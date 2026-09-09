Налогообложение IT-компаний в 2026 году: налог на прибыль, НДС, страховые взносы и льготы

Актуально на 9 сентября 2026 года

В 2026 году налоговые льготы для IT-компаний сохраняются, но применять их стало сложнее. Ставка налога на прибыль для соответствующих требованиям IT-организаций составляет 5% вместо общих 25%, страховые взносы рассчитываются по тарифам 15% и 7,6%, а передача прав на российское программное обеспечение в ряде случаев освобождается от НДС.

Однако сама по себе государственная аккредитация IT-компании еще не означает автоматического права на все эти льготы. Для каждой преференции действует собственный набор условий. Самая частая ошибка — смешивать требования Минцифры к аккредитации, 70-процентную долю IT-доходов для налога на прибыль и страховых взносов и правила освобождения операций с программным обеспечением от НДС.

Разберем, какие налоги платит IT-компания в 2026 году, когда возникают налоговые льготы и где находятся основные риски доначислений.

Налоги для IT-компаний в 2026 году: главное

Налог или платеж Общий режим Возможность для IT-компании Налог на прибыль 25% 5% при выполнении требований п. 1.15 ст. 284 НК РФ Страховые взносы в пределах предельной базы 30% 15% Страховые взносы сверх предельной базы 15,1% 7,6% Предельная база по страховым взносам 2 979 000 руб. на человека Та же база НДС, общая ставка 22% Для определенных операций с ПО возможно освобождение от НДС НДС на УСН освобождение либо 5%, 7% или 22% в зависимости от условий Правила действуют и для IT-бизнеса Налог при УСН зависит от объекта и региона В отдельных субъектах РФ могут действовать пониженные ставки

С 2025 по 2030 год аккредитованные IT-организации при соблюдении требований п. 1.15 ст. 284 НК РФ применяют ставку налога на прибыль 5% в федеральный бюджет и 0% в региональный вместо общей ставки 25%. В 2026 году для страховых взносов действует тариф 15% в пределах единой предельной базы и 7,6% сверх нее; предельная база составляет 2 979 000 рублей на одного работника.

Аккредитация IT-компании и налоговые льготы — не одно и то же

Для правильного налогового планирования полезно разделить три самостоятельных правовых режима.

Что проверяем Основное условие Для чего необходимо Государственная IT-аккредитация В частности, доля IT-выручки более 30%, а также другие требования Положения об аккредитации Получение и сохранение статуса аккредитованной IT-компании Льгота по налогу на прибыль и страховым взносам Аккредитация + не менее 70% предусмотренных НК РФ профильных доходов Ставка прибыли 5% и пониженные страховые взносы Освобождение операций с ПО от НДС Соответствие операции ст. 149 НК РФ и, как правило, наличие ПО в реестре российского ПО НДС с передачи исключительных прав или прав использования ПО

Это принципиальная разница.

Для аккредитации Минцифры Положение, утвержденное постановлением Правительства РФ № 1729, устанавливает, в частности, требование о доле выручки от деятельности в области информационных технологий более 30%. Но для применения федеральной льготы по налогу на прибыль и страховым взносам Налоговый кодекс требует уже не менее 70% профильных IT-доходов.

Поэтому совершенно возможна ситуация, когда компания остается аккредитованной IT-организацией, но применять налоговые льготы по итогам конкретного периода уже не может.

И наоборот, наличие IT-аккредитации вообще не является самостоятельным условием освобождения от НДС при передаче прав на российское ПО: здесь применяется другой налоговый механизм.

Налог на прибыль IT-компаний: ставка 5%

Общая ставка налога на прибыль организаций в 2026 году составляет 25%. Для российских IT-организаций в 2025–2030 годах действует специальная ставка:

5% — в федеральный бюджет;

0% — в бюджет субъекта РФ.

Основание — п. 1.15 ст. 284 НК РФ.

Чтобы применять эту ставку, компании необходимо иметь государственную аккредитацию и по итогам соответствующего отчетного или налогового периода обеспечить долю квалифицируемых IT-доходов не менее 70%.

Важный нюанс: 70% — это не часть прибыли, которая облагается по ставке 5%, а критерий получения права на льготу. Если компания выполняет требования п. 1.15 ст. 284 НК РФ, специальная ставка применяется к соответствующей налоговой базе организации, а не только к тем доходам, которые были включены в расчет 70-процентной доли.

