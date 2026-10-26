Когда штраф за отсутствие инструктажа для ООО считают по суммам для ИП

Определите штраф за допуск без обязательного инструктажа

Штраф по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП зависит от того, кого привлекают к ответственности. Директору не назначают штраф организации: для него действует размер штрафа для должностного лица. Но должность сама по себе не доказывает вину директора. Нужно установить, за что он отвечал, что нарушил и в чём виновен.

В таблице приведены общие санкции ст. 5.27.1. Условия для малых и микропредприятий указаны сразу под ней.

Кто отвечает Штраф по ч. 3 Штраф при повторности по ч. 5 Альтернатива штрафу по ч. 5 Должностное лицо 15 000–25 000 рублей 30 000–40 000 рублей Дисквалификация на 1–3 года ИП 15 000–25 000 рублей 30 000–40 000 рублей Приостановление деятельности до 90 суток Организация 110 000–130 000 рублей 100 000–200 000 рублей Приостановление деятельности до 90 суток

Если организация — малое или микропредприятие из реестра МСП на дату нарушения, по ч. 1 ст. 4.1.2 КоАП штраф назначают в размере, предусмотренном для ИП. С учётом этой нормы штраф составляет 15 000–25 000 рублей по ч. 3 и 30 000–40 000 рублей по ч. 5. Правило меняет размер штрафа, но не отменяет другие предусмотренные наказания. На средние предприятия оно автоматически не распространяется.

Бухгалтеру нужно подтвердить категорию предприятия и включение в реестр именно на дату нарушения. Самого названия ООО или небольшой численности работников для выбора суммы недостаточно.

На странице сервиса Delegator24 указаны штрафы до 130 000 рублей за допуск без обязательного инструктажа и до 200 000 рублей при повторном нарушении. Страница рекламирует услугу удалённого специалиста по охране труда, но рядом с суммами не указано, к кому и по какой части статьи их применяют. Это общие максимальные штрафы для юрлица; переносить их на ИП или директора нельзя. Для малого ООО нужно учитывать ст. 4.1.2 и рассчитывать штраф по КоАП.