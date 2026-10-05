Что такое 115-ФЗ и почему банки блокируют счета: просто о сложном

Вы когда-нибудь получали уведомление от банка о том, что операция приостановлена, а счёт заблокирован? Или слышали от знакомых предпринимателей: «Банк запросил кучу документов, не знаю, что делать»? Всё это — работа Федерального закона № 115-ФЗ.

Этот закон существует уже более 20 лет, но многие до сих пор не понимают, как он работает и почему банки так строго реагируют на, казалось бы, обычные операции. Давайте разберёмся простыми словами.

Что такое 115-ФЗ?

115-ФЗ — это закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Его цель — не дать преступникам отмывать деньги через банки, а также перекрыть финансирование терроризма.

Закон обязывает банки:

идентифицировать клиентов и бенефициарных владельцев;

проверять операции и сообщать о подозрительных в Росфинмониторинг;

запрашивать документы и пояснения;

при необходимости блокировать счета и отказывать в операциях.

Банк — не враг. Он исполняет требования закона. Если он не будет этого делать, его ждут штрафы вплоть до отзыва лицензии. Поэтому банки предпочитают перестраховаться.

Почему банки блокируют счета?

Причины можно разделить на несколько групп:

Операции, вызывающие вопросы. Например, транзит (деньги пришли и сразу ушли), дробление платежей (когда сумму разбивают на части, чтобы обойти порог контроля), снятие крупных сумм наличными без подтверждения, операции с нерезидентами и офшорами. Признаки фирм-однодневок. Массовый адрес, массовый руководитель, отсутствие отчётности, минимальный уставный капитал. Нетипичная активность. Если компания вдруг начинает проводить операции, не связанные с её деятельностью. Например, ателье покупает партию строительных материалов. Запросы от регулятора. Если Росфинмониторинг или ЦБ запрашивает информацию по клиенту, банк обязан отреагировать. Непредоставление документов. Если банк запросил пояснения, а клиент их не предоставил, это может привести к блокировке.

Три группы риска (схема)

Для оценки клиентов банки используют Положение Банка России № 375-П. Всех клиентов делят на три группы риска:

Низкий риск. Прозрачная деятельность, реальные контрагенты, понятные операции, нет признаков подозрительности. Банк не трогает.

Средний риск. Есть отдельные факторы, но в целом деятельность понятна. Банк может запросить документы.

Высокий риск. Множество факторов: транзит, дробление, офшоры, массовый адрес. Банк блокирует операции и передаёт информацию в Росфинмониторинг.

Схема: три круга — зелёный (низкий), жёлтый (средний), красный (высокий). Под каждым — краткое описание.

Что делать, если счёт заблокировали?

Не паниковать. Блокировка — не приговор. Это сигнал, что банку нужны пояснения. Проанализировать ситуацию. Какие операции вызвали вопросы? Есть ли по ним документы? Подготовить ответ. Чётко, с документами: договоры, накладные, акты, пояснения экономического смысла. Отправить в банк. В срок, указанный в запросе. Лучше через интернет-банк с отметкой о получении. Если банк не разблокировал — обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России. Это работает.

Как избежать блокировки?

Ведите деятельность прозрачно: платите налоги, аренду, зарплаты.

Не соглашайтесь на сомнительные операции: «прогон» денег, обналичивание.

Проверяйте контрагентов через сервисы ФНС.

Своевременно отвечайте на запросы банка.

Не используйте личные карты для бизнеса.

Вывод

115-ФЗ — это не страшилка, а реальность, в которой работают все банки. Блокировка счёта — всегда неприятно, но чаще всего решаемо. Главное — понимать правила игры и действовать грамотно.

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