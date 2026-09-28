Форма 328.00: где чаще всего начинаются проблемы при импорте из ЕАЭС

Они начинаются раньше.
Когда документы по одной и той же поставке между собой не совпадают.
Я бы начинал не с заполнения формы
Перед подготовкой 328.00 мне важно увидеть всю сделку.
Кто продавец.
Кто покупатель.
Что именно ввезли.
Когда товар приняли на учёт.
На какую сумму.
Как товар перемещался.
Какие документы выписал поставщик.
Сколько НДС нужно уплатить.
Если эту цепочку можно спокойно проследить, заполнение формы обычно уже техническая работа.
Если нет — форма просто показывает проблемы, которые существовали до неё.
Срок — до 20-го числа
При обычном импорте товаров из государства ЕАЭС заявление 328.00 нужно представить не позднее 20-го числа месяца, следующего за налоговым периодом.
На эту же дату приходится срок уплаты косвенных налогов по такой операции.
Поэтому я бы не оставлял подготовку на вечер 19-го числа.
Особенно если поставка первая.
Потому что именно тогда обычно выясняется, что не хватает транспортного документа, в договоре одна стоимость, в счёте другая, а бухгалтер ещё ждёт информацию от менеджера.
С 2026 года 328.00 подаётся через новый кабинет
С 16 февраля 2026 года форма 328.00 отключена в старом Кабинете налогоплательщика и СОНО.
Сейчас работа с ней идёт через новый Кабинет налогоплательщика ИСНА.
Это вроде бы техническое изменение, но я бы всё равно проверил доступ заранее.
ЭЦП, права пользователя, кабинет, возможность отправки формы.
Когда срок сдачи завтра, выяснять, почему сотрудник не может войти в систему, уже поздно.
Самая частая проблема — одна сделка, а документы разные
Допустим, российский поставщик отгрузил оборудование.
В договоре оно называется одним образом.
В спецификации — немного иначе.
В счёте-фактуре — третья формулировка.
В транспортном документе — сокращённое название.
А в 1С бухгалтер создал ещё одну номенклатуру.
По смыслу все понимают, что речь идёт об одном товаре.
Но при подтверждении импорта важна уже не общая идея сделки, а конкретные сведения.
Поэтому до сдачи 328.00 я бы сверил как минимум:
продавца и покупателя;
договор;
товар;
количество;
стоимость;
товаросопроводительные документы;
документ поставщика, подтверждающий стоимость;
сумму косвенного налога.
Чем сложнее поставка, тем полезнее такая сверка.
Налог нужно не только рассчитать, но и уплатить
Это кажется очевидным.
Но подтверждение формы связано не только с правильностью расчёта.
Для обычной операции нужна фактическая уплата соответствующей суммы косвенного налога либо наличие предусмотренного законом основания для освобождения или другого порядка уплаты.
Если налог рассчитан правильно, но уплачен не полностью, это уже может стать основанием для отказа в подтверждении.
Поэтому перед отправкой я всегда разделял бы два вопроса:
правильно ли рассчитан НДС;
правильно ли он фактически уплачен.
Это не одно и то же.
Дата уплаты НДС ВАЖНА
Момент отнесения НДС в зачёт по импорту связан с датой фактической уплаты налога в бюджет.
То есть нельзя смотреть только на дату поступления товара и автоматически считать, что НДС уже можно отнести в зачёт.
Для бухгалтера это небольшой нюанс.
Но если импорт большой и суммы НДС существенные, ошибка по периоду уже может заметно повлиять на отчётность.
328.00 должна сходиться с первичными документами
Налоговый орган может отказать в подтверждении, если сведения в заявлении не совпадают с документами, которые подтверждают сделку.
И вот здесь я бы не надеялся на принцип:
«Сумма же в итоге правильная».
Например, расхождение может быть в:
наименовании продавца;
реквизитах договора;
стоимости;
характеристиках товара;
количестве;
сведениях о перемещении.
Некоторые вещи можно исправить.
Но намного дешевле обнаружить расхождение до подачи формы.
Отдельно я бы смотрел сделки, где продавец и страна происхождения товара — не одно и то же
Например, товар фактически произведён не в России, но приобретается у российского контрагента и ввозится из России в Казахстан.
Или в цепочке участвуют несколько компаний из разных государств ЕАЭС.
Такие сделки не обязательно неправильные.
Но пакет документов может быть сложнее обычной прямой поставки «российский завод → казахстанский покупатель».
В определённых случаях возникает необходимость дополнительной информации по цепочке приобретения.
Поэтому нестандартную поставку лучше разобрать до отправки товара.
Возврат и изменение стоимости тоже нельзя забывать
После поставки жизнь не заканчивается.
Может измениться цена.
Поставщик может дать скидку.
Часть товара могут вернуть.
Могут обнаружиться ошибки в первоначальных документах.
Если первоначальная стоимость импорта изменилась, нельзя просто исправить цифру в 1С и забыть о ранее поданной форме.
Нужно отдельно посмотреть, как изменение влияет на косвенные налоги и ранее представленные сведения.
Что я бы проверил перед нажатием «Отправить»
У меня был бы достаточно простой контрольный список:
Товар действительно относится к этому налоговому периоду.
Есть договор и спецификация.
Есть документ поставщика на стоимость товара.
Есть документы на перемещение.
Данные продавца и покупателя совпадают.
Количество и стоимость проверены.
Сумма НДС рассчитана.
НДС уплачен либо есть предусмотренное основание для другого порядка.
Данные 328.00 совпадают с первичными документами.
Только после этого я бы отправлял заявление.
И почему я не считаю 328.00 просто работой оператора
Форму действительно можно научиться заполнять довольно быстро.
Но ценность бухгалтера не в том, чтобы перенести цифры из документа в нужные строки.
Ценность начинается там, где документы не сходятся.
Где изменилась цена.
Где сложная цепочка поставки.
Где непонятно, какой период выбрать.
Где большая сумма НДС.
Где уже пришёл отказ.
Вот тогда важно понимать не только форму, но и саму операцию.
Именно поэтому при регулярном импорте я бы один раз нормально выстроил весь процесс:
договор → поставка → документы → СНТ → учёт → НДС → 328.00 → зачёт.
После этого каждая следующая поставка становится намного спокойнее.