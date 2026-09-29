Корпоративная сим-карта в поездке: когда личные звонки и интернет становятся доходом сотрудника

Ключевое слово — «можно ли выделить»

На практике важно не то, звонил ли сотрудник маме, а можно ли эту часть посчитать.

Безлимитный тариф или фиксированный пакет. Если компания платит за тариф фиксированную сумму и личные звонки её не увеличивают, выделить доход сотрудника невозможно. Минфин ещё в письме от 13.10.2006 № 03-03-04/2/217 разрешил учитывать такие расходы без выделения части, приходящейся на личные звонки: на сумму расходов по тарифу они никак не влияют.

Поминутная или помегабайтная оплата. Здесь каждый личный звонок и каждый лишний гигабайт стоят денег, и по детализации их можно посчитать. Значит, при наличии личных расходов возникает и доход.

Отсюда практический вывод для командировок: пакет мобильного интернета с фиксированной ценой за объём и срок проще для учёта, чем роуминг с оплатой за мегабайт. В первом случае компания заплатила известную сумму за известный пакет. Во втором детализация по мегабайтам превращается в предмет спора.