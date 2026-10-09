Выходное пособие при увольнении в 2026 году

Выходное пособие должно быть выплачено работодателем в день увольнения в соответствии с приказом, в котором будет указано соответствующее основание расторжения трудового договора.

Выходное пособие должно быть выплачено работодателем в день увольнения в соответствии с приказом, в котором будет указано соответствующее основание расторжения трудового договора.

Размер выходного пособия зависит от основания, по которому происходит увольнение работника.

При расторжении трудового договора работник имеет право на получение выходного пособия в случаях предусмотренных ст 178 ТК РФ :

- При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка

- Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с:

- отказом работника от перевода на другую работу,

- призывом работника на военную службу

- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением,

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора

- Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий и единовременной компенсации.

Замена выплат единовременной компенсацией:

Работодатель имеет право по своей инициативе заменить выплаты среднего заработка за второй и третий месяцы трудоустройства единовременной компенсацией. Если работодатель принимает такое решение, он выплачивает эту сумму сразу (вместе с выходным пособием за первый месяц или в установленный срок), и дальнейшие ежемесячные перечисления за 2-й и 3-й месяцы уже не производятся

Особенности для Крайнего Севера период сохранения заработка может составлять до 4–6 месяцев, а единовременная компенсация взамен этих выплат может достигать 5-кратного среднего заработка.

Специальные выходные пособия и компенсации выплачиваются отдельным категориям работников в строго определенных законом случаях. В отличие от общего выходного пособия при сокращении или ликвидации, эти выплаты привязаны к особому статусу работника или специфическим обстоятельствам увольнения.

- Руководителям организации, их заместителям при смене собственника имущества организации: новым собственником выплачивается компенсация в размере не менее 3 средних месячных заработков работника (ст. 181 ТК РФ).При Увольнении по решению уполномоченного органа (собственника) без виновных действий: Выплачивается компенсация в размере не менее 3-кратного среднего месячного заработка (ст. 279 ТК РФ).

- Работникам, ликвидируемых организаций в районах Крайнего Севера выплачивается стандартное выходное пособие, но средний заработок сохраняется на период до 3 месяцев (в исключительных случаях по решению службы занятости — до 6 месяцев) (ст. 318 ТК РФ).

- Сезонным работникам при ликвидации организации или сокращении штата выходное пособие выплачивается в размере двухнедельного среднего заработка (ст. 296 ТК РФ).

- Дипломатическим и консульским работникам за рубежом при досрочном прекращении работы за границей и отзыве в РФ в связи с чрезвычайными ситуациями, военными действиями или угрозой безопасности выплачивается компенсация в размере одного среднего месячного заработка (ст. 341 ТК РФ).

- Спортсменам и тренерам при расторжении трудового договора в связи с наступлением полной нетрудоспособности в соответствии с медицинским заключением, полученным в период работы, работодатель выплачивает единовременную компенсацию в размере, предусмотренном договором, но не менее 1 среднего месячного заработка (ст. 348.12 ТК РФ).

Средний заработок рассчитывается за два предшествующих календарных года, в том числе за время работы у другого работодателя (других работодателей). Например, если сотрудник увольняется в мае 2026 года, расчётный период — с мая 2024 по апрель 2026.

Сложите суммы, с которых платили страховые взносы: оклад, премии, надбавки за переработки, ночные смены и т. д. Не включайте разовые выплаты, по которым не платили взносы — например материальную помощь до 4000

Исключите нерабочие периоды. Из расчётного периода уберите дни, когда сотрудник:

· был в отпуске;

· болел и оформлял больничный;

· находился в декретном отпуске;

· находился в командировке, если оплачивали её по среднему заработку.

В итоге получите количество дней, которые человек действительно отработал.

Рассчитайте средний дневной заработок. СДЗ = сумма выплат / количество отработанных дней

Например, если сотрудник заработал 660 000 за 220 рабочих дней, СДЗ — 3000

Рассчитайте среднемесячный заработок. Формула:

Среднемесячный заработок = СДЗ х Среднее количество рабочих дней в году

3000 х 21 = 63 000 Это и будет размер базового выходного пособия.

Как рассчитать выходное пособие

Размер выходного пособия зависит от основания увольнения. В одних случаях сумма фиксирована законом, в других — определяется по соглашению сторон.

При ликвидации или сокращении. Выплатите сотруднику среднемесячный заработок.

Если сотрудник не устроился на работу, оплатите второй месяц. Для этого он должен подать заявление. В третий месяц вместе с заявлением он предоставляет справку из центра занятости.

Вместо ежемесячных выплат можете договориться о единовременной компенсации за два месяца вперёд. Для этого нужно заключить с сотрудником отдельное соглашение.

При отказе от перевода или изменении условий труда. Если сотрудник увольняется из-за несогласия с новым графиком, обязанностями или переездом, выплатите двухнедельный средний заработок.

При увольнении по соглашению сторон. Договоритесь с сотрудником о фиксированной выплате и заключите отдельное соглашение. Главное, чтобы сумма была не меньше рассчитанной по нормам закона.

Выходное пособие должно быть выплачено работодателем в день увольнения За задержку или невыплату выходного пособия для работодателя наступает материальная, административная или уголовная ответственность.При невыплате выходного пособия работник вправе обратиться в государственную инспекцию труда , прокуратуру или суд.