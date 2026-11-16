Общепит на УСН: что будет с освобождением от НДС в 2027 году

Условия освобождения
Освобождение услуг общественного питания от НДС установлено пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ. По
данным за предыдущий год должны выполняться три условия:
доходы не превышают 3 млрд рублей;
доля доходов от общепита – не менее 70%;
среднемесячные выплаты работникам не ниже среднеотраслевой зарплаты в регионе
(ОКВЭД 2, класс 56).
Освобождение применяется на УСН и ОСНО, отдельное уведомление в налоговую не нужно.
Послабление 2026 года
Поправки, принятые Госдумой 15 апреля 2026 года (законопроект № 1110069-8), позволили
упрощенцам и ИП, утратившим право на ПСН, которые стали плательщиками НДС с 2026 года,
не применять зарплатное условие с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. По разъяснениям,
послабление касается тех, у кого доход за 2025 год менее 60 млн рублей и доля общепита – не
менее 70%.
Практически это означало: за I квартал 2026 года НДС уплачен, со II квартала можно применять
освобождение. Что меняется с 2027 года
Послабление не продлено. С 1 января 2027 года право на освобождение проверяется по всем
трём условиям, включая зарплатное, по данным за 2026 год. Налоговая сравнивает выплаты по
расчётам по страховым взносам с данными Росстата.
По разъяснениям Минфина:
письмо от 06.07.2026 № 03-07-07/57946: упрощенцы, применяющие ставки 5% или 7%, тоже
могут применять освобождение в 2027 году при соблюдении условий;
письма от 05.06.2026 № 03-07-07/48066 и от 07.07.2026 № 03-07-07/58292: если в 2026 году
доходов не было (например, бизнес зарегистрирован в конце года), доля общепита равна
нулю и льготу в 2027 году применить нельзя.
Что сделать с клиентом до конца года
1. Посчитать среднемесячные выплаты за 2026 год и сравнить со среднеотраслевым
показателем региона на fedstat.ru.
2. Проверить долю общепита в доходах за 2026 год, включая доставку, банкеты и продажу
сопутствующих товаров.
3. Если условие по зарплате не выполняется – заранее заложить НДС в цены 2027 года и
решить, какую ставку применять.
(Комментарий партнёра: сколько клиентов-общепит у бухгалтера в зоне риска по зарплатному
условию – без названий.)
Материал информационный, не налоговая консультация. Данные на 16.11.2026.
Источники: пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ; письма Минфина России от 05.06.2026 № 03-07-07/48066, от
06.07.2026 № 03-07-07/57946, от 07.07.2026 № 03-07-07/58292.
Общепит на УСН: что будет с освобождением от НДС в 2027 году
Для общепита на УСН, который с 2026 года стал плательщиком НДС, этот год прошел по особым Правилам. С 1 января 2027 года временное послабление заканчивается, и проверять условия Льготы придется по данным 2026 года. Разберем, что нужно посчитать до конца года.
Условия освобождения
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