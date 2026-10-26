Когда штраф за отсутствие инструктажа для ООО считают по суммам для ИП

Штраф за отсутствие инструктажа по охране труда при допуске без обязательного обучения составляет для ИП и виновного должностного лица 15 000–25 000 рублей по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Для организации общий размер штрафа — 110 000–130 000 рублей. Юридическим лицам — малым и микропредприятиям из реестра МСП на момент нарушения — штраф назначают по суммам для ИП согласно ч. 1 ст. 4.1.2 КоАП РФ. Чтобы определить сумму для своего бизнеса, нужно проверить статус работодателя и обстоятельства допуска работника.
Определите штраф за допуск без обязательного инструктажа
Штраф по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП зависит от того, кого привлекают к ответственности. Директору не назначают штраф организации: для него действует размер штрафа для должностного лица. Но должность сама по себе не доказывает вину директора. Нужно установить, за что он отвечал, что нарушил и в чём виновен.
В таблице приведены общие санкции ст. 5.27.1. Условия для малых и микропредприятий указаны сразу под ней.
Кто отвечает
Штраф по ч. 3
Штраф при повторности по ч. 5
Альтернатива штрафу по ч. 5
Должностное лицо
15 000–25 000 рублей
30 000–40 000 рублей
Дисквалификация на 1–3 года
ИП
15 000–25 000 рублей
30 000–40 000 рублей
Приостановление деятельности до 90 суток
Организация
110 000–130 000 рублей
100 000–200 000 рублей
Приостановление деятельности до 90 суток
Если организация — малое или микропредприятие из реестра МСП на дату нарушения, по ч. 1 ст. 4.1.2 КоАП штраф назначают в размере, предусмотренном для ИП. С учётом этой нормы штраф составляет 15 000–25 000 рублей по ч. 3 и 30 000–40 000 рублей по ч. 5. Правило меняет размер штрафа, но не отменяет другие предусмотренные наказания. На средние предприятия оно автоматически не распространяется.
Бухгалтеру нужно подтвердить категорию предприятия и включение в реестр именно на дату нарушения. Самого названия ООО или небольшой численности работников для выбора суммы недостаточно.
На странице сервиса Delegator24 указаны штрафы до 130 000 рублей за допуск без обязательного инструктажа и до 200 000 рублей при повторном нарушении. Страница рекламирует услугу удалённого специалиста по охране труда, но рядом с суммами не указано, к кому и по какой части статьи их применяют. Это общие максимальные штрафы для юрлица; переносить их на ИП или директора нельзя. Для малого ООО нужно учитывать ст. 4.1.2 и рассчитывать штраф по КоАП.
Сверьте проведение инструктажей с записями по каждому работнику
Перед поручением работы управляющему нужно проверить необходимые инструктажи, проверку знаний и регистрацию. Включите сверку в подготовку к смене: начните с тех, кому предстоит приступить к обязанностям, затем проверьте уже работающих.
Сверьте работу и необходимые инструктажи. Уточните у ответственного за охрану труда, что сотрудник должен пройти и есть ли законное освобождение. Вводный проводят до начала трудовых функций, первичный — до самостоятельной работы, если освобождения нет. Офисная должность сама по себе от первичного не освобождает.
Проверьте фактическое проведение. Выясните, кто провёл инструктаж и проверил знания: одной подписи недостаточно. Вводный проводит специалист по охране труда либо назначенный работник; если службы или специалиста нет, уточните предусмотренного нормой исполнителя у работодателя. На рабочем месте инструктирует непосредственный руководитель работника, целевой проводит непосредственный руководитель работ.
Сопоставьте сведения с записями. Проверьте все сведения по пп. 86–87 Правил № 2464, включая дату, данные работника и инструктора, подписи обоих. Для рабочего места нужны также вид инструктажа, локальные акты и в предусмотренных случаях причина. Форму утверждает работодатель, именно журнал не обязателен; даты должны отражать реальное проведение.
Передайте пропуски работодателю. Если обязательные мероприятия не проведены, нужны недопуск или отстранение по ст. 76 ТК РФ, затем обучение и проверка знаний. При нехватке полномочий управляющий передаёт список работодателю; тот определяет исполнителя и срок и сообщает решение управляющему.
Бухгалтер отдельно проверяет размер возможного штрафа, статус предприятия и прежние постановления. Управляющему для проверки допуска нужны сведения о работнике и его обучении.
Если точек несколько, собирайте сведения по каждому работодателю и месту работы в общий список. Владелец увидит, где требуется обучение, а управляющий — по каким работникам ждёт решения. Контрольная таблица не заменяет обязательные записи об инструктажах.
Проведите инструктаж до установленного момента допуска
Вводный инструктаж проводят до начала выполнения трудовых функций, первичный на рабочем месте — до самостоятельной работы, если нет законного освобождения. Эти сроки установлены пп. 10 и 13 Правил, утверждённых постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464. Подписанный договор сам по себе ещё не означает фактический допуск, но ждать окончания первой смены нельзя.
Условный пример: новичок в магазине оформлен, руководитель поручает ему принимать товар. Если сотрудник уже выполняет трудовые обязанности, вводный инструктаж должен быть проведён. Даже если день назвали ознакомительным, срок инструктажа не меняется. До самостоятельной работы нужен и первичный инструктаж, если освобождение не предусмотрено.
