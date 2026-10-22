Как я перестала бояться нейросетей и начала бояться коллег, которые ими пользуются

Чем пользоваться

Отказываться от нейросетей я не собираюсь. Черновик пояснения, разбор мутного письма от контрагента, пересказ новой нормы своими словами экономят часы. Вопрос в том, через что это делать.

Для текстов и вопросов надежнее модель, которая работает внутри компании и никуда данные не отправляет. Открытые модели ставят на свой сервер или даже на рабочий компьютер через программы вроде LM Studio. У МТС есть Cotype: старшая версия разворачивается в контуре компании без подключения к внешним серверам (Хабр), младшая, Cotype Nano, рассчитана на обычный компьютер (Mobile-review). Ставить это будет айтишник, и согласно политики безопасности вопросов у него к такому варианту меньше. Ссылки на нормы и письма я всё равно проверяю в правовой системе, у меня это "Консультант", подойдет и "Гарант", и "Система" на "Клерке". Первичку неплохо распознают ЭДО-сервисы, через которые она к нам и приходит, там документы остаются в знакомом контуре.

Для повторяющейся рутины (сверки, разнесение выписок, сборка пакетов документов по шаблону) мне больше всего подошел FinDock, его показала знакомая из аутсорсингового бюро. Нейросеть там не отвечает на каждый запрос заново. Вы описываете задачу обычными словами, например "возьми выписку, найди платежи этих контрагентов, сверь с актами, расхождения выведи в таблицу", и ИИ один раз пишет под нее программу. Дальше работает уже програма, и на одну и ту же выписку она каждый раз выдает один и тот же результат. Придумать письмо Минфина или пересказать платежку своими словами она не может: платеж либо найден, либо в отчете указано что не найден.

Второе, что меня устроило, обезличивание. Перед тем как данные попадают к нейросети, ФИО, паспортные данные, реквизиты и прочие чувствительные сведения заменяются условными метками. Модель видит "Сотрудник_1" и "Контрагент_3", а настоящие данные подставляются обратно уже на вашей стороне. То, что юристы советуют делать вручную перед любой загрузкой, тут происходит автоматически.

Первую программу мы с коллегой собирали минут сорок и пару раз переформулировали задачу. Ежемесячная сверка, на которую у меня уходило пол дня, теперь запускается кнопкой.