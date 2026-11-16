Почему прием иностранного работника с нарушениями грозит ИП штрафом как организации

Прием иностранного работника без необходимого права на работу грозит ИП штрафом 250 000–800 000 рублей по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ. Предприниматель отвечает по правилам для юридических лиц, причем ответственность предусмотрена в отношении каждого работника отдельно. До начала работы нужно проверить документы, провести обязательные процедуры по охране труда и выполнить медицинские требования. Уведомление МВД подают не позднее трех рабочих дней с даты заключения договора: предварительным разрешением на первую смену оно не является.
Программа форума Операционный директор 2026 (InterForum) на 12–13 ноября включала во второй день тему адаптации работников из-за рубежа.
Какие штрафы за нарушения при приеме иностранного работника грозят ИП, организации и должностному лицу?
По статье 18.15 КоАП ИП отвечает как юридическое лицо. Основание — примечание 1 к статье 18.1, которое распространяет специальное правило на главу 18 КоАП. Общее правило статьи 2.4 об ответственности предпринимателя как должностного лица здесь применять нельзя.
В таблице приведены санкции по редакции КоАП, проверенной при подготовке материала 16 ноября 2026 года.
Нарушение
Норма КоАП РФ
Должностное лицо
ИП или организация
Нет обязательного патента или разрешения на работу, нарушены применимые ограничения по региону или профессии
25 000–50 000 руб.
250 000–800 000 руб.
У работодателя нет разрешения на привлечение и использование иностранных работников, когда оно обязательно
25 000–50 000 руб.
250 000–800 000 руб.
Не подано уведомление МВД в установленный срок либо нарушены порядок или форма уведомления
35 000–50 000 руб.
400 000–800 000 руб.
Нарушения частей 1–3 совершены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской области
35 000–70 000 руб.
400 000–1 000 000 руб.
Для ИП и организации вместо штрафа возможно административное приостановление деятельности на 14–90 суток. Сумму по части 4 нельзя прибавлять к сумме соответствующей части 1, 2 или 3: она учитывает место нарушения. Таблица показывает диапазоны санкций, а итоговое наказание зависит от обстоятельств дела и правил его назначения.
Ответственность возникает в отношении каждого иностранного работника отдельно — примечание 2 к статье 18.15. Незаконное привлечение и нарушение уведомления считаются отдельными нарушениями: их разграничил Верховный Суд в постановлении от 10.10.2025 № 47-АД25-14-К6. Поэтому одного работника могут касаться разные нарушения, но автоматически умножать число работников на все максимальные штрафы неправильно.
Ответственность должностного лица зависит от его обязанностей и вины. Поручение управляющему проверять документы само по себе не освобождает организацию от ответственности. Сначала работодателю нужно определить, кто подтверждает право на работу и кто контролирует уведомления МВД.
Какие документы проверить при приеме иностранного работника и что записать в трудовом договоре?
Набор документов зависит от статуса иностранного гражданина и поручаемой работы. Сначала кадровик определяет, какой порядок применяется по статье 13 закона № 115-ФЗ. Патент требуется не всем: пункт 4 предусматривает исключения, в том числе для временно и постоянно проживающих иностранных граждан.
Патент предусмотрен статьей 13.3 для соответствующей категории законно находящихся в России безвизовых иностранных граждан. Разрешение на работу применяется в других установленных законом случаях, включая обычное оформление временно пребывающего визового работника. Для специальных категорий правила проверяют отдельно: по одному наличию или отсутствию визы определить нужные документы нельзя.
Разрешение работодателю на привлечение и использование иностранных работников — отдельный документ. Его необходимость проверяют с учетом исключений из пунктов 4 и 4.5 статьи 13 закона № 115-ФЗ. Разрешительный документ сотрудника эту проверку не заменяет.
По статье 65 ТК РФ проверяют документы, необходимые в конкретном случае:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку и/или сведения о трудовой деятельности с предусмотренными исключениями;
документ о регистрации в системе индивидуального учета;
документ об образовании или квалификации, если работа требует специальных знаний;
специальные справки, когда они обязательны для соответствующей работы.
