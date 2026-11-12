Паушальный взнос и затраты на привлечение франчайзи (CAC) в 2026 году: бухучет, НДС и риски по ст. 252 и 54.1 НК РФ

В 2026 году стоимость привлечения одного покупателя франшизы (CAC) выросла в среднем до 25–35% от суммы паушального взноса: управляющие компании закладывают в бюджет затраты на контекстную рекламу, колл-центр квалификации, брокерские комиссии, выезды команды запуска и юридическое сопровождение регистрации договора коммерческой концессии (ДКК) в Роспатенте.

Для бухгалтерской и финансовой службы правообладателя этот цикл несет три ключевых налоговых вопроса: как правильно признавать доходы по паушальному взносу (единовременно или равномерно), как подтверждать экономическую оправданность расходов на привлечение партнеров по ст. 252 НК РФ и что делать в учете при судебном возврате взноса.