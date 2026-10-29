Оценка эффективности обучения персонала не заканчивается тестом: как проверить отдачу денег

Работодатель оплатил курс и время сотрудника, но ошибки в работе остались. Оценка эффективности обучения персонала должна показать применение навыка, результат бизнеса и денежную отдачу. Начните с одной ошибки: найдите исходные записи и поручите управляющему проверить выполнение задачи после курса, а бухгалтеру — собрать расходы, включая выплаты по статье 187 ТК РФ при её применимости. Возможный возврат затрат при увольнении считайте отдельно: потребовать возместить все расходы автоматически нельзя.
Разделите отзывы, знания и результат работы
Отзыв показывает реакцию, тест — усвоение, наблюдение на смене — применение навыка, а рабочий показатель — результат бизнеса. Эти уровни различает модель Киркпатрика. Посещаемость и завершение курса подтверждают участие; для остальных вопросов нужны отдельные проверки.
В таблице предложен порядок проверки, а не статистика того, как компании оценивают обучение персонала.
Что измерять
Когда проверять
О чём говорят данные
Отзыв участника
Во время курса и при завершении
Считает ли участник материал понятным и полезным
Знания и выполнение учебной задачи
До курса и при завершении
Что человек усвоил и какие ошибки остались
Применение навыка
В выбранных рабочих ситуациях
Выполняет ли нужное действие, требуется ли помощь
Рабочий результат
За сопоставимые периоды
Как изменился показатель; причину проверяют отдельно
Елена Тихомирова, автор книги об обучении взрослых и канала prolearning, считает применение единственным настоящим показателем эффективности. Она также предупреждает об иллюзии понимания: лёгкий материал, сданный тест и хорошие отзывы ещё не подтверждают выполнение задачи. Это мнение практика, который продаёт обучение и продвигает рассылку; отзывы и тесты сохраняют свою пользу для оценки самого курса.
Посчитайте расходы на курс и время сотрудника
Для управленческой оценки предлагаем расчёт в рублях: цена курса + сохранённый средний заработок + дополнительные расходы на замену + командировочные, если были. Подставьте суммы из документов компании.
Составляющая
Что включить в расчёт
Цена курса
Подтверждённую стоимость обучения
Сохранённый средний заработок
Выплату за период обучения, когда применима статья 187 ТК РФ
Замена сотрудника
Дополнительные фактические расходы, например доплату за замену
Командировочные
Расходы на поездку на обучение
По статье 196 ТК РФ необходимость подготовки работников и дополнительного профессионального образования для собственных нужд определяет работодатель. Условия и порядок устанавливают коллективный договор, соглашения, трудовой договор. Предусмотренное законом обязательное обучение проводят и тогда, когда денежная отдача неясна.
Статья 187 ТК РФ сохраняет должность и среднюю заработную плату по основному месту работы при направлении работодателем на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы. При направлении в другую местность оплачиваются командировочные. Эти гарантии нельзя автоматически переносить на любой внутренний курс или чтение инструкции.
Бухгалтер проверяет двойной счёт и фактические доплаты за замену, необходимость которой поясняет руководитель. Обычный оклад помогающего коллеге сотрудника сам по себе не становится дополнительным расходом. Предложенный расчёт не определяет налоговый учёт или сумму взыскания с работника.
Измерьте ошибки, брак или время операции до обучения
Выберите одно рабочее действие и показатель его результата, запишите исходное значение. Например, в магазине можно наблюдать, проверяет ли сотрудник комплектность поставки, а отдельно считать долю приёмок с ошибками, обнаруженными позже. Это условный пример выбора показателей.
Перед курсом:
Назовите действие: проверять комплектность поставки можно наблюдать, стать внимательнее — трудно проверить.
Определите ошибку и способ подсчёта. Для доли ошибок нужны число ошибочных операций и общее число операций за период.
Назначьте наблюдателя и укажите документы, из которых брать данные.
Выберите сопоставимые ситуации для повторного замера, сохранив определение ошибки и способ подсчёта.
Если курс уже завершён, ищите исходные данные в актах приёмки, записях о возвратах или журнале брака. При отсутствии записей начните наблюдать сейчас, не восстанавливая показатели по памяти. Доказать эффект прошедшего курса в таком случае будет сложнее.
На нескольких точках управляющие считают одинаково и передают владельцу число операций, число ошибок и пояснения об условиях работы. Если учтена лишь часть операций, это указывают. Владелец видит результат без объезда точек, управляющий — кому и с какой задачей нужна помощь.
Для часто повторяющегося действия первую проверку можно назначить через две–четыре недели после курса. Это предложенный срок, а не научная норма или обещание окупаемости. Если подходящих задач не было, отсутствие применения ещё ничего не говорит об умении сотрудника.
Порядок для управляющего:
Выберите предстоящую рабочую задачу и наблюдателя. Например, внесите проверку в план приёмки ожидаемой поставки и договоритесь со старшим смены.
Определите, какие операции сможете увидеть с учётом нагрузки. Выделите время на наблюдение, запись и обсуждение ошибки; если оно не помещается в смену, распределите проверку по следующим подходящим сменам.
Запишите дату, задачу, действие сотрудника, ошибку и потребовавшуюся помощь. Пропущенное наблюдение отметьте как пропущенное; данные о рабочем результате отдельно соберите из актов или журнала.
После операции обсудите ошибку, помогите повторить действие и назначьте следующее наблюдение. Отмечайте, где сотрудник уже справляется самостоятельно.
Универсального числа наблюдений нет: оно зависит от частоты задачи и возможности увидеть работу. Результат выбранных операций нельзя распространять на все смены; при недостатке данных продолжите проверку.
