая: скриншоты программы мониторинга приняли как доказательство без нотариального заверения.
Справедливости ради наказали не за один запрос к чат-боту, а за всю совокупность, включая пересылку на личную почту. За единичное обращение к нейросети уволить нельзя, это нарушение процедуры (Рамблер). Но если в чат ушли персональные данные или сведения под режимом коммерческой тайны, одного раза достаточно.
Сотрудница не бухгалтер. Только у нее на столе были цены и условия сделок, а у нас ведомости, выписки, договора и сканы паспортов.
Кемерово, Воткинск, Вологда: штрафы за выдуманную практику
Вторая беда нейросетей, галлюцинации, в российских судах уже стоит денег.
В мае 2026 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оштрафовал кемеровское ООО "ЦСС" на 50 тысяч рублей. Юристы компании вставили в кассационную жалобу цитаты из судебных актов, которых не нашлось не в одной базе, а потом сами попросили суд их не учитывать. Суд квалифицировал это как заведомо ложные сведения и неуважение к правосудию и отдельно указал: подготовка документа нейросетью не оправдание, за достоверность отвечает тот кто ей пользовался (НГС/om1).
Потом Суд по интеллектуальным правам насчитал в жалобе предпринимателя из Воткинска 12 ссылок на несуществующие или перевранные решения и выписал штраф 5 тысяч (IT-юрист). В начале октября Арбитражный суд Вологодской области оштрафовал ООО "СтройАктив" на 30 тысяч за то же самое в уточнении к иску (Российская газета). Верховный суд тоже успел высказаться: нашел у одной из сторон ссылку на несуществующий пункт постановления и указал, что результаты таких программ стороны используют на свой риск и обязаны проверять (Жуковский.Life).
Это суды и юристы. Но замените кассационную жалобу на ответ на требование ФНС, и получится вполне бухгалтерская история. Налоговый консультант Евгений Сивков описывал на "Клерке" как раз такой сценарий: требование, договоры и выписки ушли в публичный чат-бот, а в готовом ответе оказались отмененная статья НК и письмо Минфина которого не существует (Клерк).
Что говорит закон
Отдельного закона про бухгалтеров и чат-боты нет, работают обычные нормы.
152-ФЗ "О персональных данных". Персданные это любая информация о прямо или косвенно определяемом человеке (ст. 3). Сюда попадают ФИО рядом с суммой зарплаты, телефон ИП в карточке контрагента, скан паспорта для кадров. Часть 5 статьи 18 требует записывать и хранить такие данные в базах на территории России (Sostav). Серверы ChatGPT и DeepSeek не в России, поэтому загрузка ведомости это сразу трансграничная передача без оснований, нарушение локализации и обработка без согласия. Российские облачные сервисы тоже не выход: в соглашении GigaChat для физлиц прямо запрещено загружать персональные данные третьих лиц (Sostav).
КоАП, ст. 13.11. С 30 мая 2025 года действует 420-ФЗ с новыми штрафами за утечки (buh.ru):
Нарушение
Штраф для юрлица
Утечка ПДн от 1 до 10 тыс. человек
3-5 млн руб.
Утечка ПДн от 10 до 100 тыс. человек
5-10 млн руб.
Утечка ПДн более 100 тыс. человек
10-15 млн руб.
Повторная утечка
оборотный, до 500 млн руб.
Нарушение локализации (первое / повторное)
до 6 млн / до 18 млн руб.
Источники: Право.ru, EPAM Legal Alert, SecureGPT.
Штраф платит оператор, то есть компания (Sostav). Как поведет себя директор получив постановление на три миллиона, догадаться несложно.
98-ФЗ "О коммерческой тайне". Выписки, цены поставщиков, условия договоров и неопубликованная отчетность обычно относятся к коммерческой тайне. Наказать за ее разглашение можно, только если компания официально ввела режим: утвердила перечень, ограничила доступ, ознакомила сотрудников под подпись и проставила гриф (ст. 10 и 11, NEWS.ru). Перед тем как волноваться стоит проверить какие положения вы подписывали при приеме на работу.
Трудовой кодекс. Разглашение охраняемой законом тайны, в том числе персданных, дает основание для увольнения по подп. "в" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК, причем это грубое нарушение и хватит одного случая (Regions). По ст. 243 ТК ущерб от разглашения можно взыскать с работника полностью. Штраф Роскомнадзора на сотрудника переложить обычно не получается (Huntflow), а прямой ущерб получается.
УК, ст. 272.1. Статью ввел 421-ФЗ (retail.ru). Она про незаконные действия с персданными, и к бухгалтеру который хотел побыстрее сверить, отношения почти не имеет.
