Подтвердила запись и не пришла. Почему напоминания не спасают от отмен

В чате владельцев салонов недавно прочитал: «Вот сегодня из 7 записей 4 отмены». Косметолог приехала к открытию, а день пустой. И это при том, что бот за сутки спросил каждого клиента, придет ли он, и все ответили «да».

В чате владельцев салонов недавно прочитал: «Вот сегодня из 7 записей 4 отмены». Косметолог приехала к открытию, а день пустой. И это при том, что бот за сутки спросил каждого клиента, придёт ли он, и все ответили «да».

Такое бывает почти у всех, кто держит салон или студию. Злит даже не сама отмена, жизнь есть жизнь. Злит, что всё сделано правильно: напоминание ушло, клиент подтвердил, мастер спланировал день. А на выходе окна и потерянная выручка.

Я как раз этим и занимаюсь — внедряю системы для салонов, каждую под конкретный бизнес, без коробочных решений «для всех». И тема отмен всплывает почти в каждом разговоре с владельцем.

Почему подтверждение не работает

Подтверждение за сутки не обещание прийти. Нажать «да» в боте ничего не стоит. Завтра у человека поменяются планы, и отменить будет так же легко, как подтвердить. Бот своё отработал, а ответственности у клиента не прибавилось.

Вторая история — запись далеко вперёд. Клиентку записали за полтора месяца, её время висит в журнале, другим отказывают. А за день до визита: «извините, не смогу». Кто-то в чате так и спросил — а администратор за такую запись мотивацию получит?

Что обычно пробуют

Предоплата или депозит — самый действенный вариант и самый нервный вручную. Кто-то собирает её через ссылку в WhatsApp1, а потом сверяет с журналом руками. Сам он описал это так: «Костыли, в общем, жуткие».

Другие идут проще — убирают кнопку «отменить» из онлайн-записи, пусть клиент звонит и объясняется. Отсекает любителей, которые в записи «как в пианино, поиграть»: записался, отменил, перенёс, снова записался. Заодно раздражает нормальных клиентов, которым правда нужно перенести визит.

Третьи режут горизонт записи — не полтора месяца вперёд, а две недели. Меньше визитов, про которые клиент успел забыть. Зато неудобно тому, кто планирует заранее.

Как я это вижу

Предоплата — это нормально, если у салона хороший онлайн-сервис, который сам всё учитывает и автоматизирует. Вручную — это ад и риски, что и подтверждает история с костылями в WhatsApp1 выше.

И вообще всё это должно быть обязательным, но не должно ограничивать клиента. Хочет записаться за два месяца — пожалуйста. Хорошо настроенная система сама напомнит накануне визита, а если клиент молчит — сочтёт место свободным и быстро перераспределит расписание, без дыры для мастера.

Задача не в том, чтобы запретить клиенту записываться заранее или отменять визит. Задача — чтобы система реагировала на его молчание быстрее, чем салон теряет на этом деньги.

Если узнали свой салон в этой истории и хочется разобраться, что конкретно вам подойдёт — пишите, отвечу на вопросы и подскажу, с чего начать.

А у вас сколько отмен в неделю и что уже пробовали?