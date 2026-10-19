Субсидиарная ответственность учредителя: когда доля превращается в долг

Доля сама по себе контроль не доказывает

Контролирующим должника лицом закон называет того, кто имел право давать обязательные для исполнения указания или возможность иным образом определять действия должника (п. 1 ст. 61.10 Закона о банкротстве). Пленум Верховного Суда отдельно подчеркнул, что само по себе участие в органах должника не свидетельствует о наличии статуса контролирующего лица (п. 5 постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53).

По долгам общества, исключённого из ЕГРЮЛ, Верховный Суд сформулировал это прямо: миноритарий, который не ходил на собрания и ничего не решал, не признаётся контролирующим лицом, пока не доказано, что он имел фактическую возможность определять действия общества (позиция 15 Обзора, утверждённого Президиумом ВС РФ 19.11.2025).