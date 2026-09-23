Почему нейросеть отлично считает бюджет, но завалит сложную налоговую задачу: разбор от эксперта

Основатель и управляющий партнер аналитической компании «Довод» Никита Малов рассказал о границах применения ИИ в бухгалтерии и финансах.

С бюджетом нейросети справляются потому, что бюджет — это арифметика с данными, которые ей дали. Сложить статьи, разнести по месяцам, посчитать отклонение от плана: вся задача лежит внутри таблицы, и правил там ровно столько, сколько строк.

Сложная финансовая задача устроена иначе. В ней половина условий сидит вне таблицы, в кодексе, в письмах Минфина, в судебной практике, в дате, с которой действует норма, и ответ меняется от одного слова «с 1 сентября», уточнил он.

Никита Малов «Модель предсказывает наиболее правдоподобное продолжение текста по всему, что читала, а читала она нормы всех редакций разом и учебники всех лет. Отсюда и придуманные статьи. Для нее несуществующий пункт 4 статьи 88 выглядит так же правдоподобно, как существующий пункт 3, потому что похожих текстов она видела тысячи, и правдоподобие она умеет мерить, а истинность нет.»

Если ответ можно проверить внутри самой задачи – нейросеть надежна. Если ответ зависит от внешнего факта, номера нормы, редакции, лимита на дату – ИИ надежен ровно настолько, насколько этот факт добавили в запрос. Бухгалтер, который вставляет в вопрос текст самой статьи и дату, получает пригодный черновик. Бухгалтер, который спрашивает «как учесть», получает уверенный ответ из редакции пятилетней давности.

«Нейросеть годится как второй бухгалтер для черновиков, сверки и объяснения на человеческом языке, чем занят первый. Подпись под расчетом налога и датой платежа остается за человеком», — пояснил эксперт.

В бухгалтериях, где такой помощник уже прижился, на проверку его ответа закладывают треть времени от самой задачи, иначе экономия оказывается мнимой.