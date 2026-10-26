ФНС вернула женщине 362 тысячи рублей, а потом потребовала деньги обратно через суд

Сначала налоговая сама вернула ей деньги

Женщина заявила имущественный налоговый вычет по расходам на приобретение недвижимости.

По декларациям за 2019–2021 годы налоговая предоставила ей вычет и в 2022 году вернула НДФЛ. Общая сумма составила 362 705 рублей.

То есть это не была какая-то самовольная выплата из бюджета.

Человек подал декларации. Налоговая их рассмотрела. Приняла соответствующие решения. И перечислила деньги.

Казалось бы, на этом история закончилась.

Но потом выяснилось обстоятельство, которое полностью изменило ситуацию.