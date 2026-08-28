Директор советуется с другим бухгалтером, а отчетность подписываете вы: кто отвечает за чужие рекомендации

— Я ещё раз уточнил у другого бухгалтера. Он говорит, что так можно.

— Он видел договор, первичку и структуру операций?

— Неважно. У него большой опыт. Включайте в отчётность.

Для директора разговор окончен: он получил второе мнение и выбрал то, которое ему понравилось.

Для главного бухгалтера всё только начинается. Через год внешний советчик может сказать, что отвечал на общий вопрос и документов компании не видел. Директор — что полагался на специалистов. А проверяющие спросят у штатного главбуха:

— Кто сформировал показатели?

— Кто внёс сведения в 1С?

— Кто подготовил декларацию?

— Кто отправил её в налоговую?

— Почему вы применили спорный подход, если считали его неправильным?

Главная ошибка — думать, что фраза «так посоветовал другой бухгалтер» сама по себе переносит ответственность на автора совета.

Не переносит.