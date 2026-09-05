Два прибыльных контракта — один кассовый разрыв: что проверить перед второй заявкой

Учебный пример: миллион есть, но его не хватает

Все суммы и сроки ниже условные. Это не история конкретной компании и не описание установленного законом срока оплаты. Для простоты налоги, постоянные расходы, обеспечение и стоимость финансирования пока исключены. В реальном расчёте их нужно добавить отдельно с учётом применяемого налогового режима.

У компании есть 1 000 000 рублей, которые она действительно может направить на исполнение двух контрактов. Другие обязательства за пределами примера уже учтены при определении этой суммы.

По каждому контракту заказчик перечислит 1 200 000 рублей. Поставщик заплатит 600 000 рублей за товар и ещё 300 000 рублей за оставшуюся часть закупки, доставку и исполнение. Разность поступлений и этих выплат — 300 000 рублей на контракт. Называть её чистой прибылью нельзя: мы пока не включили все расходы.

Первый контракт, А, требует 600 000 рублей в день 0 и 300 000 рублей в день 10. Оплату заказчика ожидаем в день 30.

Второй контракт, Б, требует 600 000 рублей в день 15 и 300 000 рублей в день 25. Его оплату ожидаем в день 45.

Посмотрим на остаток без привлечения дополнительных денег:

До начала исполнения: свободные средства — 1 000 000 рублей.

День 0. Первая выплата по А. Поступление: 0 руб.; выплата: 600 000 руб.; остаток: 400 000 руб.

День 10. Вторая выплата по А. Поступление: 0 руб.; выплата: 300 000 руб.; остаток: 100 000 руб.

День 15. Первая выплата по Б. Поступление: 0 руб.; выплата: 600 000 руб.; остаток: −500 000 руб.

День 25. Вторая выплата по Б. Поступление: 0 руб.; выплата: 300 000 руб.; остаток: −800 000 руб.

День 30. Оплата от заказчика А. Поступление: 1 200 000 руб.; выплата: 0 руб.; остаток: 400 000 руб.

День 45. Оплата от заказчика Б. Поступление: 1 200 000 руб.; выплата: 0 руб.; остаток: 1 600 000 руб.

Минус в расчёте — не разрешённый отрицательный банковский баланс. Это сумма, которой не хватит для исполнения запланированных платежей без дополнительного источника денег.

Каждый контракт отдельно потребовал бы максимум 900 000 рублей до оплаты заказчика и поместился бы в имеющийся миллион. Вместе они требуют 1 800 000 рублей до первого поступления. Наибольший дефицит — 800 000 рублей.

При этом к концу расчётного периода разность поступлений и учтённых выплат положительная: 600 000 рублей. Итог периода скрывает проблему внутри периода.