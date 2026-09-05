Два прибыльных контракта — один кассовый разрыв: что проверить перед второй заявкой

Почему расчёта одного контракта недостаточно
При отборе закупки поставщик обычно считает цену товара, доставку и ожидаемый финансовый результат. Но у компании один расчётный счёт и несколько обязательств. Деньги, которые выглядят свободными для новой поставки, уже могут понадобиться по действующему контракту.
Поэтому на вопрос «можем ли мы участвовать?» нельзя ответить только калькуляцией новой сделки. Нужен общий календарь поступлений и выплат: какие суммы должны уйти раньше, чем придёт оплата от заказчиков.
Кассовый разрыв здесь — не обязательно следствие просрочки. Он может возникнуть, даже если все участники точно соблюдают договорённости. Достаточно, чтобы несколько крупных выплат совпали по времени.
Учебный пример: миллион есть, но его не хватает
Все суммы и сроки ниже условные. Это не история конкретной компании и не описание установленного законом срока оплаты. Для простоты налоги, постоянные расходы, обеспечение и стоимость финансирования пока исключены. В реальном расчёте их нужно добавить отдельно с учётом применяемого налогового режима.
У компании есть 1 000 000 рублей, которые она действительно может направить на исполнение двух контрактов. Другие обязательства за пределами примера уже учтены при определении этой суммы.
По каждому контракту заказчик перечислит 1 200 000 рублей. Поставщик заплатит 600 000 рублей за товар и ещё 300 000 рублей за оставшуюся часть закупки, доставку и исполнение. Разность поступлений и этих выплат — 300 000 рублей на контракт. Называть её чистой прибылью нельзя: мы пока не включили все расходы.
Первый контракт, А, требует 600 000 рублей в день 0 и 300 000 рублей в день 10. Оплату заказчика ожидаем в день 30.
Второй контракт, Б, требует 600 000 рублей в день 15 и 300 000 рублей в день 25. Его оплату ожидаем в день 45.
Посмотрим на остаток без привлечения дополнительных денег:
До начала исполнения: свободные средства — 1 000 000 рублей.
День 0. Первая выплата по А. Поступление: 0 руб.; выплата: 600 000 руб.; остаток: 400 000 руб.
День 10. Вторая выплата по А. Поступление: 0 руб.; выплата: 300 000 руб.; остаток: 100 000 руб.
День 15. Первая выплата по Б. Поступление: 0 руб.; выплата: 600 000 руб.; остаток: −500 000 руб.
День 25. Вторая выплата по Б. Поступление: 0 руб.; выплата: 300 000 руб.; остаток: −800 000 руб.
День 30. Оплата от заказчика А. Поступление: 1 200 000 руб.; выплата: 0 руб.; остаток: 400 000 руб.
День 45. Оплата от заказчика Б. Поступление: 1 200 000 руб.; выплата: 0 руб.; остаток: 1 600 000 руб.
Минус в расчёте — не разрешённый отрицательный банковский баланс. Это сумма, которой не хватит для исполнения запланированных платежей без дополнительного источника денег.
Каждый контракт отдельно потребовал бы максимум 900 000 рублей до оплаты заказчика и поместился бы в имеющийся миллион. Вместе они требуют 1 800 000 рублей до первого поступления. Наибольший дефицит — 800 000 рублей.
При этом к концу расчётного периода разность поступлений и учтённых выплат положительная: 600 000 рублей. Итог периода скрывает проблему внутри периода.
Три числа для решения об участии
Первое число — максимальная нехватка денег. Для каждого дня рассчитываем остаток: свободные средства на начало плюс накопленные поступления минус накопленные выплаты. Если минимальный остаток отрицательный, его модуль показывает максимальную потребность в дополнительном финансировании в данном сценарии.
Второе число — дата первой нехватки. В примере деньги нужны уже в день 15, хотя максимальный дефицит достигается только в день 25. Лимит, который откроют в день 26, не решает задачу вовремя.
Третье число — длительность использования денег. В нашем упрощённом сценарии 500 000 рублей требуются на 10 дней, затем 800 000 рублей ещё на 5 дней. Это разные размеры задолженности, а не 800 000 рублей на весь период.