С какого момента применяется ставка 5%

Для налога на прибыль законодатель использует налоговый период получения аккредитации.

Например, если организация получила аккредитацию в июне 2026 года и по итогам отчетных и налогового периодов выполняет условие о 70% IT-доходов, ставка может применяться с начала налогового периода — то есть с начала 2026 года.

Для страховых взносов правило другое: пониженный тариф применяется с месяца получения аккредитации при соблюдении остальных условий. Это различие важно учитывать при финансовом моделировании.

Что произойдет, если доля IT-доходов станет меньше 70%

Пункт 1.15 ст. 284 НК РФ прямо предусматривает последствие: если по итогам налогового периода необходимое условие не выполняется либо организация лишается государственной аккредитации, право на пониженную ставку утрачивается с начала соответствующего налогового периода.

Поэтому 70-процентную долю разумно контролировать не только при подготовке годовой декларации. Для компании с несколькими направлениями бизнеса это должен быть постоянный управленческий показатель.

Особенно опасна ситуация, когда доля держится около 70–72%: одна крупная непрофильная сделка способна изменить налоговый результат всего периода.

Страховые взносы IT-компаний в 2026 году

С 1 января 2026 года льготный тариф страховых взносов для IT-компаний изменился.

До 2026 года применялся единый тариф 7,6%. Теперь действует двухступенчатая система:

15% — с выплат в пределах единой предельной величины базы;

7,6% — с выплат сверх этой величины.

Предельная величина базы на 2026 год составляет 2 979 000 рублей на одного физического лица нарастающим итогом с начала года.

Несмотря на увеличение тарифа, режим по-прежнему существенно выгоднее общего.

Например, при зарплате сотрудника 300 000 рублей в месяц его выплаты за год составят 3,6 млн рублей.

При IT-тарифе страховые взносы составят:

2 979 000 × 15% + 621 000 × 7,6% = 494 046 рублей.

При общем тарифе 30% в пределах базы и 15,1% сверх базы сумма составила бы:

2 979 000 × 30% + 621 000 × 15,1% = 987 471 рубль.

Разница по одному сотруднику — 493 425 рублей в год.

Для компании с десятками высокооплачиваемых разработчиков налоговый эффект остается значительным.

Какие условия нужны для пониженных страховых взносов

Ключевые условия аналогичны налогу на прибыль: государственная IT-аккредитация и доля предусмотренных НК РФ профильных доходов не менее 70%.

При этом момент начала применения отличается от налога на прибыль: страховые взносы можно рассчитывать по IT-тарифу с месяца получения аккредитации, если остальные условия выполнены.

Отдельная новация 2026 года — взносы за директора

С 2026 года коммерческая организация должна определять базу для страховых взносов в отношении единоличного исполнительного органа как минимум исходя из МРОТ, даже когда директору не начисляется зарплата либо она ниже установленного минимума.

МРОТ в 2026 году составляет 27 093 рубля. Это правило распространяется и на IT-компании.

Для небольших технологических компаний, где учредитель одновременно является директором и раньше формально не получал зарплату, изменение особенно существенно.

Какие доходы входят в необходимые 70%

Именно здесь возникает больше всего практических споров.

Нельзя считать профильной всю выручку компании только потому, что бизнес называет себя IT-компанией. Перечень доходов для льготы установлен непосредственно п. 1.15 ст. 284 и п. 5 ст. 427 НК РФ.

В частности, квалифицироваться могут доходы от реализации экземпляров собственного ПО и баз данных, передачи исключительных прав, предоставления прав использования собственного ПО, разработки программ на заказ, адаптации, модификации, тестирования и ряда других IT-работ и услуг.

Под собственным ПО для этих целей понимаются не только программы, написанные организацией с нуля. НК РФ позволяет учитывать программы и базы данных, разработанные, адаптированные или модифицированные самой организацией либо определенным лицом из той же группы компаний. Минфин подтвердил этот подход и в разъяснениях 2026 года.

Доход от тестирования как собственных, так и заказных программ также может входить в профильную долю при соблюдении требований закона.

Но применять упрощенную формулу «любая выручка, связанная с программным обеспечением, является IT-доходом» нельзя.

Для отдельных бизнес-моделей НК РФ устанавливает специальные правила и исключения. Это касается, например, определенных маркетплейсных функций, финансовых сервисов, операций с недвижимостью, такси, доставки еды, государственных закупок, товарных торгов, сервисов маркировки и ряда других функций цифровых платформ.

