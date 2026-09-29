Грузополучатель в ЭТрН: что вы подписываете и почему после «без замечаний» недостачу почти не доказать

С 1 сентября 2026 года накладную почти на все перевозки оформляют электронно, бумажная осталась только для случаев из приказа Минтранса № 262. Получатель в ЭТрН тоже расписывается: у него там своя часть — титул 3, или просто Т3. За сентябрь на форумах бухгалтеров и перевозчиков я насчитал 17 вопросов о том, что делает и подписывает получатель. Пять так и остались без ответа.
Разберу главное: что вы подписываете и когда, что делать с недостачей, как принимает склад, что меняется, если груз везёт транспортная компания или за доставку платите вы. Где закон однозначного ответа не даёт, так и пишу.
Что вы подписываете
Одной фразой: Т3 — это ваш рассказ о том, как вы приняли груз.
ЭТрН состоит из нескольких файлов — титулов. Первый подписывает отправитель, второй — перевозчик, когда забирает груз. Третий — ваш. Четвёртым перевозчик подтверждает, что груз выдал. Остальные — о стоимости перевозки, переадресовке, замене машины — подписывают отправитель и перевозчик.
В Т3 входят сведения «о приеме груза от перевозчика, а также о фактических характеристиках принятого груза и обстоятельствах приемки» (ПП № 931, прил. 1 п. 3 «в»). Оформляют его «по факту приемки груза» (п. 19 «а»).
Вариантов в Т3 два: груз принят или в приёме отказано. При отказе причину указать обязательно. Отдельного кода для частичной приёмки в формате ФНС нет: по его логике принять груз частично — это принять его, просто меньше. Вы указываете, сколько мест и какой массы приняли на самом деле, и описываете состояние груза, тары, упаковки и пломб.
Что это значит на языке склада:
Что на выгрузке
Что в Т3
Всё пришло целым
Груз принят, фактические места и масса
Не хватает мест, помята упаковка
Груз принят; фактические места и масса, описание состояния; расхождения и реквизиты акта — в отметках получателя
Груз испорчен так, что его нельзя использовать по назначению
Отказ с причиной (Устав автомобильного транспорта, ст. 15 ч. 2)
Хотите вернуть товар поставщику по договору поставки
Однозначного ответа нет, об этом ниже
Подписывает Т3 сам получатель или тот, кого он уполномочил, усиленной электронной подписью. Подписывая, вы подтверждаете, что всё написанное правда: достоверность сведений «подтверждается лицами, подписавшими документы» (ПП № 931, Правила, п. 11).
Когда подписывать
Можно ли подписать Т3 не сразу? Ответ: срока нормы не устанавливают. Но есть нюанс.
Пока Т3 нет, перевозчик не может оформить свой последний титул: он формирует его «после получения файла обмена информации грузополучателя» (прил. 1 п. 20 «а»). Накладная висит незакрытой, и отправитель с перевозчиком начинают вас искать. Почему так происходит, я подробно разбирал в статье «ЭТрН висит: почему электронная накладная не доходит до конца и что с этим делать».
И это не теория. Перевозчица, которая возит продукты, пишет на форуме: распределительные центры подписывают ЭТрН через два-три дня или принимают с замечаниями, а у её водителей десятки накладных так и висят незакрытыми.
Если получатель молчит — не принимает и не отказывается, — что делать перевозчику, нормы не говорят. Бывает и наоборот: ЭТрН приходит через пару дней после разгрузки. Т3 всё равно описывает то, что было при выдаче: сколько мест приняли, какую массу, в каком состоянии.
Главная ловушка: исправить сведения о приёме груза по своей инициативе нельзя (Правила, п. 10). Т3 — не черновик в Word. Реальный случай с форума: получатель указал в Т3 5 мест вместо 16, перевозчик не заметил и подписал свой титул. Обычной правкой это уже не исправить. Поэтому Т3 заполняют по факту и внимательно, а не когда у бухгалтерии дойдут руки.
Привезли с недостачей: что делать на выгрузке
Ответ коротко: всё записать в Т3 и составить акт вместе с водителем. Теперь подробнее.
Перевозчик отвечает за груз, пока не выдал его вам: за несохранность, «происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю» (ГК, ст. 796 п. 1; Устав, ст. 34 ч. 5). Договориться, что он будет отвечать меньше, нельзя: такие соглашения Устав называет недействительными (ст. 37).
