Один сомнительный контрагент — и банк ставит сделку на стоп. Как проверить партнера за 5 минут
Работаете с новыми подрядчиками и поставщиками? Кажется, что все чисто: договор, счет, сроки. Но для банка один нюанс в данных контрагента может сделать операцию «подозрительной» по 115‑ФЗ — и запросить документы или приостановить платеж.
Работаете с новыми подрядчиками и поставщиками? Кажется, что всё чисто: договор, счёт, сроки. Но для банка один нюанс в данных контрагента может сделать операцию «подозрительной» по 115‑ФЗ — и запросить документы или приостановить платёж.
Хорошая новость: базовую проверку можно сделать бесплатно и за 5 минут. Держите рабочий чек‑лист из 4 пунктов, которые реально смотрят банки:
Статус в ЕГРЮЛ. Проверьте, не исключён ли контрагент из реестра и не идёт ли ликвидация. Источник: сайт ФНС, сервис «Прозрачный бизнес».
Арбитражные дела. Если у компании десятки исков о неисполнении обязательств — это тревожный сигнал. Источник: «Картотека арбитражных дел».
Банкротство. Даже начатая процедура — повод не проводить платёж до выяснения. Источник: ЕФРСБ.
Связи и бенефициары. Если у контрагента общий директор/адрес/телефон с фирмами из «красной зоны», банк это заметит. Источник: бесплатные агрегаторы и выписки.
И не забывайте про сервис Банка России «Знай своего клиента»: он помогает банкам относить клиентов к группам риска. Вы не видите итоговую оценку контрагента, но понимание критериев уже снижает риски.
Важно: проверка — это не разовое действие. Статус контрагента может измениться за неделю. Если работаете по постоплате, делайте повторную проверку перед финальным платежом.
Сохраните чек‑лист и поделитесь с коллегами — это реально спасает от лишних запросов банка.
По вопросам пишите в тг t.me/fz_115_help
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