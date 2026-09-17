Банковские сбои перестали быть проблемой одного банка: кризис ликвидности все чаще ощущается за пределами банковского сектора

Банковские сбои в России все чаще затрагивают не только сами банки, но и связанные платежные, транспортные и другие повседневные сервисы.

У российского банковского кризиса появляется новая особенность: очередной сбой уже трудно рассматривать отдельно от предыдущего. За последние месяцы клиенты сталкивались с проблемами в работе Сбера, ВТБ и других крупных банков, а весной массовый сбой одновременно затрагивал банковские приложения, СБП и платежи. В сентябре сообщения о проблемах со Сбером продолжают появляться: пользователи жалуются на ошибки входа, переводы и отклонённые платежи.

В цепочке, которая сейчас вызывает наибольшее беспокойство, фигурируют ВТБ, Альфа-Банк, ПСБ, Сбер и МКБ, а затем «ФинСервис» и «Контурбанк». При этом история перестала ограничиваться банковскими приложениями: проблемы с расчётной инфраструктурой способны отражаться на работе «Элекснета», а нарушения платежей затрагивают повседневные сервисы, включая транспорт и доставку. Именно поэтому для клиента очередной банковский сбой сегодня может означать не только невозможность сделать перевод, но и проблемы с совершенно привычными услугами.

Финансовый фон при этом действительно изменился. По данным самого Банка России, структурный дефицит ликвидности банковского сектора в начале сентября составлял около 2,9 трлн рублей, а к середине месяца превысил 3 трлн рублей. Одновременно объём требований ЦБ к кредитным организациям исчисляется триллионами рублей.

Масштаб операций регулятора также заметно колеблется. Например, 9 сентября чистое сальдо операций Банка России по предоставлению и абсорбированию ликвидности составило −2,1 трлн рублей, а уже 11 сентября — +1,15 трлн рублей. На период 16–22 сентября ЦБ прогнозировал сальдо собственных операций по управлению ликвидностью и валютных операций на уровне −5,271 трлн рублей.

Однако эти цифры требуют важного различия: сам Банк России прямо объясняет, что структурный дефицит ликвидности не является сам по себе показателем банковского кризиса или неплатёжеспособности банков. Он характеризует то, каким образом банковская система получает ликвидность от центрального банка и как регулятор управляет денежным рынком.

Именно поэтому сейчас существуют две разные картины. Официальная статистика показывает банковскую систему, в которой ЦБ продолжает активно управлять ликвидностью. Для клиентов же картина складывается из конкретных эпизодов: сегодня не проходит перевод, завтра возникают проблемы с приложением, затем неполадки появляются у другого банка или связанного платёжного сервиса.

На этом фоне главным источником тревоги становится уже не название конкретного банка. Когда проблемы последовательно связывают со Сбером, ВТБ, Альфа-Банком, ПСБ и МКБ, а последствия начинают ощущаться в сервисах за пределами банков, у клиентов возникает гораздо более практичный вопрос: где произойдёт следующий крупный сбой и сколько привычных операций он за собой потянет?