Оценка эффективности обучения персонала не заканчивается тестом: как проверить отдачу денег

Посчитайте расходы на курс и время сотрудника

Для управленческой оценки предлагаем расчёт в рублях: цена курса + сохранённый средний заработок + дополнительные расходы на замену + командировочные, если были. Подставьте суммы из документов компании.

Составляющая Что включить в расчёт Цена курса Подтверждённую стоимость обучения Сохранённый средний заработок Выплату за период обучения, когда применима статья 187 ТК РФ Замена сотрудника Дополнительные фактические расходы, например доплату за замену Командировочные Расходы на поездку на обучение

По статье 196 ТК РФ необходимость подготовки работников и дополнительного профессионального образования для собственных нужд определяет работодатель. Условия и порядок устанавливают коллективный договор, соглашения, трудовой договор. Предусмотренное законом обязательное обучение проводят и тогда, когда денежная отдача неясна.

Статья 187 ТК РФ сохраняет должность и среднюю заработную плату по основному месту работы при направлении работодателем на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы. При направлении в другую местность оплачиваются командировочные. Эти гарантии нельзя автоматически переносить на любой внутренний курс или чтение инструкции.

Бухгалтер проверяет двойной счёт и фактические доплаты за замену, необходимость которой поясняет руководитель. Обычный оклад помогающего коллеге сотрудника сам по себе не становится дополнительным расходом. Предложенный расчёт не определяет налоговый учёт или сумму взыскания с работника.