Статья 327.3 ТК РФ добавляет документы в зависимости от статуса: патент или разрешение на работу, разрешение на временное проживание, в том числе в целях образования, либо вид на жительство. Весь перечень одновременно требовать нельзя. Эта статья также не требует полиса ДМС от каждого иностранного работника.
В договор включают сведения и условия статьи 57 ТК РФ: данные сторон, место и дату заключения, место работы, трудовую функцию, дату начала работы, оплату и другие обязательные условия. По статье 327.2 добавляют сведения о документе иностранного работника, необходимые с учетом его статуса. Прежде чем поручить работу, сверяют должность с разрешенной работой, адрес точки — с территориальными ограничениями.
Можно ли поручать работу иностранному работнику, пока оформляются разрешительные документы?
Если необходимого права на работу еще нет, поручать фактическую работу нельзя. Примечание 1 к статье 18.15 КоАП охватывает допуск в любой форме к работам или услугам. Название стажировки исключения не создает.
Условный пример: кандидат в кафе помогает готовить заказы, пока получает необходимый патент. Такая помощь остается использованием труда, даже если самостоятельную смену ему пока не доверили. Обещание оформить документы позже не устраняет нарушение.
Статья 327.3 ТК РФ допускает предъявление разрешения на работу после заключения договора, если договор нужен для получения разрешения. Такой договор вступает в силу не ранее получения документа. Это позволяет оформить договор для получения разрешения, но начать работу раньше нельзя.
Когда и куда подавать уведомление МВД о заключении или прекращении договора с иностранным работником?
О заключении и прекращении договора работодатель уведомляет территориальный орган МВД на региональном уровне по месту работы не позднее трех рабочих дней с даты соответствующего события. Срок установлен пунктом 8 статьи 13 закона № 115-ФЗ. Более поздняя дата первой смены его не переносит.
Если остальные условия допуска выполнены, отсутствие уже поданного уведомления в пределах законного срока само по себе не запрещает начать работу. Назначьте ответственного за подачу сразу при заключении договора. В рабочем списке должны быть дата договора, крайний срок уведомления и подтверждение подачи.
С 1 сентября 2026 года формы установлены приказом МВД от 12.05.2026 № 290. Для заключения договора используют приложение 7, для прекращения — приложение 8; порядок подачи содержится в приложении 9. Уведомление оформляют на каждого работника, заполняют поля, которые относятся к его случаю, и прикладывают требуемые документы, включая предусмотренные порядком согласия на обработку персональных данных.
Подать уведомление можно непосредственно либо через предприятие или организацию, которым установленный порядок разрешает принимать такие уведомления, заказным письмом с уведомлением о вручении или в электронной форме через единый портал государственных услуг. Сохраните подтверждение: при непосредственной подаче предусмотрена справка, при принятии электронного уведомления — сообщение о приеме. Обычное электронное письмо установленную процедуру не заменяет.
Часть 3 статьи 18.15 охватывает также нарушение порядка или формы уведомления. При работе по специальным правилам в двух регионах предусмотрены уведомления в каждый субъект и отдельный срок от начала работы во втором регионе. До направления сотрудника на другую точку нужно проверить, применяются ли к нему эти правила.
Какие инструктажи и медосмотры нужны иностранному работнику до первой смены?
По статье 214 ТК РФ работодатель обеспечивает процедуры охраны труда и медицинского допуска, обязательные для поручаемой работы. В общих положениях правил, утвержденных постановлением Правительства № 2464, отдельный вид инструктажа по признаку иностранного гражданства не установлен. Требования зависят от работы сотрудника.
Правила № 2464 предусматривают:
вводный инструктаж до начала выполнения трудовых функций — пункт 10;
первичный инструктаж на рабочем месте до самостоятельной работы, с предусмотренными исключениями — пункт 13;
проверку знаний после инструктажа — пункт 23;
регистрацию инструктажей с необходимыми подписями — пункты 86–88.
Для определенных категорий нужна стажировка по охране труда. К ней допускают после необходимых инструктажа и обучения; продолжительность составляет не менее двух смен по пунктам 25–31 правил. Планировать выход нужно с учетом обязательных процедур для конкретной работы.