Как выдают груз, расписано в статье 15 Устава:
Пломбы целы — без пересчёта. Груз в исправной крытой машине с исправными пломбами отправителя выдают «без проверки массы, состояния грузов, количества грузовых мест» (ч. 8). Груз в таре или упаковке проверяют, только если они повреждены (ч. 10).
Нашли недостачу — считаете вместе. Получатель и перевозчик «обязаны» вместе определить её размер (ч. 14).
Экспертиза — только с уведомлением. Без уведомления другой стороны её результаты недействительны. Если перевозчик уклоняется, экспертизу проводят без него, но сначала письменно его предупреждают (ч. 15).
Груз испорчен — можно отказаться, если его нельзя использовать по назначению (ч. 2).
Недостачу подтверждают «актами или отметками в транспортных накладных» (ст. 38 ч. 1). А вот как составлять акт, должны установить правила перевозок грузов (ч. 2). Старые правила (ПП № 2200) ушли на покой 1 сентября 2026 года, новые на 29 сентября всё ещё в пути — как тот самый груз. Обязательной формы акта сейчас просто нет.
Поэтому на выгрузке:
В Т3 пишите то, что видите: сколько мест и какой массы приняли, в каком состоянии груз, тара и пломбы.
Акт составляйте вместе с водителем. Отказывается подписывать — письменно уведомите перевозчика. Во всех судебных делах, которые я прочитал, исход решало одно: был ли на акте водитель или хотя бы уведомлён перевозчик.
Реквизиты акта укажите в Т3, в отметках получателя: формат ФНС предусматривает там сведения о коммерческих и иных актах.
Отказываетесь от груза? Это тоже Т3, с отказом и причиной. Дальше перевозчик подписывает свой титул о выдаче, отправитель даёт указание, куда везти груз, и перевозчик оформляет переадресовку (ПП № 931, прил. 1 п. 5 «г», «л»). Если вы отказались по причинам, от перевозчика не зависящим, он по указанию отправителя везёт груз по новому адресу или обратно, а платит за это отправитель (Устав, ст. 15 ч. 3, 5). Порядок переадресовки тоже должны установить правила перевозок (ч. 4).
Подписал «без замечаний». Что я теряю?
Ответ: формально — ничего, на практике — почти всё.
Отметку «без замечаний» ставят примерно так же, как галочку «я прочитал и согласен» под пользовательским соглашением: все ставят, мало кто думает. Права требовать с перевозчика закон при этом не отнимает. Правила, по которому груз, принятый без оговорок, считается целым, в Уставе нет. Отдельного срока для скрытых недостатков тоже нет.
Но суды смотрят на доказательства, а после выдачи их почти не бывает. Суды любят акты, на которых расписался водитель. Акты, составленные в гордом одиночестве, — нет. Все дела ниже — до сентября 2026 года, по старым правилам перевозок, но логика одна:
Акт без водителя, который был на месте. Суд не принял его как доказательство (постановление АС Поволжского округа от 25 февраля 2020 года № Ф06-58156/2020), Верховный суд отказал в передаче жалобы (определение от 26 августа 2020 года № 306-ЭС20-10068).
Акт через четыре дня после выгрузки, без водителя. В иске отказали (АС Поволжского округа, 24 декабря 2024 года, № Ф06-8698/2024).
Сборный груз приняли по местам, а вложения проверили через 12–19 дней. При выдаче «досмотр груза не произведен», недостачу нашли уже на своём складе. Вывод суда: «если получатель принял груз без замечаний, то груз считается неповрежденным и полученным без недостачи» (АС Северо-Западного округа, 17 марта 2026 года, № Ф07-960/2026).
Шанс есть, когда нарушил сам перевозчик. В одном деле ТК выдала груз неуполномоченному лицу, а получатель в тот же день составил акт с фото и отправил претензию. Иск удовлетворили: «отсутствие двухстороннего акта о повреждении груза не свидетельствует о том, что груз прибыл не поврежденным» (АС Московского округа, 13 августа 2024 года, № Ф05-13294/2024).
Как суды будут оценивать акты теперь, без правил перевозок, пока неизвестно.
Если всё же идёте к перевозчику, сначала — претензия: без неё в суд нельзя (ГК, ст. 797 п. 1; Устав, ст. 39 ч. 2). Получатель вправе предъявить её сам (ст. 39 ч. 3). Ответить перевозчик должен в течение 30 дней (ст. 40), срок исковой давности — год со дня выдачи груза (ст. 42). Какие документы приложить к претензии, сейчас нигде не установлено: это тоже работа для правил перевозок (ст. 39 ч. 5).
