Учет расходов на CRM и телефонию во франшизе: ст. 252 НК РФ, лицензии SaaS против НМА, НДС и запись звонков по 152-ФЗ

1. SaaS против НМА: квалификация прав на CRM по ФСБУ 14/2022

Облачная подписка (SaaS) без исключительных прав:

Когда компания подключается к CRM через облачный веб-интерфейс по модели SaaS, исключительные права на программу для ЭВМ к пользователю не переходят. Организация получает право временного удаленного доступа к функционалу системы.

* Налоговый учет (пп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ): Периодические платежи за доступ к CRM учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Если доступ оплачивается авансом на год вперед, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора согласно п. 1 ст. 272 НК РФ.

* Бухгалтерский учет (ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»): С 2024 года права пользования программами, по которым не возникает исключительных прав и нет контроля над активом (типичная SaaS-модель), не признаются НМА и относятся на текущие расходы отчетного периода (Дт 20, 26, 44 — Кт 60, 76).