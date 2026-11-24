Предприниматель решил прекратить продажи на Wildberries. Оформляет возврат остатков, рассчитывает забрать товар и направить его на другую площадку.
Проходит время. Товар всё ещё на складе, а в отчётах появляются новые начисления за хранение.
Бухгалтер видит расходы. Предприниматель пытается понять, когда получит товар. Поддержка предлагает подождать.
И сколько ещё ждать, хотелось бы знать?
Приветствую, коллеги! Меня зовут Святослав Залевский, я адвокат, специализируюсь на защите бизнеса и сопровождении споров с маркетплейсами.
Сегодня предлагаю разобраться, что делать с расходами, которые возникают, когда предприниматель не может своевременно забрать собственный товар.
Сначала жалобы на выплаты, теперь ещё и остатки
12 ноября издание «Своё дело плюс» рассказало о новых видеообращениях продавцов к руководству Wildberries.
Среди проблем, о которых сообщают предприниматели, — задержки выплат, расхождения в остатках и сложности с вывозом товаров.
Один из продавцов рассказал, что количество товаров в личном кабинете не совпадает с количеством единиц, доступных к продаже. При этом, по его словам, начисления за хранение продолжаются.
Речь идёт о конкретных обращениях предпринимателей, а не об установленном нарушении со стороны маркетплейса в отношении всех продавцов.
Но с финансовой и правовой точки зрения ситуация заслуживает внимания.
Ведь предприниматель может уже не получать выручку от реализации определённой партии, а расходы, связанные с ней, продолжат возникать.
Можно ли прекратить платить за хранение, если товар не возвращают?
Здесь я бы не спешил с однозначным ответом.
Само по себе прекращение продаж не освобождает предпринимателя от договорных обязательств. Если товар находится на складе, а условия договора предусматривают платное хранение, начисления могут быть обоснованными.
Другой разговор, когда продавец соблюдает установленный порядок возврата, но площадка не исполняет свои обязательства в предусмотренный срок.
Согласно статье 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.
Поэтому необходимо выяснить:
Когда продавец оформил возврат?
Какой срок исполнения предусмотрен договором?
По какой причине товар не был возвращён?
За какой период начислена плата за хранение?
Соответствуют ли начисления тарифам и фактическим остаткам?
Если выяснится, что расходы возникли вследствие нарушения обязательств площадкой, можно рассматривать вопрос об их возмещении или оспаривании начислений в зависимости от обстоятельств.
И вот начинается работа с документами.
Цифры в личном кабинете — ещё не повод соглашаться со списаниями
Допустим, предприниматель обнаружил расхождение между отчётами.
В одном документе числится 500 единиц товара, в другом — 200. При этом продолжают начисляться расходы на хранение.
Означает ли это, что маркетплейс неправомерно списывает деньги за 300 единиц?
Нет, такой вывод делать рано.
Товары могут учитываться в разных статусах, находиться в пути или перемещаться между складами.
Поэтому сначала необходимо сопоставить данные:
количество товара по каждому складу;
движение и статусы товарных единиц;
периоды начисления платы;
применяемые тарифы;
суммы фактических списаний.
Если самостоятельно разобраться в расчётах не получается, запрашивайте детализацию у площадки.
Пять вещей, которые лучше сохранять до возникновения спора
Коллеги, не откладывайте сбор документов до того момента, когда придётся готовить претензию.
Особенно если работаете с большими объёмами товара.
1. Отчёты по остаткам и движению товаров.
Они помогут установить количество единиц, местонахождение и статусы товаров на определённую дату.
2. Детализация начислений за хранение.
Сохраняйте сведения о тарифах, периодах, количестве товаров и суммах списаний.
3. Подтверждения попыток возврата.
Когда оформляете вывоз, фиксируйте номера заявок, даты, статусы и возникающие ошибки.
4. Переписка с поддержкой.
Даже если в ответ на очередное обращение получили любимое «ваш вопрос передан специалистам», сохраните его.
5. Первичные документы и условия договора.
Накладные, УПД, подтверждения поставок и приёмки, редакции оферты, действовавшие в соответствующие периоды.
Бухгалтеру эти документы помогут разобраться в движении товаров и начислениях. Юристу — установить обстоятельства возможного нарушения и подготовить требования.
А если из-за задержки возврата бизнес понёс дополнительные расходы?
Представим ситуацию.
Предприниматель решил забрать остатки с Wildberries и поставлять товар напрямую оптовому покупателю.
Согласовал объём партии, сроки, цену.
Однако вовремя вывезти товар не получилось. Пришлось закупать дополнительную партию по более высокой стоимости либо вовсе отказаться от сделки.
Можно ли потребовать возмещения таких потерь?
При наличии оснований — да.
Статьи 15 и 393 ГК РФ предусматривают возможность возмещения убытков, причинённых нарушением обязательств.
Но для взыскания необходимо обосновать само нарушение, размер убытков и причинно-следственную связь между ними.
Поэтому, если из-за задержки возврата возникают дополнительные расходы, сохраняйте договоры с контрагентами, документы об оплате, согласованные сроки поставок и переписку.
Если речь идёт об упущенной выгоде, потребуется также обосновать доход, который предприниматель мог бы получить при обычных условиях оборота.
Здесь уже многое зависит от качества собранных доказательств.
Когда пора прекращать переписку с поддержкой?
Если обращения не приводят к результату, я бы рекомендовал переходить к официальной претензии.
В ней необходимо конкретизировать требования: какой товар должен быть возвращён, какие обязательства не исполнены, какие начисления оспариваются и чем подтверждается позиция предпринимателя.
Не забудьте проверить предусмотренный договором порядок направления претензии и сохранить доказательства её отправки.
А дальше, если вопрос не удаётся урегулировать и имеются правовые основания, можно рассматривать обращение в суд.
Коллеги, не оставляйте сверку на потом
Пока продажи идут и деньги поступают, мало кому хочется дополнительно заниматься выгрузкой отчётов и проверкой остатков.
Понимаю. У предпринимателей и бухгалтеров хватает других задач.
Но когда возникает спор на несколько сотен тысяч рублей, привычка регулярно сохранять документы становится очень полезной.
Поэтому проверяйте остатки и начисления не только при закрытии магазина, но и в процессе работы.