243-ФЗ об ИИ. Подписан 26 июля 2026 года, основная часть действует с 1 сентября (ppt.ru). Закон про разработчиков и провайдеров больших моделей, рядовому бухгалтеру прямых обязанностей он почти не добавляет (Клерк). Принцип остался прежним: за документ отвечает тот, кто его подписал, и ответ в ФНС со ссылкой на выдуманное письмо Минфина считается вашим ответом.
Почему она так уверенно ошибается
Нейросеть не знает Налоговый кодекс, она продолжает текст так, как похожие тексты обычно продолжаются. Несуществующий пункт статьи для нее выглядит так же правдоподобно как настоящий (Клерк). В бухгалтерском вопросе обычно четыре звена: норма, исключение, дата вступления в силу, ставка на эту дату. Модель достает их по отдельности, и если одно неверное, неверен весь ответ, хотя звучит он так же уверенно (Клерк).
Есть проблема менее заметная. Разнесите одну и ту же выписку дважды и вы можете получить два разных результата. Для письма поставщику это не страшно, а для сверки, которая делается по одному шаблону каждый месяц, уже лотерея. Мелкая ошибка в повторяющейся операции за несколько периодов превращается в налог, пени и штраф (Клерк).
У себя я ввела правило: если номер документа я сама не нашла в правовой базе, в моем тексте его нет.
Чем пользоваться
Отказываться от нейросетей я не собираюсь. Черновик пояснения, разбор мутного письма от контрагента, пересказ новой нормы своими словами экономят часы. Вопрос в том, через что это делать.
Для текстов и вопросов надежнее модель, которая работает внутри компании и никуда данные не отправляет. Открытые модели ставят на свой сервер или даже на рабочий компьютер через программы вроде LM Studio. У МТС есть Cotype: старшая версия разворачивается в контуре компании без подключения к внешним серверам (Хабр), младшая, Cotype Nano, рассчитана на обычный компьютер (Mobile-review). Ставить это будет айтишник, и согласно политики безопасности вопросов у него к такому варианту меньше. Ссылки на нормы и письма я всё равно проверяю в правовой системе, у меня это "Консультант", подойдет и "Гарант", и "Система" на "Клерке". Первичку неплохо распознают ЭДО-сервисы, через которые она к нам и приходит, там документы остаются в знакомом контуре.
Для повторяющейся рутины (сверки, разнесение выписок, сборка пакетов документов по шаблону) мне больше всего подошел FinDock, его показала знакомая из аутсорсингового бюро. Нейросеть там не отвечает на каждый запрос заново. Вы описываете задачу обычными словами, например "возьми выписку, найди платежи этих контрагентов, сверь с актами, расхождения выведи в таблицу", и ИИ один раз пишет под нее программу. Дальше работает уже програма, и на одну и ту же выписку она каждый раз выдает один и тот же результат. Придумать письмо Минфина или пересказать платежку своими словами она не может: платеж либо найден, либо в отчете указано что не найден.
Второе, что меня устроило, обезличивание. Перед тем как данные попадают к нейросети, ФИО, паспортные данные, реквизиты и прочие чувствительные сведения заменяются условными метками. Модель видит "Сотрудник_1" и "Контрагент_3", а настоящие данные подставляются обратно уже на вашей стороне. То, что юристы советуют делать вручную перед любой загрузкой, тут происходит автоматически.
Первую программу мы с коллегой собирали минут сорок и пару раз переформулировали задачу. Ежемесячная сверка, на которую у меня уходило пол дня, теперь запускается кнопкой.
Коротко
Персданные (ФИО, паспорта, СНИЛС, зарплаты, телефоны) не отправляем ни в ChatGPT, ни в DeepSeek, ни в бесплатного бота на личном аккаунте.
Документы целиком тоже не грузим. Если нужна помощь с формулировкой, пересказываем суть без реквизитов или берем инструмент который обезличивает сам.
Пользоватся только рабочим аккаунтом и разрешенными сервисами. История запросов с личного аккаунта уйдет с вами после увольнения либо останется там где не надо.
Любую статью, письмо Минфина или решение суда от нейросети проверяем в правовой системе: существует ли документ, в какой редакции, с какой даты действует.
Повторяющиеся задачи отдаем программе, а не чату.
Просим у работодателя положение об использовании ИИ с перечнем разрешенных сервисов и запрещенных данных, не смотря на то что звучит как бюрократия. С таким положением понятно где граница и для компании и для сотрудника.
Документ подписываете вы, и перед ФНС отвечаете тоже вы.
Вместо заключения
Мы и так не верим на слово ни поставщикам, ни банку, ни собственной 1С, сверяем остатки и не оплачиваем за услуги без акта. С нейросетью нужно так же. Она быстрая, не уходит на больничный но иногда уверенно ошибается, а заодно может унести ведомость на чужой сервер.
Ольга Сергеевна, главный бухгалтер
Прозрачности ради: с командой FinDock я сотрудничаю, но написала только о том, что проверила на своей работе.