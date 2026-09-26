Отправляю через транспортную компанию: какие документы должны быть у меня и кто что подписывает

С 1 сентября 2026 года в электронный вид перешла не только транспортная накладная, но и экспедиторские документы: поручение экспедитору, экспедиторская расписка и складская расписка. Кто отправляет груз через транспортную компанию, может столкнуться с обоими видами документов.

С 1 сентября 2026 года в электронный вид перешла не только транспортная накладная, но и экспедиторские документы: поручение экспедитору, экспедиторская расписка и складская расписка (ст. 2 п. 3 закона о транспортно-экспедиционной деятельности № 87-ФЗ в ред. 140-ФЗ). Кто отправляет груз через транспортную компанию, может столкнуться с обоими видами документов сразу.

За сентябрь я разобрал на форумах бухгалтеров и перевозчиков не меньше 12 вопросов об отправке через ТК. Спрашивают одно и то же: ТК требует от отправителя расписку, получатель просит документы, которых у отправителя нет, а на форуме уверенно пишут, что накладную делает тот, кто привёз груз на терминал. Ниже — что об этом говорят нормы. Где однозначного ответа нет, я так и пишу.

Сначала главный вопрос: какой у вас договор с ТК

От ответа зависит всё остальное: какие документы оформляются, кто грузоотправитель, кто что подписывает.

Договор перевозки. ТК обязуется доставить ваш груз и отвечает как перевозчик. Документ — транспортная накладная (ЭТрН).

Договор транспортной экспедиции. ТК организует перевозку за ваш счёт: нанимает перевозчиков, принимает груз на терминал, выдаёт его получателю. Документы — экспедиторские, а ЭТрН оформляется на каждую перевозку, которую ТК заказывает у перевозчика.

Решает не название договора, а его содержание: «необходимо исходить из признаков договора, предусмотренных главами 40, 41 ГК РФ, независимо от наименования договора» (Пленум ВС № 26, п. 26). Понять вид договора можно по договору или оферте на сайте ТК: если там «транспортная экспедиция», а ТК просит поручение экспедитору и выдаёт экспедиторскую расписку — это экспедиция. Я прочитал публичные оферты шести крупных ТК, работающих со сборными грузами (редакции, действующие на 25.09.2026): все шесть называются договорами транспортной экспедиции. Про ЭТрН пять из них не пишут ничего. Это наблюдение, а не норма: смотрите свой договор и дату его редакции.

Если договор с ТК — перевозка

Одна ЭТрН на весь путь : от вашего адреса или терминала до получателя. Грузоотправитель — тот, кто заключил договор с ТК (Устав автомобильного транспорта, ст. 2 ч. 1 п. 4), а не тот, чей груз и кто платит по счёту за товар.

Пункт отправления может быть терминалом перевозчика — Устав прямо упоминает такой случай (ст. 12 ч. 4).

Перегрузы между машинами ТК отдельных накладных не требуют , если перевозчик не меняется: Минтранс пишет, что замена транспортного средства отражается в той же ЭТрН (ответы по ГИС ЭПД, раздел 2, вопрос 9). Это разъяснение, а не норма.

Составляет накладную грузоотправитель, если иное не предусмотрено договором перевозки (Устав ст. 8 ч. 1).

Если договор с ТК — экспедиция: три документа

Экспедиторских документов три (Правила из ПП № 469, п. 2). Все с 01.09.2026 — только электронные, через оператора ЭПД, с передачей в ГИС ЭПД (87-ФЗ ст. 2 пп. 3, 6).

Документ Когда нужен Кто формирует и подписывает Поручение экспедитору всегда при договоре экспедиции клиент — свой файл, он отправляется первым; затем экспедитор — файл о согласовании (ПП № 469, прил. 1 пп. 3, 4) Экспедиторская расписка если экспедитор принимает груз (87-ФЗ ст. 4 п. 4.1) только экспедитор, один файл, направляется клиенту (прил. 2 п. 3; формат ФНС — приказ № ЕД-1-26/277@, прил. 2) Складская расписка если груз принят на складское хранение только экспедитор (прил. 3 п. 3)

Ещё четыре вещи, которые полезно знать клиенту экспедитора:

Грузоотправитель в экспедиторских документах — не тот, что в ЭТрН. Формат ФНС для поручения и расписки описывает его как «лицо, предъявляющее груз к перевозке». Если вы привезли груз на терминал, вас укажут грузоотправителем, даже когда договор с ТК заключил покупатель. Подписывать в этих документах вам при этом нечего.