Для проверки арифметики возьмём исключительно условную ставку 24% годовых и базу 365 дней. При выдаче денег точно к выплатам и погашении после поступления в день 30 расчётные проценты составят:
(500 000 × 10 + 800 000 × 5) × 0,24 / 365 = 5 917,81 рубля.
Это не предложение банка и не полная стоимость финансирования. Комиссии, условия выдачи, порядок начисления процентов, календарная база, залог и ограничения лимита проверяются по конкретному договору. Даже небольшой расчётный процент бесполезен, если деньги нельзя получить к нужной дате.
Почему обеспечительный платёж нельзя потерять в расходах
В реальном закупочном портфеле есть выплаты разной природы. Покупка товара уменьшает деньги и относится к экономике исполнения. Возвратное денежное обеспечение временно связывает деньги, но не становится автоматически окончательным расходом. Комиссия за независимую гарантию — отдельная статья затрат.
В платёжном календаре существенны все эти движения: сколько перечисляется, когда сумма возвращается и при каких условиях. В расчёте финансового результата их нельзя механически учитывать одинаково. Иначе получится либо завышенная «убыточность», либо заниженная потребность в деньгах.
Отдельно проверьте доступность остатков. Деньги с ограничениями использования, средства для ближайшей зарплаты или налога и лимит, уже занятый другими обязательствами, нельзя повторно выделить под новый контракт.
Что меняет задержка первого поступления
Вернёмся к примеру и передвинем поступление по А с дня 30 на день 40. Все остальные даты оставим прежними. Максимальный дефицит не изменится: те же 800 000 рублей. Но его придётся финансировать ещё 10 дней.
При той же условной ставке это дополнительно 800 000 × 10 × 0,24 / 365 = 5 260,27 рубля процентов. Общий расчётный процент — 11 178,08 рубля, без комиссий и других условий.
Так видна разница между двумя рисками: «не хватит лимита» и «лимита хватит, но пользоваться им придётся дольше». Запас только по сумме не защищает от второго риска.
В рабочем календаре проверяют и другие сценарии: частичную оплату, дополнительные затраты на исправление результата, более ранний платёж изготовителю. Это не прогноз обязательной просрочки заказчика, а проверка устойчивости собственного плана.
Что решить до второй заявки
Если новый контракт создаёт дефицит, сначала нужен конкретный способ его покрытия: источник, доступная сумма, дата получения, стоимость, срок возврата и ограничения использования. Фраза «если выиграем, найдём деньги» этих параметров не заменяет.
Иногда помогает выбор другой закупки с иным графиком исполнения. Иногда — заранее согласованные условия расчётов со своим поставщиком. Иногда доступное финансирование делает участие возможным. Но переносить сроки уже заключённого контракта произвольно нельзя: такие изменения требуют отдельной проверки допустимости и оформления.
Если источник не подтверждён, отказ от второй заявки может сохранить способность исполнить первый контракт. Это нормальное управленческое решение, а не показатель слабой тендерной работы.
Перед подачей полезно ответить на пять вопросов:
1. Учтены ли в одном календаре действующие контракты и новая закупка?
2. Какая часть денег свободна после обязательных платежей компании?
3. В какой день впервые возникает нехватка и каков её максимум?
4. Что произойдёт с суммой и сроком финансирования при сдвиге поступлений?
5. Кто подтвердил доступность денег и кто обновляет расчёт при изменениях?
Проверять календарь нужно повторно перед окончательным ценовым предложением и при изменении условий исполнения. Снижение цены влияет на будущие поступления, а дополнительная поставка или расход — на промежуточный остаток.
Главный вывод: новый контракт следует оценивать не только по его собственной марже, но и по тому, выдержит ли компания совокупный график выплат. На счёт приходит оплата за конкретную работу, а оплачивать вовремя приходится весь портфель обязательств.
Источник и границы разбора
Общая формула платёжного календаря и различие между финансовым результатом и наличием денег описаны в справочном материале Сбера «Кассовый разрыв: что это такое простыми словами + формула расчёта» (проверено 06.09.2026).
Пример с двумя контрактами, числовые сценарии и выводы о совместном графике выплат разработаны для этого разбора. Материал не устанавливает сроки оплаты по 44-ФЗ или 223-ФЗ и не заменяет проверку конкретного контракта, налогового режима и условий финансирования.
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