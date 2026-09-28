Форма 328.00: где чаще всего начинаются проблемы при импорте из ЕАЭС

С 2026 года 328.00 подаётся через новый кабинет

С 16 февраля 2026 года форма 328.00 отключена в старом Кабинете налогоплательщика и СОНО.

Сейчас работа с ней идёт через новый Кабинет налогоплательщика ИСНА.

Это вроде бы техническое изменение, но я бы всё равно проверил доступ заранее.

ЭЦП, права пользователя, кабинет, возможность отправки формы.

Когда срок сдачи завтра, выяснять, почему сотрудник не может войти в систему, уже поздно.