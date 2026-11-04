Учет расходов на CRM и телефонию во франшизе: ст. 252 НК РФ, лицензии SaaS против НМА, НДС и запись звонков по 152-ФЗ

Цифровизация коммерческого блока во франчайзинговой сети сопряжена с регулярными расходами на IT-инфраструктуру: ежемесячная абонентская плата за облачную CRM-систему (SaaS), аренда виртуальной АТС, оплата услуг SIP-телефонии и мобильной связи менеджеров продаж.
Для бухгалтерии управляющей компании и франчайзи первостепенная задача — правильно классифицировать программное обеспечение, обосновать производственную необходимость затрат по ст. 252 НК РФ и не допустить претензий инспекторов ФНС при камеральных проверках.
1. SaaS против НМА: квалификация прав на CRM по ФСБУ 14/2022
Главный методологический вопрос при внедрении CRM — признавать ли программный продукт нематериальным активом (НМА) или списывать затраты в текущие прочие расходы.
Облачная подписка (SaaS) без исключительных прав:
Когда компания подключается к CRM через облачный веб-интерфейс по модели SaaS, исключительные права на программу для ЭВМ к пользователю не переходят. Организация получает право временного удаленного доступа к функционалу системы.
* Налоговый учет (пп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ): Периодические платежи за доступ к CRM учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Если доступ оплачивается авансом на год вперед, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора согласно п. 1 ст. 272 НК РФ.
* Бухгалтерский учет (ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»): С 2024 года права пользования программами, по которым не возникает исключительных прав и нет контроля над активом (типичная SaaS-модель), не признаются НМА и относятся на текущие расходы отчетного периода (Дт 20, 26, 44 — Кт 60, 76).
Кастомизация и доработка под франшизу:
Если сеть заказывает индивидуальную доработку модулей CRM (мультитенантная архитектура, биллинг роялти, интеграция с 1С), порядок учета зависит от условий договора:
1. Если по договору к заказчику переходят исключительные права на созданный программный модуль, а срок полезного использования превышает 12 месяцев при стоимости свыше 100 000 руб., формируется объект НМА (ст. 257 НК РФ).
2. Если права остаются у разработчика, а сеть получает неисключительную лицензию, затраты на внедрение распределяются на срок действия лицензии.
2. Корпоративная телефония и запись звонков: налоги, ФОТ и 152-ФЗ
Интеграция виртуальной АТС и сервисов корпоративной записи телефонных звонков на смартфонах менеджеров по продажам требует тщательного документального оформления.
Экономическое обоснование расходов на связь (ст. 264 и 252 НК РФ):
Расходы на телефонную связь и интернет признаются на основании пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ. Для защиты расходов от исключения налоговым органом необходимы:
* Приказ руководителя об утверждении перечня должностей, которым необходима мобильная связь для выполнения трудовых обязанностей (менеджеры продаж, кураторы франчайзи, РОП);
* Договор с оператором связи и ежемесячная детализация соединений (биллинг);
* Регламент использования корпоративной связи, прямо запрещающий звонки в личных целях.
Компенсация за использование личных смартфонов (ст. 188 ТК РФ):
Если менеджеры используют собственные Android-устройства с установленным приложением телефонии и трекинга:
* Размер компенсации за износ (амортизацию) личного оборудования должен быть зафиксирован в трудовом договоре или дополнительном соглашении;
* В пределах обоснованной суммы компенсация не облагается НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК РФ) и страховыми взносами (пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ). Выплаты сверх норматива облагаются налогами в общем порядке.
Защита персональных данных (ФЗ-152):
При фиксации аудиозаписей разговоров клиентов и переписок в CRM компания выступает оператором персональных данных:
* Обязательно наличие голосового уведомления перед началом звонка: «В целях контроля качества диалог записывается»;
* Хранение аудиозаписей и баз данных клиентов должно осуществляться строго на серверах, физически расположенных на территории Российской Федерации (ч. 5 ст. 18 Закона № 152-ФЗ).
3. Перевыставление лицензий франчайзи и льгота по НДС
В франчайзинговых сетях управляющая компания часто централизованно закупает корпоративный пул лицензий CRM и перевыставляет их франчайзи в составе сервисного пакета или роялти.
Освобождение от НДС по реестру отечественного ПО (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ):
Реализация прав на использование программ для ЭВМ и баз данных освобождается от обложения НДС при соблюдении ключевого условия:
* Программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (реестр Минцифры РФ).
* Если CRM-система включена в реестр, передача неисключительных прав по сублицензионному договору НДС не облагается.
* Внимание: консультационные услуги по настройке CRM и техподдержка под льготу ст. 149 НК РФ не подпадают и облагаются НДС по стандартной ставке 20%.
Формулировки в договоре коммерческой концессии (ДКК):
Чтобы исключить переквалификацию платежей за CRM в скрытое роялти или безвозмездную передачу:
1. Выделите плату за предоставление доступа к корпоративному ПО отдельной строкой в актах либо включите её в расчет регулярного роялти с четким указанием объема неисключительных лицензий.
2. Заключите дополнительное сублицензионное соглашение с франчайзи, где зафиксированы количество рабочих мест и срок действия прав.
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Вопрос для обсуждения коллегам: как в вашем учете оформляется централизованная закупка и перевыставление облачных сервисов (CRM, телефония, мессенджеры) на обособленные подразделения и франчайзи — через агентские договоры или в составе лицензионного вознаграждения по ст. 1027 ГК РФ?