Директор советуется с другим бухгалтером, а отчетность подписываете вы: кто отвечает за чужие рекомендации

— Я ещё раз уточнил у другого бухгалтера. Он говорит, что так можно.
— Он видел договор, первичку и структуру операций?
— Неважно. У него большой опыт. Включайте в отчётность.
Для директора разговор окончен: он получил второе мнение и выбрал то, которое ему понравилось.
Для главного бухгалтера всё только начинается. Через год внешний советчик может сказать, что отвечал на общий вопрос и документов компании не видел. Директор — что полагался на специалистов. А проверяющие спросят у штатного главбуха:
— Кто сформировал показатели?
— Кто внёс сведения в 1С?
— Кто подготовил декларацию?
— Кто отправил её в налоговую?
— Почему вы применили спорный подход, если считали его неправильным?
Главная ошибка — думать, что фраза «так посоветовал другой бухгалтер» сама по себе переносит ответственность на автора совета.
Не переносит.
Второе мнение — это информация, а не управленческое решение
Директор вправе консультироваться у бухгалтера, аудитора, налогового консультанта или юриста. Иногда независимый взгляд действительно помогает обнаружить ошибку штатного специалиста.
Проблема появляется, когда директор ищет не проверку позиции, а человека, который разрешит заранее выбранный результат.
Внешний консультант нередко получает вопрос в урезанном виде:
— Можно ли принять этот НДС к вычету?
Но не получает существенных деталей:
— для какой деятельности приобретён объект;
— облагаются ли операции НДС;
— как распределяются расходы между режимами;
— есть ли реальная поставка;
— какие противоречия содержат документы;
— кто фактически использует имущество.
Общий ответ «в принципе можно» внутри компании превращается в распоряжение «включите сумму полностью». Это уже два разных утверждения.
Сначала разделите три разных действия
В разговоре их часто объединяют словом «подписали», хотя юридически и фактически это не одно и то же.
Первое — сформировать данные. Бухгалтер отражает операции, выбирает счета, вносит документы, рассчитывает налог и собирает показатели.
Второе — принять решение. Руководитель утверждает спорный вариант либо отказывается от него.
Третье — подписать и отправить. Налоговую декларацию подписывает налогоплательщик или его представитель, подтверждая полноту и достоверность сведений. Бухгалтерская отчётность по общему правилу считается составленной после подписания руководителем.
На практике эти действия могут выполнять разные люди. Поэтому одна электронная подпись директора не доказывает, что бухгалтер не участвовал в подготовке данных. И наоборот: техническая отправка файла бухгалтером ещё не доказывает, что он принял хозяйственное решение.
Проверяющие будут восстанавливать всю цепочку.
Семь вопросглаов, по которым разграничат роли
1. Кто сформулировал вопрос внешнему бухгалтеру
Если директор описал только выгодную часть ситуации, ответ консультанта может быть неприменим к реальным обстоятельствам компании.
2. Какие документы получил консультант
Совет после изучения договора, первички, переписки и фактического движения товара отличается от ответа на голосовое сообщение продолжительностью две минуты.
3. В какой форме дана рекомендация
Письменное заключение позволяет увидеть допущения и оговорки. Пересказ директора «мне сказали, что можно» почти всегда теряет условия, при которых был дан ответ.
4. Кто проверил применимость совета
Даже качественная рекомендация может относиться к другой системе налогообложения, другому виду операции или другому набору документов.
5. Кто принял окончательное решение
Необходимо отделить профессиональное заключение от управленческого распоряжения: кто решил отразить операцию именно так и на основании каких фактов.
6. Кто создал данные в учётной системе
История изменений в 1С, права пользователей, время загрузки документов и служебная переписка часто показывают больше, чем поздние объяснения участников.
7. Чья электронная подпись использовалась
Статья 10 Федерального закона № 63-ФЗ требует обеспечивать конфиденциальность ключа электронной подписи и не допускать его использование без согласия владельца. Практика, при которой ключ директора считается «общим ключом бухгалтерии», стирает границы ролей и создаёт отдельный риск.
Письменное распоряжение помогает, но не является индульгенцией
Часть 8 статьи 7 Федерального закона № 402-ФЗ предусматривает порядок действий при разногласиях руководителя и лица, ведущего бухгалтерский учёт.
