Электронный чек за онлайн-покупку в авансовом отчете: что проверить, чтобы расход не сняли

Электронный чек равен бумажному

По Закону № 54-ФЗ кассовый чек — первичный учётный документ, и он может быть выдан покупателю как на бумаге, так и в электронной форме. При расчётах через интернет продавец обычно направляет чек на электронную почту или телефон, который покупатель указал при оплате.

ФНС в письме от 08.04.2022 № АБ-4-20/4292@ прямо указала: если кассовый чек можно найти в мобильном приложении «Проверка чеков ФНС России», он является документом, подтверждающим расходы. Это относится и к скан-образу чека с хорошо читаемым QR-кодом.

Отсюда первая практическая проверка: отсканируйте QR-код электронного чека в приложении ФНС. Нашёлся — у вас фискальный документ, а не просто письмо от магазина.