Кроме того, для ряда услуг, оказываемых с использованием собственного программного обеспечения, значение имеет нахождение этого ПО или его составной части в реестре российского программного обеспечения.

Отсюда практический вывод: состав 70-процентной доли нужно определять не по ОКВЭД и не по названию договора, а по фактической модели монетизации и конкретному перечню доходов НК РФ.

SaaS, рекламные сервисы и платформы: почему нужна отдельная квалификация

Для классической заказной разработки вопрос обычно проще: компания получает вознаграждение за создание, адаптацию, модификацию или тестирование ПО.

С SaaS и платформенными бизнес-моделями сложнее.

Необходимо определить, за что именно платит пользователь: за лицензию, удаленный доступ к программе, рекламный функционал, поиск контрагентов, совершение сделки, финансовую услугу, обработку данных или совокупность разных функций.

Причем квалификация одной и той же операции для разных налоговых льгот может различаться.

Хороший пример — рекламные технологии. Некоторые доходы от оказания рекламных услуг с использованием собственного зарегистрированного ПО могут учитываться при расчете 70-процентной IT-доли. Минфин подтверждал такую возможность в разъяснениях, применяемых в 2026 году.

Но это не означает автоматического освобождения такой операции от НДС. Для НДС действует самостоятельный набор исключений.

Именно поэтому налоговый анализ технологической компании правильнее проводить не «по компании в целом», а по каждому существенному потоку выручки.

НДС для IT-компаний в 2026 году

С 1 января 2026 года общая ставка НДС в России увеличена с 20% до 22%.

При этом предусмотренное для российского программного обеспечения освобождение сохранилось.

Согласно подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ от НДС освобождается передача исключительных прав и прав использования программ для ЭВМ и баз данных, включенных в единый реестр российского ПО. Освобождение распространяется в том числе на обновления, дополнительные функциональные возможности и предоставление удаленного доступа через интернет.

Нужна ли IT-аккредитация для освобождения от НДС

Нет.

Это одно из наиболее распространенных заблуждений.

Право на освобождение по подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ связано прежде всего с конкретной программой и характером передаваемых прав, а не с наличием у правообладателя статуса аккредитованной IT-компании.

Поэтому возможна ситуация:

компания не имеет IT-аккредитации → не применяет ставку 5% по налогу на прибыль и специальный тариф страховых взносов → но передача прав на ее включенное в реестр российского ПО все равно освобождается от НДС при выполнении требований ст. 149 НК РФ.

И возможна обратная ситуация:

компания аккредитована → выполняет условие 70% → платит налог на прибыль по ставке 5% → но отдельная реализация облагается НДС, потому что условия ст. 149 НК РФ не соблюдаются.

Когда льгота по НДС на российское ПО не действует

Сам факт включения программы в реестр Минцифры еще не гарантирует освобождение любой связанной с ней выручки.

Статья 149 НК РФ устанавливает исключения, связанные в том числе с функциональностью, позволяющей распространять рекламную информацию или получать к ней доступ, размещать предложения о покупке и продаже товаров, искать информацию о потенциальных покупателях и продавцах и заключать сделки.

Поэтому налоговая квалификация особенно важна для маркетплейсов, классифайдов, рекламных платформ и ряда других цифровых сервисов.

Ключевой вопрос здесь не «есть ли наше ПО в реестре?», а:

за какую именно возможность пользователь вносит плату и что является предметом сделки?

От ответа зависит применение льготы.

УСН для IT-компаний и НДС в 2026 году

Этот вопрос особенно важен для небольших IT-компаний и стартапов.

С 2025 года организации и ИП на УСН признаются плательщиками НДС, однако при соблюдении лимита действует автоматическое освобождение.

В 2026 году ключевой порог составляет 20 млн рублей.

Если доход организации на УСН за 2025 год не превысил 20 млн рублей, с 1 января 2026 года она автоматически освобождена от исполнения обязанностей по уплате НДС.

Если доход за 2025 год превысил 20 млн рублей, обязанность по НДС возникает уже с 1 января 2026 года.

Если лимит был соблюден, но доход с начала 2026 года впоследствии превысил 20 млн рублей, платить НДС по облагаемым операциям необходимо с первого числа следующего месяца.