Т3 — это не приёмка у поставщика
Здесь путаются чаще всего. Т3 — документ договора перевозки, он между вами и перевозчиком. Приёмка товара по количеству и качеству — это договор поставки, он между вами и продавцом (ГК, ст. 513 п. 2, ст. 483).
Мостик между ними один: получая товар от перевозчика, покупатель «обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации» (ГК, ст. 513 п. 3).
Что будет с претензиями к поставщику, если расписались без замечаний? Ответ: по явным недостаткам суды считают товар принятым. «Приняв товар в отсутствие замечаний, истец лишился права ссылаться на явные дефекты товара впоследствии» (АС Московского округа, 19 апреля 2023 года, № Ф05-5978/2023). С недостатками, которые нашли при приёмке по договору, шансы есть: в одном деле суд учёл, что их выявили «не в момент принятие товара от грузоперевозчика, а в момент его технологической приемки» (АС Уральского округа, 28 октября 2025 года, № Ф09-3977/25). Единой практики нет.
Инструкциям П-6 и П-7 о приёмке по количеству и качеству уже за шестьдесят (1965 и 1966 годы), но на пенсию их не отправили: они обязательны, если на них ссылается ваш договор поставки. Если не ссылается — нет (Пленум ВАС от 22 октября 1997 года № 18, п. 14).
Главная ловушка здесь — отказ от товара. По ГК покупатель, который отказывается от товара, переданного поставщиком, «обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить поставщика» (ст. 514 п. 1). А отказ в Т3 отправляет груз обратно или по другому адресу. Как совместить одно с другим, нормы и суды не говорят: в делах о перевозке статью 514 не вспоминают, в делах о поставке — Устав. Позиций две:
Принять груз в Т3 и хранить товар. Описать состояние, сослаться на акт, взять товар на хранение и уведомить поставщика. Это логично, если товар уже передан вам — например, перевозчика нанимали вы (ГК, ст. 458 п. 2).
Отказать в Т3. Правила ЭТрН отказ прямо предусматривают. Если доставку организует продавец и он же грузоотправитель, до вручения товар вам ещё не передан (ГК, ст. 458 п. 1), и решать, куда везти груз, будет он.
Всё упирается в два вопроса: кто грузоотправитель и передан ли вам товар. Нормы или практики, которая решала бы спор, пока нет.
Груз принимает склад или другая компания
Сначала — кто получатель. Устав определяет грузополучателя как лицо, «управомоченное на получение груза» (ст. 2 ч. 1 п. 5), и решает это договор перевозки. Отсюда два случая:
Склад указан получателем в накладной — он и подписывает Т3, от своего имени.
Склад (3PL, ответственный хранитель) только принимает груз за вас — это ваш представитель, и Т3 подписывают от вашего имени.
Во втором случае подписывает представитель по вашей доверенности. Представителем компании может быть другая компания: тогда документ подписывает квалифицированной подписью её руководитель или работник, и «одновременно представляется доверенность от имени юридического лица» (закон об электронной подписи № 63-ФЗ, ст. 17.2 ч. 1 п. 2). Если работнику склада доверенность выдали в порядке передоверия, нужна ещё и ваша доверенность складу, которая передоверие разрешает.
Своих сотрудников это тоже касается. ИП-покупатель спрашивает на форуме: электронная подпись есть только у неё, а груз принимают сотрудники — ей что, дежурить на складе с телефоном? Не обязательно: сотрудник может подписать своей квалифицированной подписью по её доверенности (для ИП это ст. 17.3 того же закона).
Бумажная доверенность или машиночитаемая? Надёжнее машиночитаемая (МЧД). С бумажной при электронной подписи работника вопрос спорный. Формат ФНС допускает подписанта «на основании бумажной доверенности», но с оговоркой: «если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области электронной подписи». А закон требует представлять доверенность «посредством ее включения в пакет электронных документов», если иное не предусмотрено соглашениями участников или актами ведомств. Практики по УПД и ЭТрН я не нашёл.
Оформляете МЧД — отдельного полномочия на титулы ЭТрН в классификаторе полномочий Минцифры нет, ближайшее — «Подписывать транспортные накладные». Классификатор — справочник, а не нормативный акт. Передавать доверенность в ГИС ЭПД сейчас не нужно. Проект изменений ПП № 931 такое требование вводит, но на 29 сентября не принят.
