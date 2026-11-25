Недавно ко мне обратилась пенсионерка с ситуацией, в которую сейчас массово попадают бывшие курьеры и подрабатывающие пенсионеры.

Она официально уволилась с основного места работы, чтобы ей наконец пересчитали пенсию с учётом всех пропущенных за прошлые годы индексаций. Но в СФР ей отказали: по базе фонда она всё ещё числится работающей в некоей «фирме-партнере службы доставки».

Оказалось, в 2025 году женщина пару месяцев подрабатывала курьером в доставке еды. Оформили её через фирму-партнёра, договор на руки не выдали, а при уходе не подали в СФР подраздел 1.1 формы ЕФС-1 об увольнении. Летом 2026 года эту фирму и вовсе исключили из ЕГРЮЛ как недействующую.

Разбираемся, как в такой ситуации убрать «висящую» запись в СФР и вернуть доплату к пенсии.

Шаг 1. Если устраивает дата закрытия фирмы — подайте заявление в СФР с выпиской из ЕГРЮЛ

Многие не знают, что бежать сразу в суд нужно не всегда. Если работодатель исключён из ЕГРЮЛ (например, по решению налоговой как недействующее юрлицо), трудовые отношения с этой даты прекращаются автоматически — работодателя физически больше нет.

Скачайте на сайте ФНС (egrul.nalog.ru) бесплатную выписку из ЕГРЮЛ с электронной подписью налоговой, где видна дата исключения компании из реестра. Подайте в клиентскую службу СФР (или через Госуслуги) заявление о корректировке сведений индивидуального лицевого счёта (ИЛС) и приложите эту выписку. СФР на основании сведений из ЕГРЮЛ закроет период работы датой ликвидации/исключения компании, и со следующего месяца пенсию пересчитают как неработающему пенсионеру.

Но в нашем случае этот способ закрывал проблему только с лета 2026 года, а женщина перестала работать курьером ещё в 2025-м и хотела доказать реальную дату увольнения, чтобы не терять деньги.

Шаг 2. Соберите доказательства реальной даты увольнения

Поскольку фирмы нет и «на слово» СФР дату увольнения в 2025 году не поставит, нужно собрать пакет документов:

Запрос в государственный или муниципальный архив. По закону при ликвидации компании кадровые документы (приказы о приёме и увольнении, личные карточки Т-2, расчётные ведомости) должны сдаваться в архив. Подайте запрос через МФЦ или Госуслуги. Если документы сданы — архив выдаст справку с гербовой печатью, для СФР она имеет силу трудовой книжки. (Спойлер: брошенные фирмы-прокладки документы в архив почти никогда не сдают, но официальный отказ архива «документы не поступали» обязателен как доказательство). Справки о доходах (2-НДФЛ) из Личного кабинета ФНС. Зайдите в ЛК налогоплательщика через Госуслуги → раздел «Доходы». Скачайте справки с электронной подписью ФНС от этой компании за 2025–2026 годы — там будет чётко видно, в каком месяце прекратились начисления зарплаты и уплата НДФЛ. Выписка по банковской карте. Возьмите в банке справку о поступлениях от этой компании — она подтвердит, что последняя выплата была в 2025 году.

Шаг 3. Установите факт прекращения трудовых отношений через суд

Если архив ответил, что документы не сдавались, а СФР отказывается менять дату увольнения с 2026 на 2025 год, вопрос решается в районном суде по месту жительства пенсионерки — в порядке особого производства (ст. 264 ГПК РФ, заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, а именно факта прекращения трудовых отношений с конкретной даты).

К заявлению прикладываются:

письменный отказ СФР в корректировке ИЛС / перерасчёте пенсии;

ответ из архива об отсутствии документов;

выписка из ЕГРЮЛ об исключении компании из реестра;

справки о доходах из ЛК ФНС, выписка по банковской карте и при наличии — переписка в мессенджерах с куратором/менеджером доставки или свидетельские показания.

С вступившим в силу решением суда СФР обязан внести дату увольнения в индивидуальный лицевой счёт и произвести перерасчёт пенсии.

Важный процессуальный нюанс: подавать заявление в порядке особого производства (по ст. 264 ГПК РФ) стоит, если нужно просто зафиксировать сам факт и дату увольнения. Однако на практике, если вы одновременно требуете перерасчёта пенсии и доплаты за прошлые месяцы, суд может усмотреть здесь спор о праве (ч. 3 ст. 263 ГПК РФ) и оставить заявление без рассмотрения. В этом случае нужно сразу подавать исковое заявление в районный суд, где ответчиком выступит отделение СФР, а требованием — обязать фонд скорректировать сведения на индивидуальном лицевом счёте и пересчитать пенсию с даты фактического увольнения

Проверьте свою выписку из лицевого счёта на Госуслугах прямо сейчас — там нередко годами «висят» старые подработки. А вы проверяли свою трудовую историю в СФР перед выходом на пенсию?