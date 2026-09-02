Национальный режим: шесть ошибок, из-за которых отклоняют заявку с российским товаром

Российское происхождение товара в закупке подтверждается номером реестровой записи — и только им. Разбираю шесть ошибок, которые повторяются в заявках чаще всего: от снижения цены на 15% своими руками до спора с отклонением по ограничению, которое можно было отменить.

Национальный режим установлен статьёй 14 Закона № 44-ФЗ в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 318-ФЗ. Новая редакция применяется к закупкам, извещения о которых размещены в ЕИС с 01.01.2025, — разборы по прежней редакции сегодня неприменимы. Сами меры установлены постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, оно работает одновременно для 44-ФЗ и 223-ФЗ: запрет — приложение № 1, ограничение — приложение № 2.

Ниже — шесть ошибок, каждая из которых стоит заявки или денег, и норма, которая их закрывает.

Ошибка 1. Считать, что запрет и ограничение — это одно и то же

Меры дают разные последствия, и разница решает исход спора.

Мера Норма Что происходит с заявкой Условие применения Запрет п. 1 ч. 4 ст. 14 заявка с иностранным товаром подлежит отклонению условий нет; замена на запрещённый иностранный товар при исполнении контракта также не допускается Ограничение п. 2 ч. 4 ст. 14 заявки с иностранным товаром отклоняются только если подана И признана соответствующей требованиям заявка с таким же товаром российского происхождения Преимущество п. 3 ч. 4 ст. 14 ценовое предложение снижается на 15% при присвоении порядкового номера контракт заключается без учёта этого снижения (подп. «б»)

Часть 5 статьи 14 переносит те же три механики на работы и услуги: там критерий — российское или иностранное лицо, а не происхождение товара.

Ошибка 2. Не проверить, была ли конкурирующая российская заявка

Прямое следствие первой ошибки. При ограничении отклонение возможно, только если заявка с российским товаром подана и признана соответствующей требованиям. Если такой заявки не было или её отклонили — основание для отклонения отпадает. Это самостоятельный довод в жалобе, и его чаще всего не заявляют.

Ошибка 3. Подтверждать происхождение чем угодно, кроме реестровой записи

Пункт 3 постановления № 1875 содержит закрытый перечень подтверждений.

Объект закупки Что подтверждает происхождение промышленная продукция РФ номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции (ст. 17.1 ФЗ «О промышленной политике»), в том числе со сведениями о совокупном количестве баллов, если баллы установлены постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 программы для ЭВМ и базы данных порядковый номер реестровой записи единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных — отдельный реестр товары государств ЕАЭС, кроме РФ номер реестровой записи евразийского реестра промышленных товаров

Иных подтверждений пункт 3 не называет: ни паспорт изделия, ни договор с заводом, ни фотографии производства к нему не относятся. Отсюда же частный случай ошибки — искать программное обеспечение в реестре промышленной продукции: у софта свой реестр.

Ошибка 4. Реестровая запись «на такой же товар»

Запись должна относиться к фактически предлагаемой модификации. Несовпадение модели, исполнения или комплектации читается комиссией как отсутствие подтверждения, и формально она права: подтверждается конкретная продукция, а не товарная группа.

Ошибка 5. Снизить цену на 15% своими руками

При преимуществе снижение на 15% — приём ранжирования: оно применяется при присвоении порядкового номера заявке. Контракт по подпункту «б» заключается по фактически предложенной цене, без учёта этого снижения. Участник, который заранее уменьшил своё предложение, просто отдал маржу.

Ошибка 6. Смотреть перечень в актуальной редакции

Проверять нужно редакцию перечня на дату размещения извещения. Подпункт «и» пункта 10 постановления № 1875 откладывает вступление изменений в приложения: они применяются с 1 января очередного календарного года, а принятые в период с 1 октября по 1 апреля включительно — с 1 июля очередного года. Разрыв между публикацией изменения и его применением доходит до полугода, и текущая редакция на сайте правовой информации может к вашей закупке отношения не иметь.

Что проверить до подачи

Какая мера применяется — из извещения и проекта контракта. Номер реестровой записи именно на поставляемую модификацию. Редакция перечня на дату размещения извещения. При преимуществе — цена без «минус 15%». При отклонении по ограничению — была ли конкурирующая заявка признана соответствующей требованиям.

Нормы приведены по состоянию на 02.09.2026.

Михаил Кремнёв, эксперт по тендерному сопровождению. 13 лет в закупках, 6 из них — руководил контрактной службой муниципального заказчика.