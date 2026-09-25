Эксперт: интеграция ИИ с 1С и Excel не спасает от доначислений налогов

Нейросети относительно успешно справляются со составлением бюджета, но массово проваливаются в сложных финансовых задачах. О причинах рассказал эксперт, основатель Finspect Артем Высоцкий.

Бюджет — арифметика на ваших же цифрах. Исходные данные задает человек, а модель раскладывает их по месяцам. Если она где-то ошиблась, итог просто перестает сходиться, и это видно без всякой экспертизы.

Сложная задача устроена по-другому. Норма, исключение из нее, дата вступления в силу, ставка на эту дату — четыре звена, и каждое модель достает по отдельности. Не подходит хотя бы одно – и ответ окажется неверным целиком. Но звучать он при этом будет так же уверенно.

При этом ИИ может придумывать несуществующие нормы.

Нейросеть продолжает текст так, как он обычно продолжается, а в бухгалтерии это продолжение на редкость регулярное. «Письмо Минфина от такого-то числа № 03-03-06/1/…» выглядит одинаково у тысяч настоящих писем, и модель собирает реквизит, который от настоящего на глаз не отличить.

«Номер, которого я сам не нашел в правовой базе, в тексте не существует», — подчеркнул эксперт.

Главный риск в том, что у модели нет слова «не знаю». Ошибочный ответ звучит как правильный, и бухгалтер в конце квартала разницы не заметит. С налоговым планированием хуже всего. То, что схему предложила нейросеть, законной ее не делает. Отвечать за декларацию все равно будет компания.

В 2026 году налоги меняются часто, поэтому нормы устаревают постоянно.

«В начале сентября модель уверенно назвала мне пороги освобождения от НДС на упрощенке: 15 млн на 2027 год и 10 млн на 2028-й. Но так было по закону ноября 2025-го. В июле 228-ФЗ заморозил порог в 20 млн до 2029 года включительно, а самые цитируемые обзоры написаны до этой поправки, их модель и пересказала», — рассказал Высоцкий.

Каждую норму он рекомендует сверять с первоисточником. Номер письма или определения суда нужно найти в независимых источниках. Расчет – повторить формулой в Excel. Также можно попросить модель перечислить, в чем она не уверена. Получится готовый список того, что проверять первым.

Если интегрировать ИИ с Excel или 1С, ошибок в счете не будет.

«Но посчитать 20% от верной базы там, где ставка уже 25%, модель сможет и в вашей таблице. Вы получите безупречно посчитанную ошибку», — предупреждает эксперт.

По его мнению, корень проблемы лежит глубже: ИИ модель не знает, чего она не знает.