Предложение автора: попросить сотрудника объяснить порядок безопасной работы своими словами и показать необходимые действия. Если он не понял, объяснить доступным ему способом и повторно проверить понимание. Такая проверка помогает обучению, но не заменяет обязательную проверку знаний и регистрацию инструктажа.
Обязательные предварительные и периодические медосмотры регулирует статья 220 ТК РФ. Требования для работ с контактом с пищевыми продуктами уточнены в пункте 23 приложения к Порядку № 29н. Категории работников для медицинских книжек определены пунктом 2 приложения 2 к приказу Минздрава № 90н. Медицинское освидетельствование для получения патента не отменяет обязанностей работодателя по медицинским процедурам для работников; необходимые процедуры проверяют по выполняемой работе.
Что делать, если патент закончился или не подходят регион и профессия?
При окончании срока обязательного патента или разрешения на работу временно пребывающего сотрудника нужно отстранить от работы по статье 327.5 ТК РФ с учетом установленных исключений. Самой карточки патента недостаточно, чтобы подтвердить, что он еще действует. По пункту 5 статьи 13.3 закона № 115-ФЗ действие патента связано с периодом уплаченного фиксированного авансового НДФЛ; без продления оно прекращается со дня после последнего оплаченного дня.
Отстранение не означает немедленное увольнение. При истечении документа пункт 5 части 1 и часть 2 статьи 327.6 ТК РФ предусматривают прекращение договора по истечении месяца со дня соответствующего обстоятельства. Этот месяц не разрешает продолжать работу без действующего основания. Аннулирование документа — отдельное основание, на которое нельзя автоматически переносить тот же срок.
При несоответствии региона или профессии запрещенную работу поручать нельзя. Кадровик проверяет ограничения и исключения, затем определяет законный вариант дальнейшей работы. Профессию в патенте учитывают, если она указана.
Статья 13.3-1 закона № 115-ФЗ предусматривает соглашения для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для работы в соответствующей паре регионов нужно проверить действующее соглашение и его условия. Само наличие нормы не разрешает свободно переводить сотрудника между любыми точками сети.
Как составить листок допуска иностранного работника и проверить документы и процедуры за неделю?
Результаты кадровой проверки удобно передавать управляющему в отдельном листке допуска. Это предложение автора по организации работы. Листок не заменяет документы работника, уведомление МВД, медицинские заключения или обязательную регистрацию инструктажей.
В листок включите поля:
сотрудник, точка и поручаемая работа;
статус и основание права на работу, включая применимое исключение;
документ, подтвержденный срок действия и дата следующей проверки;
разрешенные регион и профессия, результат проверки разрешения работодателю, если оно требуется;
договор, дата заключения и дата начала работы;
крайний срок уведомления МВД, ответственный и подтверждение подачи либо отметка, что срок еще не истек;
обязательные процедуры охраны труда и медицинского допуска, подтверждающие записи, дата проверки и подписи ответственных.
Кадровик подтверждает управляющему, какую работу можно поручать сотруднику и до какой даты действуют проверенные основания. Владелец назначает ответственного за сроки и обеспечивает решение спорных вопросов до поручения запрещенной работы. Результаты по всем точкам сводят в общий список: так видно, какие проверки еще не завершены, без объезда точек.
На ближайшую неделю запланируйте сверку:
Соберите список иностранных работников всех точек и фактически выполняемых ими работ.
Проверьте статус, необходимые документы, сроки, регион и профессию. Отдельно уточните специальные и региональные ограничения, применимые к работодателю.
Сверьте даты заключения и прекращения договоров, сроки уведомлений и подтверждения подачи.
Проверьте обязательные инструктажи, обучение и медицинский допуск. Передайте управляющим результаты и даты следующей проверки.
Если обнаружили, что права на работу нет, прекратите поручать соответствующую работу и оформите действия по применимому основанию, не дожидаясь окончания сверки. Для некоторых категорий иностранных работников патент не требуется. Его отсутствие у этих работников само по себе не дает основания автоматически снимать человека со смены. Срок подачи уведомления МВД может еще не истечь. В пределах этого срока отсутствие поданного уведомления само по себе не дает основания для автоматического отстранения. По каждому нерешенному вопросу запишите ответственного, необходимое действие и срок: управляющий должен понимать, какие задачи разрешено поручить сотруднику уже сейчас.