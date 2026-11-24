Предприниматель решил прекратить продажи на Wildberries. Оформляет возврат остатков, рассчитывает забрать товар и направить его на другую площадку.

Проходит время. Товар всё ещё на складе, а в отчётах появляются новые начисления за хранение.

Бухгалтер видит расходы. Предприниматель пытается понять, когда получит товар. Поддержка предлагает подождать.

И сколько ещё ждать, хотелось бы знать?

Приветствую, коллеги! Меня зовут Святослав Залевский, я адвокат, специализируюсь на защите бизнеса и сопровождении споров с маркетплейсами.

Сегодня предлагаю разобраться, что делать с расходами, которые возникают, когда предприниматель не может своевременно забрать собственный товар.