В дальнейшем лимит будет еще ниже: для 2027 года — 15 млн рублей, с 2028 года — 10 млн рублей.

Что выбрать: НДС 5%, 7% или 22%

У налогоплательщика на УСН, который перестал пользоваться освобождением, возникает выбор.

Можно применять общую ставку 22% с правом на вычет входного НДС либо специальные ставки 5% или 7%, при которых входной НДС к вычету по общему правилу не принимается.

В 2026 году ставка 5% применяется в предусмотренном НК РФ диапазоне доходов свыше 20 млн рублей до соответствующего индексируемого лимита; при более высоких доходах возможна ставка 7%. ФНС указывает для 2026 года ориентиры 272,5 млн и 490,5 млн рублей.

Для IT-компании выбор нельзя делать только путем сравнения «5% меньше 22%».

Если значительная часть расходов содержит входной НДС — например, закупается оборудование, облачные услуги, подрядчики и другие облагаемые ресурсы, — режим 22% с вычетами в некоторых случаях экономически оказывается выгоднее специальной ставки 5% без вычетов.

Нужен расчет эффективной налоговой нагрузки.

А если компания на УСН продает ПО из реестра?

Здесь появляется еще один важный уровень.

Даже если организация на УСН стала плательщиком НДС из-за превышения лимита, операции, которые освобождены от НДС по ст. 149 НК РФ, продолжают рассматриваться как освобожденные при выполнении соответствующих условий. ФНС прямо разграничивает обязанность быть плательщиком НДС и наличие необлагаемых или освобожденных операций.

Например, у SaaS-компании могут одновременно быть:

доход от предоставления прав на зарегистрированное российское ПО, подпадающий под освобождение;

и консультационные или иные услуги, не подпадающие под него.

Эти потоки нельзя автоматически облагать одинаково только потому, что они выставляются одному клиенту.

Реестр российского ПО дает не только льготу по НДС

Нахождение программы в едином реестре российского ПО может влиять и на учет расходов по налогу на прибыль.

В отношении нематериальных активов в виде исключительных прав на включенные в реестр программы и базы данных возможно применение специального коэффициента к норме амортизации не выше 3.

Кроме того, при формировании первоначальной стоимости НМА в виде исключительных прав на программы и базы данных из реестра расходы могут учитываться с коэффициентом 2. Такое правило подтверждено Минфином и в разъяснениях 2026 года.

Коэффициент 2 предусмотрен и для определенных расходов на приобретение права использования российского ПО. Однако с 2026 года появилось важное условие: если договор предусматривает возможность передавать приобретенное право другим лицам, соответствующий повышающий коэффициент применить нельзя.

Таким образом, налоговый результат может зависеть даже от формулировки лицензионного договора.

Можно ли совмещать «Сколково» и налоговые льготы IT-компаний

С 2026 года — нет.

Организации со статусом участника проекта «Сколково» или инновационного научно-технологического центра исключены из числа организаций, которые могут применять специальную IT-ставку по налогу на прибыль и специальный IT-тариф страховых взносов.

Это не означает исчезновения налоговых преференций у резидентов «Сколково». Для них действует самостоятельный правовой и налоговый режим.

Но использовать аккредитацию как способ одновременно получить еще один комплект IT-льгот с 2026 года нельзя.

Для технологического проекта поэтому имеет смысл сравнивать режимы до получения статуса, а не после него: финансовый результат от 5-процентной ставки налога на прибыль и IT-тарифа страховых взносов может отличаться от результата режима «Сколково», особенно при разной структуре фонда оплаты труда, прибыли и выручки.

Что чаще всего приводит к потере IT-льгот

Основной риск 2026 года — не сама ставка налога, а неправильная квалификация бизнеса.

Перед применением льгот стоит проверить:

действует ли государственная аккредитация и выполняются ли требования для ее сохранения;

превышает ли доля квалифицируемых IT-доходов 70% с достаточным запасом;

соответствует ли каждый включенный в эти 70% поток выручки конкретному основанию ст. 284 и 427 НК РФ;

действительно ли используемое в SaaS или платформенной модели ПО является «собственным» в понимании НК РФ;

требуется ли для конкретного вида доходов нахождение программы в реестре российского ПО;

соответствует ли договор реальной модели работы сервиса и налоговой квалификации платежа;

не смешаны ли в одном договоре освобожденные от НДС права на ПО и самостоятельные облагаемые услуги без надлежащего учета.

