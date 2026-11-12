Паушальный взнос и затраты на привлечение франчайзи (CAC) в 2026 году: бухучет, НДС и риски по ст. 252 и 54.1 НК РФ

В 2026 году стоимость привлечения одного покупателя франшизы (CAC) выросла в среднем до 25–35% от суммы паушального взноса: управляющие компании закладывают в бюджет затраты на контекстную рекламу, колл-центр квалификации, брокерские комиссии, выезды команды запуска и юридическое сопровождение регистрации договора коммерческой концессии (ДКК) в Роспатенте.
Для бухгалтерской и финансовой службы правообладателя этот цикл несет три ключевых налоговых вопроса: как правильно признавать доходы по паушальному взносу (единовременно или равномерно), как подтверждать экономическую оправданность расходов на привлечение партнеров по ст. 252 НК РФ и что делать в учете при судебном возврате взноса.
1. Налоговый и бухгалтерский учет паушального взноса и НДС
По договору коммерческой концессии (гл. 54 ГК РФ) правообладатель передает пользователю комплекс исключительных прав (товарный знак, коммерческое обозначение, секрет производства — ноу-хау). Договор подлежит обязательной государственной регистрации в Роспатенте по ст. 1028 ГК РФ (без регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся).
Порядок признания доходов у правообладателя (ОСНО и УСН):
Момент признания в бухучете (ПБУ 9/99):
Если по условиям ДКК паушальный взнос является платой за передачу комплекса прав и первичное обучение при открытии точки, доход отражается единовременно на дату подписания акта приема-передачи ноу-хау и регистрации права в Роспатенте.
Если в договоре указано, что паушальный взнос покрывает периодическую поддержку в течение всего срока действия ДКК (например, 3 или 5 лет), выручка признается равномерно в течение срока договора через счет 98 «Доходы будущих периодов».
Налог на прибыль (п. 3 ст. 271 НК РФ):
По методу начисления доходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, распределяются налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.
УСН (ст. 346.17 НК РФ):
При кассовом методе паушальный взнос включается в налоговую базу в полном объеме на дату фактического поступления денежных средств на расчетный счет (включая авансы до регистрации ДКК в Роспатенте).
Важно: при превышении порога доходов по УСН в 2026 году правообладатель обязан начислять НДС (по общим ставкам или пониженным 5% / 7% без права вычета входящего налога). Освобождение от НДС по подп. 26.2 п. 2 ст. 149 НК РФ на комплексный договор коммерческой концессии (включающий товарный знак и ноу-хау) не распространяется.
text Базовые бухгалтерские проводки у правообладателя (ОСНО): 1. Дт 51 — Кт 62.02 — получен аванс по ДКК (до даты регистрации в Роспатенте); 2. Дт 76.АВ — Кт 68/НДС — начислен НДС с полученного аванса; 3. Дт 62.01 — Кт 90.01 (или Кт 98) — отражена выручка от передачи прав после регистрации ДКК и подписания акта; 4. Дт 90.03 — Кт 68/НДС — начислен НДС со всей суммы паушального взноса; 5. Дт 68/НДС — Кт 76.АВ — принят к вычету НДС, уплаченный с аванса.
2. Расходы на лидогенерацию, отдел продаж и брокеров (ст. 252, 264, 54.1 НК РФ)
Привлечение франчайзи строится через интернет-рекламу, специализированные каталоги и услуги брокеров (агентов по поиску инвесторов). При налоговой проверке инспекторы особое внимание уделяют крупным выплатам за подбор партнеров и рекламным бюджетам без закрытой первички.
Как защитить расходы на привлечение партнеров:
Рекламные расходы (п. 4 ст. 264 НК РФ):
Затраты на контекстную рекламу, таргетинг, размещение карточек в электронных каталогах франшиз и на сайтах относятся к ненормируемым расходам на рекламу.
Для подтверждения необходимы: договор с площадкой/агентством, ежемесячные УПД/акты и выгрузки статистики рекламных кабинетов (подтверждающие факт показа и маркировку рекламы по закону № 347-ФЗ — наличие токенов ERID).
Агентские и брокерские вознаграждения (подп. 3 п. 1 ст. 264 НК РФ):
Вознаграждение брокера за привлеченного франчайзи часто составляет 15–30% от паушального взноса.
Во избежание претензий по ст. 54.1 НК РФ (необоснованная налоговая выгода и фиктивное посредничество) в отчете агента нельзя писать общую фразу «услуги по поиску клиентов за месяц».
В отчете агента должны быть зафиксированы: конкретные ФИО / ИНН кандидатов, даты проведенных переговоров, ссылка на подписанный ДКК и расчет причитающегося процента.
Командировочные расходы команды запуска (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ):
Выезд специалистов для аудита помещения и обучения персонала франчайзи обосновывается пунктом ДКК об обязательном очном запуске, служебным заданием, авансовым отчетом и подписанным актом запуска торговой точки.
3. Учет возврата паушального взноса при расторжении ДКК и судебных спорах
Если партнер не открыл точку и в судебном порядке доказал неисполнение правообладателем обязанностей по передаче ноу-хау или обучению, суд взыскивает возврат паушального взноса (как неосновательное обогащение по ст. 1102 ГК РФ) и проценты по ст. 395 ГК РФ.
text Налоговые последствия возврата паушального взноса: 1. На ОСНО при расторжении договора в текущем году корректируется выручка (Дт 62 — Кт 90.01 сторно), либо при возврате за прошлые налоговые периоды сумма отражается во внереализационных расходах как убытки прошлых лет, выявленные в текущем периоде (
подп. 1 п. 2 ст. 265 НК РФ
), либо подается уточненная декларация (
п. 1 ст. 54 НК РФ
). 2. На УСН сумма возвращенного паушального взноса уменьшает доходы того налогового (отчетного) периода, в котором произведен возврат денег (
п. 1 ст. 346.17 НК РФ
). 3. Входящий к возврату НДС принимается к вычету (
п. 5 ст. 171 НК РФ
) после отражения корректировки в учете и наличия документов, подтверждающих возврат средств и расторжение соглашения в Роспатенте. 4. Судебные штрафы и проценты по
ст. 395 ГК РФ
включаются во внереализационные расходы (
подп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ
) строго на дату вступления решения суда в законную силу или признания претензии должником.
Чтобы снизить риски признания договора незаключенным и оспаривания паушального взноса, важно оформлять детализированный акт передачи коммерческого опыта (ноу-хау) с перечнем переданных регламентов, доступов к CRM и протоколов очного/дистанционного обучения сотрудников франчайзи.
Свежая аналитика по налоговой безопасности и судебным прецедентам во франчайзинге публикуется в канале @dialog_franchise.
Вопрос для коллег:
Как в вашей компании в 2026 году учитывается паушальный взнос по ДКК в налоговом учете — признаете выручку единовременно на дату регистрации в Роспатенте или распределяете пропорционально всему сроку действия договора через доходы будущих периодов?