Общепит на УСН: что будет с освобождением от НДС в 2027 году

Условия освобождения

Освобождение услуг общественного питания от НДС установлено пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ. По

данным за предыдущий год должны выполняться три условия:

доходы не превышают 3 млрд рублей;

доля доходов от общепита – не менее 70%;

среднемесячные выплаты работникам не ниже среднеотраслевой зарплаты в регионе

(ОКВЭД 2, класс 56).

Освобождение применяется на УСН и ОСНО, отдельное уведомление в налоговую не нужно.

Послабление 2026 года

Поправки, принятые Госдумой 15 апреля 2026 года (законопроект № 1110069-8), позволили

упрощенцам и ИП, утратившим право на ПСН, которые стали плательщиками НДС с 2026 года,

не применять зарплатное условие с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. По разъяснениям,

послабление касается тех, у кого доход за 2025 год менее 60 млн рублей и доля общепита – не

менее 70%.

Практически это означало: за I квартал 2026 года НДС уплачен, со II квартала можно применять

освобождение. Что меняется с 2027 года

Послабление не продлено. С 1 января 2027 года право на освобождение проверяется по всем

трём условиям, включая зарплатное, по данным за 2026 год. Налоговая сравнивает выплаты по

расчётам по страховым взносам с данными Росстата.

По разъяснениям Минфина:

письмо от 06.07.2026 № 03-07-07/57946: упрощенцы, применяющие ставки 5% или 7%, тоже

могут применять освобождение в 2027 году при соблюдении условий;

письма от 05.06.2026 № 03-07-07/48066 и от 07.07.2026 № 03-07-07/58292: если в 2026 году

доходов не было (например, бизнес зарегистрирован в конце года), доля общепита равна

нулю и льготу в 2027 году применить нельзя.

Что сделать с клиентом до конца года

1. Посчитать среднемесячные выплаты за 2026 год и сравнить со среднеотраслевым

показателем региона на fedstat.ru.

2. Проверить долю общепита в доходах за 2026 год, включая доставку, банкеты и продажу

сопутствующих товаров.

3. Если условие по зарплате не выполняется – заранее заложить НДС в цены 2027 года и

решить, какую ставку применять.

(Комментарий партнёра: сколько клиентов-общепит у бухгалтера в зоне риска по зарплатному

условию – без названий.)

Материал информационный, не налоговая консультация. Данные на 16.11.2026.

Источники: пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ; письма Минфина России от 05.06.2026 № 03-07-07/48066, от

06.07.2026 № 03-07-07/57946, от 07.07.2026 № 03-07-07/58292.