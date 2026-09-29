Грузополучатель в ЭТрН: что вы подписываете и почему после «без замечаний» недостачу почти не доказать

Груз принимает склад или другая компания

Сначала — кто получатель. Устав определяет грузополучателя как лицо, «управомоченное на получение груза» (ст. 2 ч. 1 п. 5), и решает это договор перевозки. Отсюда два случая:

Склад указан получателем в накладной — он и подписывает Т3, от своего имени.

Склад (3PL, ответственный хранитель) только принимает груз за вас — это ваш представитель, и Т3 подписывают от вашего имени.

Во втором случае подписывает представитель по вашей доверенности. Представителем компании может быть другая компания: тогда документ подписывает квалифицированной подписью её руководитель или работник, и «одновременно представляется доверенность от имени юридического лица» (закон об электронной подписи № 63-ФЗ, ст. 17.2 ч. 1 п. 2). Если работнику склада доверенность выдали в порядке передоверия, нужна ещё и ваша доверенность складу, которая передоверие разрешает.

Своих сотрудников это тоже касается. ИП-покупатель спрашивает на форуме: электронная подпись есть только у неё, а груз принимают сотрудники — ей что, дежурить на складе с телефоном? Не обязательно: сотрудник может подписать своей квалифицированной подписью по её доверенности (для ИП это ст. 17.3 того же закона).

Бумажная доверенность или машиночитаемая? Надёжнее машиночитаемая (МЧД). С бумажной при электронной подписи работника вопрос спорный. Формат ФНС допускает подписанта «на основании бумажной доверенности», но с оговоркой: «если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области электронной подписи». А закон требует представлять доверенность «посредством ее включения в пакет электронных документов», если иное не предусмотрено соглашениями участников или актами ведомств. Практики по УПД и ЭТрН я не нашёл.

Оформляете МЧД — отдельного полномочия на титулы ЭТрН в классификаторе полномочий Минцифры нет, ближайшее — «Подписывать транспортные накладные». Классификатор — справочник, а не нормативный акт. Передавать доверенность в ГИС ЭПД сейчас не нужно. Проект изменений ПП № 931 такое требование вводит, но на 29 сентября не принят.

Склад принимает только по бумаге, а получатель обещает подписать Т3 потом, удалённо. Тоже история с форума, на этот раз перевозчиков. Подписать удалённо можно: нормы о том, что подписант должен стоять на рампе, нет. Но Т3 подтверждает фактическую приёмку, и достоверность сведений подтверждает тот, кто подписал (Правила, п. 11). А бумажный акт склада накладную не заменит, как бы красиво его ни оформили. Бумага допустима только в случаях из приказа Минтранса № 262. Нет интернета — такой случай там есть (п. 6), и для него Минтранс в «Регламенте действий при нештатных ситуациях при оформлении и предъявлении ЭПД» советует составить акт об отсутствии связи (это разъяснение, а не норма). А случая, когда склад просто не работает с ЭТрН, в приказе нет. Кто отвечает, если Т3 подписали по чужим сведениям, нормы не говорят, практики нет.