В поручении экспедитору обязательны реквизиты договора экспедиции : наименование, номер и дата. Если номера нет, по формату ФНС пишется «Без номера».

Экспедитор обязан передать вам договоры перевозки , которые он заключил для вашего груза: оригиналы, если заключал от вашего имени, или копии, если от своего (87-ФЗ ст. 4 п. 4.1 подп. 1, 2).

Исправить экспедиторский документ по своей инициативе нельзя (ПП № 469, п. 12). Новый файл формируется только по ответу ГИС об ошибке.

Бумажные экспедиторские документы допустимы только в шести случаях приказа Минтранса № 115: грузы для нужд государства и обороны, режимы ЧС и военного положения, непреодолимая сила у клиента или у экспедитора, клиент — физлицо для личных нужд, клиент — иностранное лицо.

Я привёз груз на терминал ТК своей машиной

ЭТрН на этом участке не нужна. Вы везёте свой груз своим транспортом, договора перевозки здесь нет: перевозчик по ГК доставляет груз, «вверенный ему отправителем» (ст. 785 п. 1), а сам с собой договор не заключишь. Минтранс пишет так же: договор перевозки «не может быть заключен между одним и тем же лицом» (ответы по ГИС ЭПД, раздел 2, вопрос 4).

Оговорка: если право собственности на товар уже перешло к покупателю или доставку до терминала покупатель оплачивает отдельно, однозначного ответа нет. Этот случай я разбирал в прошлой статье «Кто есть кто в электронной транспортной накладной», ситуация 2.

Три утверждения с форумов, которые нормы не подтверждают

1. «ТК требует экспедиторскую расписку от отправителя». Экспедиторскую расписку формирует и подписывает только экспедитор, и выдаёт её он клиенту (ПП № 469, прил. 2 п. 3; ПП № 554, п. 12). По формату ФНС электронная экспедиторская расписка «состоит из файла обмена информации экспедитора» — подписи отправителя в ней нет. От своего клиента ТК может требовать поручение экспедитору — его файл подписывает клиент. Если на терминале дают подписать бумажную расписку, помните: бумажные экспедиторские документы допустимы только в шести случаях приказа № 115 (87-ФЗ ст. 2 п. 3), вне их бумага электронную расписку не заменяет.

2. «ЭТрН делает тот, кто привёз груз на терминал». Покупатель заключил договор с ТК, продавец своей машиной сдал груз на терминал. Грузоотправитель — сторона договора перевозки (Устав ст. 2 ч. 1 п. 4), то есть покупатель или ТК-экспедитор, но не продавец. Накладную составляет грузоотправитель, если договором перевозки не предусмотрено иное (ст. 8 ч. 1), а продавец в этом договоре не участвует. Обязанностей для тех, кто не участвует в обязательстве, оно не создаёт (ГК ст. 308 п. 3). В Обзоре практики Верховного суда есть похожий случай: компания сдала груз перевозчику по указанию заказчика перевозки и подписала накладную, но обязанным лицом перед перевозчиком не стала (Обзор по перевозке и экспедиции, утв. Президиумом ВС 20.12.2017, п. 11). Составить ЭТрН за покупателя продавец может, если покупатель поручил ему это (ГК ст. 313 п. 1) — это их договорённость, не требование ТК. Кроме грузоотправителя и уполномоченного им лица, титул 1 вправе подписать лицо, «осуществляющее погрузку груза в транспортное средство» (ПП № 931, прил. 1 п. 3 «а»). Продавец, который выгрузил груз на терминале из своей машины, в транспортное средство перевозчика его не грузит, поэтому и этого права у него нет. Погрузка — обязанность грузоотправителя, если договор перевозки не предусматривает иного (Устав ст. 11 ч. 8).

Оговорка. Сдача груза с подписанием накладной может сделать сдавшего стороной договора: в другом деле суды так и решили (тот же Обзор, п. 10). Ряд оферт ТК прямо называет сдачу груза акцептом оферты. А в деле о грузе, который сдало лицо, уполномоченное поставщиком, оно подписало на терминале договор-заказ (экспедиторскую расписку) и было указано в нём «клиентом-грузоотправителем». Верховный суд потребовал сначала квалифицировать этот документ — экспедиция это или перевозка (определение ВС от 05.09.2023 № 46-КГ23-9-К6). Если на терминале вас просят подписать документы ТК как клиента, вы можете стать стороной договора с ТК.