Склад принимает только по бумаге, а получатель обещает подписать Т3 потом, удалённо. Тоже история с форума, на этот раз перевозчиков. Подписать удалённо можно: нормы о том, что подписант должен стоять на рампе, нет. Но Т3 подтверждает фактическую приёмку, и достоверность сведений подтверждает тот, кто подписал (Правила, п. 11). А бумажный акт склада накладную не заменит, как бы красиво его ни оформили. Бумага допустима только в случаях из приказа Минтранса № 262. Нет интернета — такой случай там есть (п. 6), и для него Минтранс в «Регламенте действий при нештатных ситуациях при оформлении и предъявлении ЭПД» советует составить акт об отсутствии связи (это разъяснение, а не норма). А случая, когда склад просто не работает с ЭТрН, в приказе нет. Кто отвечает, если Т3 подписали по чужим сведениям, нормы не говорят, практики нет.
Получаю через транспортную компанию
Что я подписываю у ТК? Ответ: в ЭТрН — всё тот же Т3, остальное — внутренние документы ТК.
Если ТК работает как экспедитор и везёт груз наёмным перевозчиком, грузоотправителем в ЭТрН будет сама ТК, а вы подписываете Т3 как обычно. Если ТК везёт своими машинами, нужна ли ЭТрН вообще — вопрос спорный, обе позиции я разбирал в статье «Отправляю через транспортную компанию: какие документы должны быть у меня и кто что подписывает».
Документа, которым экспедитор выдаёт груз получателю, закон не знает. Экспедиторских документов три — поручение экспедитору, экспедиторская и складская расписки (87-ФЗ, ст. 2 п. 2; ПП № 469, п. 2), и подписи получателя нет ни в одном. Накладные на выдачу, акты, коды из SMS — внутренние документы ТК, у каждой свои. Я прочитал публичные оферты шести крупных ТК, скачанные 29 сентября 2026 года: ни одна не связывает выдачу груза с ЭТрН.
Зато закон об экспедиции даёт получателю понятные правила (87-ФЗ):
При выдаче — письменно. Сообщите экспедитору о недостаче или повреждении и укажите их «общий характер». Промолчите — «считается, если не доказано иное», что груз получен неповреждённым (ст. 8 п. 1).
Скрытое — 30 дней. Если недостачу нельзя было заметить при обычной приёмке, сообщить можно «не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня приема груза» (ст. 8 п. 2).
Претензия — полгода. Претензию и иск может предъявить и получатель, «указанный в договоре транспортной экспедиции» (ст. 12 п. 2). Срок претензии — шесть месяцев (п. 4), ответ — 30 дней (п. 5), исковая давность — год (ст. 13).
Ответственность не урезать. Соглашение об устранении или уменьшении ответственности экспедитора ничтожно (ст. 11 п. 2).
Оферту ТК обычно читают после того, как что-то случилось. Лучше наоборот: формулировки там бывают другими, чем в законе. В одной оферте: «Составление Акта после выдачи груза не допускается». В другой: «В случае отсутствия акта груз считается принятым без повреждений». Сравните оферту своей ТК со статьями 8 и 11 закона заранее.
Какую доверенность показать, чтобы забрать груз, закон об экспедиции не говорит — это решают оферты. Где-то от физлица нужна нотариальная, где-то нет. Некоторые ТК выдают груз по печати организации или тому, чьи полномочия явствуют из обстановки (ГК, ст. 182).
А если ТК выдала груз по поддельной доверенности? Ответ: суды расходятся. Верховный суд в деле гражданина отменил решения в пользу ТК: выдача груза по поддельным документам «не может рассматриваться как обстоятельство непреодолимой силы», а суд, применив условие оферты о том, что экспедитор подлинность подписей не проверяет, «неправомерно освободил экспедитора от ответственности по основаниям, не предусмотренным законом» (определение от 19 апреля 2022 года № 5-КГ22-14-К2). В спорах компаний суды решают иначе: ТК не отвечает, если подделку не видно при обычной проверке, — «в полномочия экспедитора не входило установление подлинности представленной получателем доверенности» (АС Северо-Западного округа, 24 февраля 2025 года, № Ф07-198/2025; по похожему делу Верховный суд отказал в передаче жалобы, № 307-ЭС24-18325).
