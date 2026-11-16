Почему прием иностранного работника с нарушениями грозит ИП штрафом как организации

Какие штрафы за нарушения при приеме иностранного работника грозят ИП, организации и должностному лицу?

По статье 18.15 КоАП ИП отвечает как юридическое лицо. Основание — примечание 1 к статье 18.1, которое распространяет специальное правило на главу 18 КоАП. Общее правило статьи 2.4 об ответственности предпринимателя как должностного лица здесь применять нельзя.

В таблице приведены санкции по редакции КоАП, проверенной при подготовке материала 16 ноября 2026 года.

Нарушение Норма КоАП РФ Должностное лицо ИП или организация Нет обязательного патента или разрешения на работу, нарушены применимые ограничения по региону или профессии Ч. 1 ст. 18.15 25 000–50 000 руб. 250 000–800 000 руб. У работодателя нет разрешения на привлечение и использование иностранных работников, когда оно обязательно Ч. 2 ст. 18.15 25 000–50 000 руб. 250 000–800 000 руб. Не подано уведомление МВД в установленный срок либо нарушены порядок или форма уведомления Ч. 3 ст. 18.15 35 000–50 000 руб. 400 000–800 000 руб. Нарушения частей 1–3 совершены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской области Ч. 4 ст. 18.15 35 000–70 000 руб. 400 000–1 000 000 руб.

Для ИП и организации вместо штрафа возможно административное приостановление деятельности на 14–90 суток. Сумму по части 4 нельзя прибавлять к сумме соответствующей части 1, 2 или 3: она учитывает место нарушения. Таблица показывает диапазоны санкций, а итоговое наказание зависит от обстоятельств дела и правил его назначения.

Ответственность возникает в отношении каждого иностранного работника отдельно — примечание 2 к статье 18.15. Незаконное привлечение и нарушение уведомления считаются отдельными нарушениями: их разграничил Верховный Суд в постановлении от 10.10.2025 № 47-АД25-14-К6. Поэтому одного работника могут касаться разные нарушения, но автоматически умножать число работников на все максимальные штрафы неправильно.

Ответственность должностного лица зависит от его обязанностей и вины. Поручение управляющему проверять документы само по себе не освобождает организацию от ответственности. Сначала работодателю нужно определить, кто подтверждает право на работу и кто контролирует уведомления МВД.