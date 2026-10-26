ФНС вернула женщине 362 тысячи рублей, а потом потребовала деньги обратно через суд

Вы подали декларацию, налоговая все проверила, приняла решение и вернула вам деньги из бюджета.
Проходит время.
А потом ФНС обращается в суд и говорит: «Мы ошиблись. Верните деньги».
Причём речь не о нескольких тысячах рублей. С женщины потребовали 362 705 рублей уже перечисленного ей имущественного налогового вычета.
Она не согласилась и дошла до кассационного суда.
Сначала налоговая сама вернула ей деньги
Женщина заявила имущественный налоговый вычет по расходам на приобретение недвижимости.
По декларациям за 2019–2021 годы налоговая предоставила ей вычет и в 2022 году вернула НДФЛ. Общая сумма составила 362 705 рублей.
То есть это не была какая-то самовольная выплата из бюджета.
Человек подал декларации. Налоговая их рассмотрела. Приняла соответствующие решения. И перечислила деньги.
Казалось бы, на этом история закончилась.
Но потом выяснилось обстоятельство, которое полностью изменило ситуацию.
Женщина уже получала имущественный вычет
Оказалось, что право на имущественный вычет она уже использовала раньше. Ещё в 2003–2004 годах женщина приобрела другое жилое помещение и уже получила налоговый вычет по этой недвижимости.
А значит, повторно воспользоваться правом на вычет в связи с приобретением другой недвижимости она не могла.
Именно это стало причиной нового спора с налоговой.
Но возникает вполне логичный вопрос - если ошиблась сама налоговая, почему деньги должен возвращать налогоплательщик?
ФНС пошла в суд за 362 тысячами
Инспекция обратилась в Балашихинский городской суд Московской области. Причём налоговая потребовала вернуть деньги не просто потому, что решила отменить ранее предоставленный вычет.
ФНС заявила требования о взыскании неосновательного обогащения. Сумма - те самые 362 705 рублей.
Суд первой инстанции требования налоговой удовлетворил. Московский областной суд с этим согласился.
Женщина не остановилась и обратилась с кассационной жалобой.
«Но налоговая же сама мне их перечислила»
Именно на этом строилась одна из претензий женщины.
Она указывала, что налоговая не доказала обстоятельства, связанные с предыдущим получением вычета, в частности факт подачи деклараций и выплаты вычета в 2003–2004 годах.
Но суды посчитали, что эти доводы противоречат материалам дела и уже установленным обстоятельствам.
То есть суды пришли к выводу, что женщина действительно ранее реализовала свое право на имущественный вычет. А значит, второй раз права на такой вычет у неё не возникло.
А если деньги уже вернули?
Сам факт того, что налоговая ошибочно предоставила вычет и перечислила деньги, не превращает эти деньги в законно полученный доход.
Суды сослались на статью 1102 ГК РФ, статьи 210 и 220 НК РФ, а также на позицию Конституционного Суда РФ.
Конституционный Суд РФ еще в постановлении от 24 марта 2017 года № 9-П указал на возможность взыскания с налогоплательщика денежных средств, которые были получены в качестве имущественного налогового вычета без законных оснований, в том числе вследствие ошибки налогового органа.
Поэтому логика суда получилась следующей: права на повторный вычет не было - деньги получены без предусмотренного законом основания - возникло неосновательное обогащение - деньги подлежат возврату.
Кассационный суд здесь не помог
22 мая 2025 года Первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу женщины. И оставил решения нижестоящих судов без изменения.
Кассационный суд отдельно отметил, что суды правильно установили юридически значимые обстоятельства и дали надлежащую оценку доказательствам. Оснований для отмены судебных актов не нашлось.
В результате женщине пришлось вернуть государству 362 705 рублей.
Кроме того, с нее взыскали 6 827,05 рубля госпошлины.
Получается, налоговая может сначала вернуть деньги, а потом забрать их через суд?
В определённых обстоятельствах - да. И это важный момент для тех, кто получает имущественный налоговый вычет.
Само по себе решение налоговой о возврате НДФЛ еще не означает, что полученные деньги невозможно будет потребовать обратно. Если впоследствии выяснится, что законных оснований для вычета не было, налоговая может добиваться возврата денежных средств.
Особенно внимательно - если речь идет о повторном вычете
Для имущественного налогового вычета есть важная особенность: возможность его повторного получения зависит в том числе от того, когда и при каких обстоятельствах человек уже использовал своё право.
В рассматриваемом деле первое использование вычета произошло еще в 2003–2004 годах. Именно поэтому суды исходили из того, что женщина уже реализовала своё право и не могла получить его повторно.
Поэтому при покупке новой квартиры или дома недостаточно просто посмотреть, предоставляла ли налоговая вычет по последнему объекту.
Нужно проверить историю использования права на имущественный вычет. Особенно если недвижимость приобреталась много лет назад.
Что из этого следует
Если вы получили имущественный налоговый вычет, не стоит считать вопрос окончательно закрытым только потому, что деньги уже поступили на счёт.
А если речь идет о покупке недвижимости и вы когда-то давно уже получали вычет, лучше заранее проверить, не было ли право на него уже использовано.
Потому что ошибка налоговой при перечислении денег сама по себе не гарантирует, что эти деньги останутся у налогоплательщика.
В этой истории ФНС сначала вернула женщине 362 705 рублей. А потом через суд забрала их обратно.
Именно поэтому фраза «налоговая сама мне всё посчитала и вернула» в налоговых спорах не всегда является защитным аргументом.
Источник: Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 22 мая 2025 года № 88-12818/2025 по делу № 2-3298/2024.
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