Данные первичного документа могут быть приняты к учёту, а объект отражён в бухгалтерской отчётности по письменному распоряжению руководителя. Закон связывает с таким распоряжением единоличную ответственность руководителя за созданную информацию или достоверность представления соответствующих показателей.
Но здесь важны две границы.
Во-первых, эта норма регулирует разногласия в бухгалтерском учёте и бухгалтерской отчётности. Нельзя автоматически превращать её в универсальное освобождение от всех налоговых, административных или уголовно-правовых рисков.
Во-вторых, распоряжение не делает законными вымышленные поставки, поддельную первичку или заведомо недостоверные сведения. Просьба директора «оформить моё решение письменно» и требование создать несуществующий факт — принципиально разные ситуации.
Что главбуху сделать до отправки отчётности
Зафиксировать собственную позицию. Не ограничиваться фразой «я против». Указать конкретно, каких документов нет, какие факты не подтверждены и какую норму или методику предлагается нарушить.
Попросить исходное заключение. Не пересказ директора, а сам текст рекомендации, поставленный консультанту вопрос, перечень изученных документов и оговорки.
Сопоставить исходные данные. Если консультант анализировал другую фактическую модель, это нужно прямо отразить.
Разграничить решение и исполнение. В служебной записке или электронной системе согласования должно быть видно, кто предложил вариант, кто его проверил и кто утвердил.
Получить письменное распоряжение там, где применима часть 8 статьи 7 Закона № 402-ФЗ. Формулировка должна описывать конкретный документ, объект и способ отражения, а не звучать как «главбуху сделать всё необходимое».
Не пользоваться чужой электронной подписью как общей. Отправка должна соответствовать реальным полномочиям подписанта и представителя.
Не создавать документы задним числом. Поздняя попытка улучшить доказательства часто делает положение хуже первоначального организационного пробела.
Если от главбуха требуют включить в отчётность сведения, которые он считает заведомо недостоверными, вопрос уже нельзя сводить к обычному профессиональному спору. Нужна отдельная правовая оценка до отправки документа.
Как эта история выглядит при проверке
Из моего опыта службы в Центральном аппарате МВД России, адвокатской практики и анализа материалов уголовных дел следует: версия «нам посоветовали» проверяется по конкретным следам.
Изучают:
— договор с внешним консультантом;
— счета и оплату консультации;
— поставленный ему вопрос;
— переданные документы;
— переписку и голосовые сообщения;
— служебные записки главбуха;
— историю операций в учётной системе;
— владельца электронной подписи;
— показания директора, штатного и внешнего бухгалтеров.
Директор может утверждать, что доверился двум специалистам. Внешний бухгалтер — что дал общий ответ с оговорками. Штатный главбух — что исполнил приказ.
После этого проверяющие устанавливают не самого убедительного рассказчика, а роль каждого: кто располагал полной информацией, кто видел риск, кто принял решение, кто создал данные и кто подтвердил их перед государственным органом.
Главный вывод
Второе профессиональное мнение полезно, пока оно проверяет решение. Оно становится опасным, когда используется для поиска удобного разрешения, а условия консультации исчезают из корпоративной памяти.
Главбуху не нужно запрещать директору советоваться с другими специалистами. Нужно добиваться, чтобы чужой совет вошёл в документы компании целиком: вместе с вопросом, исходными данными, ограничениями и автором окончательного решения.
Потому что фраза «другой бухгалтер сказал, что можно» заканчивается в тот момент, когда декларация отправлена. После этого начинается совсем другой разговор: кто и на основании чего включил в неё конкретные сведения.
Поводом для материала стало профессиональное обсуждение на форуме Клерка. На площадке уже опубликован общий редакционный разбор о поиске работодателем «удобного мнения». Настоящий материал рассматривает отдельный вопрос: доказательственное разграничение ролей внешнего консультанта, директора и штатного главбуха.
Правовая основа: часть 8 статьи 7 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ; статья 80 НК РФ; статья 10 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ.
Правовая актуальность проверена 28 августа 2026 года. Материал носит общий информационный характер и не заменяет анализа документов конкретной организации.
Продолжение серии
В следующем разборе: «Главбух подписал ЭТрН, а груза не было: как электронная накладная становится доказательством фиктивной поставки». Покажу, какие цифровые следы связывают бухгалтерию, перевозчика, склад и спорного контрагента.
Сохраните этот материал, чтобы вернуться к семи вопросам до отправки спорной отчётности, а не после требования ФНС или вызова на допрос.
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