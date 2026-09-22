Налоговая реформа 2026

Изменения в рамках налоговой реформы 2026 года, которые вступили в силу с 1 августа 2026 года.

Подобрала для Вас новости и изменения в рамках налоговой реформы 2026 года, которые вступили в силу с 1 августа 2026 года:

🔴Новые контрольные соотношения по НДС. Система автоматически сопоставляет данные книги покупок, книги продаж, сведения из онлайн-касс и информацию, полученную от контрагентов через систему прослеживаемости.

🔴Обновлённый порядок работы с ЕНС. Уведомления об исчисленных суммах по имущественным налогам и НДФЛ необходимо подавать по обновлённым форматам. 🔴Ключевое изменение — введение дополнительного контрольного блока, который связывает сумму в уведомлении с данными РСВ и 6-НДФЛ.

🔴Расширение требований к электронному документообороту. С 1 августа 2026 года перечень документов, которые организации обязаны оформлять в электронном виде, пополнился универсальным корректировочным документом и актом сверки в формате ФНС.

🔴Жесточение ответственности за ошибки в отчётности. Теперь под «грубое нарушение» подпадает и систематическое (два и более раз в течение года) искажение данных в декларациях, даже если сумма налога не была занижена.

🔴Ускорение перехода на российское ПО. К августу 2026 года полностью завершился переходный период для организаций, которые использовали иностранное программное обеспечение для ведения учёта. Компании, не успевшие перейти на отечественные решения, столкнулись с ограничениями при сдаче отчётности: часть форматов теперь поддерживается только в обновлённых версиях российских программ.