3. «Если есть ЭТрН, нужен и электронный заказ». Нет. Заказ или заявка — один из способов заключить договор перевозки: договор «может заключаться посредством принятия перевозчиком к исполнению заказа» (Устав ст. 8 ч. 5). Если договор заключён так, заказ или заявка — только электронные, кроме случаев приказа Минтранса № 262. И это не поручение экспедитору: заказ относится к договору перевозки, поручение — к договору экспедиции.

Что должно быть у вас

Кто вы Договор с ТК — перевозка Договор с ТК — экспедиция Отправитель, договор с ТК заключили вы ЭТрН, вы грузоотправитель, подписываете титул 1 ваш файл поручения экспедитору; от ТК — экспедиторская расписка и договоры перевозки или их копии Отправитель, договор с ТК заключил покупатель ничего из этих документов: вы не сторона договора своих файлов нет: экспедиторские документы оформляются в рамках договора экспедиции (Минтранс, раздел 4, вопрос 4). В поручении и расписке вас укажут грузоотправителем. Исключение — вы подписали на терминале документы ТК как клиент Получатель, договор с ТК заключили вы ЭТрН, вы и грузоотправитель, и грузополучатель; бумага допустима (приказ № 262, п. 7) то же, что у отправителя-клиента: поручение, расписка, договоры перевозки Получатель забирает груз с терминала своей машиной на этом участке накладная не нужна: свой груз, своё ТС —

Где нормы однозначно не отвечают

ТК-экспедитор везёт груз своими машинами. Одна позиция: по признакам это перевозка (Пленум ВС № 26 п. 26), клиент — грузоотправитель, нужна ЭТрН. Верховный суд применял к ТК, которая везла сама и выписала свою накладную, нормы об ответственности перевозчика (определение ВС от 20.04.2021 № 309-ЭС20-22227), но об обязанности оформлять накладную не высказывался. Другая позиция: приняв груз, экспедитор заключает договор перевозки от своего имени (87-ФЗ ст. 4 п. 4.1), а сам с собой договор не заключишь — накладная не нужна. На сайте Минтранса 11.09.2026 в новости о совещании с экспедиторами пересказано: «при перевозке собственным транспортом, когда электронная накладная не оформляется», расходы подтверждает путевой лист. Это пересказ, не норма, и кто дал разъяснение, не указано. Нормы или практики, которая решила бы вопрос, нет.

Сборный груз: одна ЭТрН на много клиентов. Норм, которые выводили бы сборные грузы из-под ЭТрН, я не нашёл. Минтранс допускает одну ЭТрН на несколько партий при одном грузоотправителе, одном грузополучателе, одной машине (ответы по ГИС ЭПД, раздел 2, вопрос 8), но ссылается на правила перевозок, которые утратили силу 01.09.2026.

«Договор-заявка» с перевозчиком, подписанный обеими сторонами: нужен ли к нему электронный заказ. Что считать заказом и заявкой, должны установить новые правила перевозок грузов, а их на 24.09.2026 нет.

Вопрос к читателям

Напишите в комментариях: как у вас оформлена ТК — перевозка или экспедиция? И приходят ли вам экспедиторские расписки электронно или по-прежнему на бумаге?

Нормы сверены по текстам актов на 24–25.09.2026: 87-ФЗ (ред. 140-ФЗ и 302-ФЗ), ПП № 469, ПП № 554, приказ Минтранса № 115, приказ ФНС № ЕД-1-26/277@ (формат экспедиторских документов), Устав автомобильного транспорта (259-ФЗ), ПП № 931, приказ Минтранса № 262 (ред. приказа № 391), ГК, Пленум ВС № 26, Обзор практики ВС от 20.12.2017, определения ВС № 309-ЭС20-22227 и № 46-КГ23-9-К6. Оферты ТК — на 25.09.2026. Правила перевозок грузов автомобильным транспортом (ПП № 2200) утратили силу 01.09.2026, новых на 24.09.2026 нет. Ответы Минтранса по ГИС ЭПД — не нормы, приведены как дополнение. Это справочный материал, а не юридическая консультация.