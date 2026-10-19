Дарение коммерческой недвижимости между родственниками: нужно ли ИП платить НДФЛ

Что разъяснил Верховный суд

В июне 2026 года Судебная коллегия по административным делам ВС РФ поддержала налогоплательщика.

Освобождение дохода, полученного в порядке дарения, предусмотрено пунктом 18.1 статьи 217 НК РФ. При дарении недвижимости между членами семьи и близкими родственниками закон не связывает применение освобождения:

с жилым или нежилым назначением объекта;

с использованием недвижимости для личных нужд либо в предпринимательской деятельности;

с наличием у дарителя или одаряемого статуса ИП.

Следовательно, сам по себе факт сдачи подаренных объектов в аренду не позволяет облагать их стоимость НДФЛ.

Важно, что Верховный Суд не только высказался по этому вопросу при рассмотрении отдельного спора, но и 14 октября 2026 года Президиум ВС РФ включил эту позицию в Обзор судебной практики № 3 (2026), подчеркнув:

«Единственным необходимым объективным критерием для освобождения одаряемого от налогообложения является наличие близких родственных отношений между дарителем и одаряемым».