Особенно важно документально подтверждать разработку, адаптацию или модификацию собственного ПО. В 2026 году Минфин продолжает подчеркивать, что квалификация программы как собственной должна иметь документальное подтверждение.

Часто задаваемые вопросы

Какие налоги платит IT-компания в 2026 году?

Набор налогов зависит прежде всего от режима налогообложения. Компания на ОСНО может платить налог на прибыль, НДС, страховые взносы и иные применимые налоги. Аккредитованная IT-компания при выполнении специальных условий может применять ставку налога на прибыль 5% и пониженные тарифы страховых взносов. Для ряда операций с российским ПО предусмотрено освобождение от НДС.

Достаточно ли IT-аккредитации для ставки налога на прибыль 5%?

Нет. Необходимо дополнительно выполнять условие о доле профильных IT-доходов: она должна составлять не менее 70% всех доходов, определяемых для соответствующих целей по правилам НК РФ.

Требуется ли 70% IT-выручки для получения самой аккредитации?

Нет. Это разные критерии. Для государственной аккредитации действует самостоятельное Положение Правительства. В частности, базовое требование по доле IT-выручки составляет более 30%. Для налоговых льгот федерального уровня применяется другой тест — не менее 70% квалифицируемых доходов.

Нужно ли включать ПО в реестр Минцифры, чтобы применять ставку налога на прибыль 5%?

Не всегда. Перечень профильных доходов шире реализации зарегистрированного российского ПО. Например, в него входят определенные работы по разработке, адаптации, модификации и тестированию программ. Но для отдельных услуг, оказываемых с использованием собственного ПО, нахождение программы или ее составной части в реестре действительно является условием. Поэтому ответ зависит от конкретной модели получения дохода.

Нужна ли аккредитация для освобождения продажи ПО от НДС?

Нет. Для освобождения по подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ ключевыми являются требования к самому программному обеспечению и операции с правами на него. Это самостоятельная льгота.

Облагается ли SaaS НДС?

Одного слова SaaS недостаточно для ответа. Если пользователь получает права использования включенной в реестр программы и соблюдаются требования ст. 149 НК РФ, операция может освобождаться от НДС. Если платеж фактически относится к самостоятельной услуге или функциональность продукта подпадает под предусмотренное законом исключение, налоговый результат будет другим.

Может ли компания работать с иностранными заказчиками и пользоваться IT-льготами?

Сам по себе иностранный статус заказчика не исключает возможность применения льгот. Определяющим остается характер дохода, наличие аккредитации и выполнение 70-процентного критерия. ФНС ранее отдельно подтверждала возможность применения IT-льгот разработчиком, работающим с иностранным заказчиком, при соблюдении требований НК РФ.

Что будет, если доля IT-доходов снизится ниже 70%?

Компания рискует утратить право на соответствующие налоговые льготы за период и должна будет пересчитать налоговые обязательства по правилам НК РФ. Поэтому для бизнеса с непрофильной выручкой критично рассчитывать долю заранее, а не после завершения года.

Как выстроить налогообложение IT-компании

Оптимальная налоговая модель технологической компании начинается не с выбора минимальной ставки.

Сначала необходимо определить юридическую модель продукта и структуру денежных потоков: что именно продает компания — разработку, лицензию, SaaS-доступ, сопровождение, рекламу, доступ к платформе или комбинацию нескольких услуг.

Затем каждый существенный поток дохода следует сопоставить с правилами Налогового кодекса и отдельно определить:

можно ли учитывать его в 70-процентной IT-доле;

нужно ли включение ПО в реестр российского программного обеспечения;

освобождается ли операция от НДС;

какие документы подтверждают выбранную квалификацию.

И только после этого имеет смысл сравнивать ОСНО, УСН, IT-аккредитацию, реестр российского ПО и специальные режимы технологических проектов.

Именно такой подход снижает главный налоговый риск IT-компании: ситуацию, когда бизнес фактически соответствует льготному режиму, но из-за структуры договоров, учета или неправильной квалификации выручки не может доказать право на него.

Основная нормативная база: п. 1.15 ст. 284 НК РФ; ст. 427 НК РФ; подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ; ст. 145 и 164 НК РФ; ст. 257 и 259.3 НК РФ; постановление Правительства РФ от 30.09.2022 № 1729; Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