Офисная должность сама по себе не освобождает от первичного инструктажа. По п. 13 опасности должны быть связаны исключительно с перечисленной в нём офисной и бытовой техникой, которая не используется в технологическом процессе. Условия труда по специальной оценке должны быть оптимальными или допустимыми. Безопасные методы должны входить во вводный инструктаж, а перечень освобождённых профессий и должностей утверждает работодатель.
Недопуск или отстранение без необходимых мероприятий предусмотрены ст. 214 и 76 ТК РФ. Если обучение не пройдено не по вине работника, время отстранения оплачивается как простой.
Установите, был ли допуск без обязательного инструктажа
Ответственность за отсутствие инструктажа по ч. 3 ст. 5.27.1 связана с допуском к обязанностям работника, который не прошёл необходимое обучение. Статья 219 ТК РФ прямо включает инструктажи в обучение по охране труда. Это правило действует и после изменения порядка обучения в 2022 году; проведённый инструктаж не заменяет остальные необходимые формы обучения.
Пункт 21 постановления Пленума ВС РФ от 23.12.2021 № 45 связывает допуск без необходимого обучения и инструктажа, стажировки и проверки знаний с ч. 3 ст. 5.27.1. Разъяснение принято до Правил № 2464. В конкретном деле нужно выяснить, какие мероприятия были обязательны и было ли законное освобождение. Также проверяют, проведены ли инструктаж и проверка знаний и был ли работник допущен к обязанностям.
Отсутствие документа с названием журнал само по себе не доказывает допуск без инструктажа. Нельзя выбрать часть статьи только по наличию или отсутствию бумаги.
Если обнаружена ошибка в организации или оформлении инструктажа, нужно отдельно проверить, применима ли ч. 1 ст. 5.27.1. Она предусматривает предупреждение либо штраф: должностному лицу и ИП — 2 000–5 000 рублей, организации — 50 000–80 000 рублей. Для малого или микропредприятия при выполнении условий ст. 4.1.2 применяют размер штрафа для ИП. Но если обстоятельства подпадают под другую, специальную часть статьи, применять часть 1 нельзя: ошибка оформления сама по себе ещё не определяет квалификацию.
Проверьте повторность и расчёт штрафа за допуск без инструктажа
Для повторности по ч. 5 ст. 5.27.1 нужно прежнее наказание за аналогичное нарушение именно того, кого привлекают сейчас. Второй сотрудник без инструктажа сам по себе повторности не создаёт. Бухгалтеру для проверки нужны прежнее постановление и сведения о его исполнении.
По общему правилу ст. 4.6 КоАП период начинается со вступления постановления в законную силу и заканчивается через год после исполнения. Если штраф уплачен до вступления постановления в силу, год отсчитывают со дня уплаты штрафа по ч. 2 ст. 4.6.
Умножать штраф на число работников автоматически нельзя. Для нескольких нарушений в одном контрольном мероприятии проверьте чч. 5–6 ст. 4.4 КоАП. По одной статье или части назначают наказание как за одно нарушение, с предусмотренными КоАП исключениями. По разным статьям или частям применяют чч. 2–4.
Для расчёта уточняют, кого привлекают, какие нормы нарушены и как нарушения выявлены. Обещать один штраф за всё нельзя. Правила одного контрольного мероприятия не переносят автоматически на расследование несчастного случая.
Проверьте условия предупреждения за допуск без инструктажа
Первое нарушение и отсутствие травмы ещё не гарантируют предупреждение. В санкции ч. 3 ст. 5.27.1 оно не предусмотрено, поэтому штраф заменяют предупреждением по правилам ст. 4.1.1 КоАП. Для замены должны выполняться все условия:
нарушение совершено впервые;
оно выявлено при государственном или муниципальном контроле;
отсутствуют вред и угроза причинения вреда, перечисленного в ч. 2 ст. 3.4, включая вред жизни и здоровью;
отсутствует имущественный ущерб;
нет исключения из ч. 2 ст. 4.1.1.
Статья 5.27.1 в перечне исключений не названа. Замена доступна не только малому бизнесу: при выполнении условий штраф подлежит замене. Но довода, что никто не пострадал, недостаточно: оценивают и угрозу. Само название работ повышенной опасности не запрещает замену, однако фактическая угроза жизни или здоровью исключает её даже без несчастного случая.
Уточните сроки, исполнителей и регистрацию инструктажей
Для сверки по каждому работнику нужны необходимые ему виды инструктажа, сроки и ответственные. Правила № 2464 предусматривают вводный, инструктаж на рабочем месте и целевой; на рабочем месте проводят первичный, повторный и внеплановый. По пп. 14–15 повторный проводят не реже раза в 6 месяцев; освобождённым от первичного он не нужен. Для впервые начавших трудовую деятельность и допущенных к работам повышенной опасности срок — не реже раза в 3 месяца в течение первого года; на всех новичков это правило не распространяется.
По п. 11 при отсутствии службы или специалиста вводный могут проводить руководитель, ИП лично и другие предусмотренные нормой исполнители. По п. 22 руководителя организации или филиала на рабочем месте вправе инструктировать специалист по охране труда либо назначенный работник. Пункт 23 требует завершать инструктаж проверкой знаний.
По пп. 86–88 порядок регистрации и форму документирования утверждает работодатель. Проверьте все сведения, которые требует соответствующий пункт. Записи должны отражать реальное проведение, без дат задним числом.
Нормы и суммы приведены по проверке источников от 27.10.2026. Учтены действующие изменения Правил № 2464, внесённые постановлением № 805. Изменение ст. 4.1.1 КоАП, обозначенное с 03.11.2026, к этой дате не применяется.