У Тихомировой есть условный пример: человек закручивает 10 шурупов в час с браком, а нужно 30 без брака. Она показывает постепенный прогресс: 15, 20, 25, затем 30. Это иллюстрация автора, а не измеренный результат курса или норма освоения навыка.
Наблюдения, встречи с руководителем и рабочие подсказки рекомендует и Kirkpatrick Partners. Это методический подход компании, продающей обучение и сертификацию; гарантии результата он не даёт.
Если изменений нет, проверьте, возникали ли нужные задачи, понимает ли сотрудник порядок действий, доступны ли инструкции, оборудование и время. Уточните, не требует ли руководитель работать прежним способом. Управляющий передаёт владельцу препятствия, которые не может устранить сам; владелец сообщает решение и срок повторной проверки.
Если практика и помощь были, но изменений нет, нужный результат пока не достигнут. Одна цифра не позволяет назначить виноватым сотрудника. Управляющий передаёт для денежного расчёта запись о применении навыка, показатель ошибок и дату следующего наблюдения; договоры проверяют работодатель и бухгалтер.
Проверьте, связано ли улучшение с обучением
Для оценки окупаемости подтвердите денежный результат и проверьте другие причины улучшения. Сравнение до и после показывает изменение, но само по себе не доказывает, что его вызвал курс: одновременно могли измениться оборудование, заказы или нагрузка.
В метаанализе Arthur и коллег 2003 года в Journal of Applied Psychology реакцию, усвоение, поведение и результаты оценивали отдельно. Исследование посвящено индивидуальному обучению и не позволяет рассчитать окупаемость конкретного курса. Применение навыка и деньги работодателю предстоит проверить у себя.
Для расчёта:
Выберите период оценки и сопоставимый период до курса. Соберите документы о браке, списаниях, возвратах или заказах; проверьте объём работы и условия, прежде чем вычитать общие суммы потерь.
Переведите изменение в деньги. Потери материалов считайте по количеству и стоимости из документов, отмечая изменение цен; из дополнительной выручки вычтите затраты на её получение. Освободившиеся часы означают денежный результат лишь при сократившихся выплатах или подтверждённой дополнительной работе и её денежном результате.
Отделите влияние оборудования, цен и других условий. Если часть результата, связанную с обучением, обосновать нельзя, укажите, что денежный эффект курса пока не установлен.
Сложите подтверждённую экономию и дополнительную выручку за вычетом затрат на её получение, затем вычтите расходы на обучение. Исключите повторный учёт одной выгоды или выплаты.
Расчёт показывает, покрыты ли расходы за выбранный период, без обещания сохранить результат дальше. Если изменилось только действие, запишите применение навыка. Если улучшился рабочий показатель, но деньги не определены, зафиксируйте улучшение без заявления об окупаемости.
Отдельно рассчитайте возврат затрат при увольнении
Возврат с работника требует отдельной проверки договора, причины увольнения и состава затрат. До обучения согласуйте срок последующей работы и условия возмещения, сохраните документы. Для подготовки расчёта работодателю и бухгалтеру нужен следующий порядок.
Проверьте основание возмещения. Статья 249 ТК РФ предусматривает его при увольнении без уважительных причин до окончания срока работы, установленного трудовым договором или соглашением об обучении за счёт работодателя. Соберите договоры, документы о завершении курса и увольнении; установите фактически отработанное после обучения время.
Часть 1 статьи 198 ТК РФ предусматривает ученический договор для работодателя — юридического лица; с работником он дополняет трудовой договор. Это не универсальный вариант для ИП и не единственный способ оформления. Пункт 10 обзора судебной практики, утверждённого Президиумом ВС РФ 05.12.2018, допускает применение статьи 249 и при другом договорном оформлении.
Подтвердите затраты и исключите гарантированные командировочные. Для оплаты курса нужны договор с исполнителем, документы об оказанных услугах и оплате, а также сумма, относящаяся к этому работнику. Для остальных выплат укажите назначение, основание и платёжные документы. Командировочные исключите по пункту 11 того же обзора ВС РФ: в расходы бизнеса поездка входит, в возмещаемые работником затраты — нет.
Проверьте правовую природу остальных выплат. В определении Свердловского областного суда от 16.04.2021 № 33-5506/2021 поддержан отказ во взыскании выплаты, названной стипендией: фактически это был сохраняемый средний заработок по статье 187 ТК РФ. Переименование не превращает его в долг; решение касается конкретной выплаты и не запрещает возврат любой настоящей ученической стипендии. Расходы на замену и другие строки бюджета также не переносите в требование без проверки основания.
Рассчитайте пропорцию. По общему правилу статьи 249 ТК РФ: возмещаемые затраты × фактически неотработанная часть согласованного срока / весь согласованный срок работы после обучения. Обе части срока считайте в одинаковых единицах. Учитывайте оговорку статьи: иное может быть предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении.
Проверьте порядок возврата или взыскания. Соглашение об обучении само по себе не разрешает удержать весь окончательный расчёт: статья 137 ТК РФ ограничивает основания удержаний, статья 138 устанавливает общий предел при каждой выплате — 20%, с законными исключениями. Отдельно проверяют процедуру, включая условия статьи 248 ТК РФ; возможен добровольный возврат. При споре необходима проверка документов и соблюдения порядка взыскания, его исход заранее не определён.
Сохраните в расчёте подтверждение каждой выплаты, основания её включения или исключения и расчёт неотработанного срока. Полученная сумма может отличаться от расходов бизнеса на обучение.