Плачу за доставку — что меняется?
Ответ: меньше, чем кажется.
Оплата не делает вас грузоотправителем — как оплата такси не делает вас водителем. Грузоотправитель — тот, кто заключил договор перевозки (Устав, ст. 2 ч. 1 п. 4).
Перевозчика нанял продавец, а платите вы. Титулы о стоимости перевозки — пятый и шестой — дело перевозчика и отправителя, и они вообще необязательны: их оформляют, только если эти двое договорились (ПП № 931, прил. 1 п. 23). Направлять их получателю, его оператору и тем, кто действует в его интересах, ПП № 931 прямо запрещает (прил. 1 п. 28). Отправитель может указать вас плательщиком в своём титуле о стоимости. Расчёты с вами ЭТрН не оформляет — для них нужны другие первичные документы, какие именно, зависит от ваших договоров.
Перевозчика наняли вы. Тогда вы и грузоотправитель, и грузополучатель, и накладную можно оформить на бумаге. Электронная нужна, если так сказано в договоре перевозки (приказ Минтранса № 262, п. 7).
Платите ТК по её оферте — вы теперь её клиент? Однозначного ответа нет. ГК считает принятием оферты действия по её выполнению, в том числе «уплата соответствующей суммы», если иное «не указано в оферте» (ст. 438 п. 3). Одни ТК так и пишут: оплатил — присоединился к договору. Другие — наоборот: «Сам по себе факт оплаты третьим лицом не делает такое лицо Клиентом», и тогда вы просто платите за клиента (ГК, ст. 313). Прямо суды этот вопрос не решали. А от ответа зависит, чьи у вас права: клиента или получателя, указанного в договоре.
А бухгалтерии Т3 нужна?
Право собственности ГК привязывает к передаче вещи, если договором не предусмотрено иное, а не к накладной (ст. 223, 224, 458). Закон о бухучёте требует первичный документ на каждый факт хозяйственной жизни (402-ФЗ, ст. 9), но транспортную накладную не называет.
Минфин, как обычно, лаконичен: «Что касается оформления транспортных накладных, то данный вопрос положениями Кодекса не регулируется» (письмо от 16 декабря 2024 года № 03-07-08/126784). То же — про электронные накладные в письме от 21 июля 2026 года № 03-07-08/62712. Писем о том, нужна ли покупателю Т3 для вычета НДС, я не нашёл, поэтому советов по учёту давать не буду.
Что сделать уже сейчас
Назначьте, кто подписывает Т3, и проверьте, что у него есть электронная подпись и доверенность — у своих сотрудников и у склада, если он принимает груз за вас.
Договоритесь со складом о доверенности: лучше машиночитаемой и с правом передоверия, если подписывать будут его работники.
Дайте кладовщикам правило: расхождения — в Т3 при выдаче и в акте с водителем, а не потом.
Не держите Т3 неделями: пока его нет, у перевозчика и отправителя накладная не закрыта.
Откройте оферту своей ТК и посмотрите, что там про акт после выдачи и про доверенность.
Платите за доставку — не ждите Т5 и Т6: расчёты с вами идут отдельными документами.
Если совсем коротко: Т3 — не формальность, а ваш единственный шанс зафиксировать, каким пришёл груз. Что не записали при выдаче, того потом почти не докажешь, даже если очень хочется.
А как у вас?
Кто у вас подписывает Т3 — сами, склад или кто-то ещё? И как вы теперь оформляете акт о недостаче, раз правил перевозок нет? Напишите в комментариях.
Нормы сверены по текстам актов на 29 сентября 2026 года: ПП № 931 (ред. ПП № 476), формат ЭТрН ФНС 5.01, Устав автомобильного транспорта (259-ФЗ), ГК, 87-ФЗ, ПП № 469, закон об электронной подписи (63-ФЗ), 402-ФЗ, приказ Минтранса № 262 (ред. приказа № 391), Пленум ВАС № 18. Судебные акты — вступившие в силу постановления арбитражных судов округов и определения Верховного суда; дела о приёмке груза — до 1 сентября 2026 года, по правилам перевозок (ПП № 2200), которые утратили силу. Новых правил перевозок грузов автомобильным транспортом на 29 сентября нет. Оферты ТК — на 29 сентября 2026 года. Письма Минфина и регламент Минтранса о нештатных ситуациях — разъяснения, не нормы. Это справочный материал, а не юридическая консультация.