ИП или ООО при обороте 10-60 млн: НДС на упрощенке одинаковый, разница в другом месте

ИП или ООО - этот вопрос мне чаще всего задают владельцы, у которых выручка перевалила за 20 миллионов в год. Логика понятная: раз с 2026 года упрощёнка перестала спасать от НДС, может, пора переоформиться в общество, как «взрослый» бизнес. Я разобрал, что на самом деле меняет форма при обороте от 10 до 60 миллионов, и посчитал одну условную точку обоими способами.

НДС на УСН: правило одно для ИП и ООО

Начну с того, что форма не меняет. Статья 145 НК освобождает от НДС организацию и ИП на упрощёнке, если их доходы за прошлый год не превысили 20 миллионов рублей. Эта цифра стоит в кодексе на 2025-2028 годы, дальше она снижается: 15 миллионов за 2029 год и 10 миллионов за 2030-й и последующие. Если порог пройден посреди года, НДС начинается с первого числа следующего месяца. Дальше выбор ставки по статье 164 НК: 5% без вычетов при доходах до 250 миллионов, 7% до 450 миллионов, либо общая ставка 22% с вычетами. В тексте этих норм везде сказано «организация или индивидуальный предприниматель». То есть точка с выручкой 30 миллионов будет платить НДС одинаково, кем бы ни был её владелец. Переоформление ради НДС ничего не даёт.

Налоги для ИП и для ООО на одной выручке

Налоги для ИП и для общества начинают расходиться не в НДС, а на шаге, где деньги доходят до владельца. Возьмём условный магазин у дома, 2027 год, упрощёнка «доходы минус расходы» по ставке 15% без региональной льготы. Числа подобраны для удобства счёта: выручка с НДС 42 миллиона, НДС по ставке 5% - 2 миллиона;

доходы для упрощёнки 40 миллионов: НДС, предъявленный покупателям, в них не входит (статьи 248 и 346.15 НК); расходы на закупку, аренду, зарплату продавцов с взносами - 35 миллионов;

прибыль до налога - 5 миллионов. Налоги для ИП на упрощёнке против общества: схема, сколько из 5 000 000 рублей прибыли условной точки уходит на взносы, налог УСН и НДФЛ и сколько остаётся владельцу в каждой форме ИП. Взносы за себя по статье 430 НК за 2027 год: 61 154 рубля фиксированно и 1% с базы сверх 300 000 рублей. После поправок ноября 2025 года база при «доходах минус расходах» прямо названа в кодексе: доходы, уменьшенные на расходы. Это 47 000 рублей, всего 108 154. Взносы идут в расходы, налог по упрощёнке - 733 777 рублей. Минимальный налог (1% доходов, 400 000) меньше, он не срабатывает. Остаётся 4 158 069 рублей, и эти деньги владелец берёт со счёта без НДФЛ. ООО. Налог по упрощёнке с тех же 5 миллионов - 750 000. Оставшиеся 4 250 000 владелец получает дивидендами, с них НДФЛ по статье 224 НК: 13% с первых 2,4 миллиона и 15% сверх. Это 589 500 рублей. На руках 3 660 500. Разница около 498 тысяч в год в пользу ИП. Я сознательно не считал зарплату директора-учредителя: если её платить, добавятся НДФЛ и взносы по статьям 425 и 427, и разница вырастет. Пониженный тариф 15% для малого бизнеса по пункту 13.3 статьи 427 действует только для видов деятельности из перечня правительства, и розница в него входит не всегда, это надо проверять по своему ОКВЭД. Числа примера условные, ни дохода, ни налоговой нагрузки конкретной точки они не обещают: другая доля расходов или другой режим дадут другие числа.

Что решает выбор, а что нет

ИП или ООО выбирают не по ставке, а по трём вещам, которых в расчёте нет. Ответственность. По статье 24 ГК за долги своего дела предприниматель-гражданин рискует всем, что у него есть: машиной, вкладами, вторым жильём. Нетронутым остаётся только короткий список, который закон выводит из-под взыскания. Участник ООО по статье 2 закона об обществах рискует стоимостью доли. Но статья 3 того же закона оговаривает: если общество обанкротилось по вине участника или директора, на них может лечь субсидиарная ответственность. Для магазина с арендой на пять лет и кредитом под закупку это реальный довод, для салона с одним креслом - почти нет. Партнёр. Вдвоём на одном ИП не работают. Если в деле второй владелец или инвестор, доли, выход и раздел прибыли записываются только в обществе. Продажа. Об этом думают меньше всего, а при обороте в десятки миллионов вопрос встаёт рано.

Как продаётся одно и другое

Статус ИП продать нельзя. Владелец продаёт оборудование, товар, права аренды, а покупатель заново заключает договоры с арендодателем, поставщиками и банком по эквайрингу, получает свои разрешения и регистрирует кассы. Пока это идёт, точка часто стоит. У общества продаётся доля. Сделка удостоверяется у нотариуса (пункт 11 статьи 21 закона об ООО), а договоры, лицензии и кассы остаются у компании. Для продавца есть налоговая деталь: доход от продажи доли, которой он владел дольше пяти лет, по пункту 17.2 статьи 217 НК не облагается НДФЛ, но только в пределах 50 миллионов в год. Тот, кто собирается продать дело лет через пять-семь, может начать с общества как раз ради этого. Обратная сторона: общество ликвидируется дольше, чем снимается с учёта ИП, и обязано вести бухгалтерский учёт, а ИП по статье 6 закона о бухучёте вправе его не вести.

Что я бы проверил перед переоформлением