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Карен Гукасян
НДФЛ
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Дарение коммерческой недвижимости между родственниками: нужно ли ИП платить НДФЛ

Близкий родственник подарил недвижимость, которая используется в бизнесе. Возникает ли у получателя обязанность платить НДФЛ? Верховный суд разъяснил: коммерческое назначение имущества и статус ИП сами по себе не лишают права на освобождение от налога. Эта позиция включена в Обзор судебной практики ВС РФ № 3 (2026), утвержденный 14 октября 2026 года.

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Близкий родственник подарил недвижимость, которая используется в бизнесе. Возникает ли у получателя обязанность платить НДФЛ? Верховный суд разъяснил: коммерческое назначение имущества и статус ИП сами по себе не лишают права на освобождение от налога. Эта позиция включена в Обзор судебной практики ВС РФ № 3 (2026), утвержденный 14 октября 2026 года.

Почему возник спор

Сын подарил отцу 16 объектов недвижимости, которые сдавал в аренду. Отец зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и продолжил использовать полученное имущество в коммерческой деятельности.

Налоговая инспекция посчитала, что в такой ситуации освобождение от НДФЛ при дарении между близкими родственниками не применяется. По итогам проверки отцу начислили более 14 млн рублей налога и более 700 тыс. рублей штрафа.

Основанием для доначислений стали предпринимательский характер использования недвижимости и статус сторон сделки.

Что разъяснил Верховный суд

В июне 2026 года Судебная коллегия по административным делам ВС РФ поддержала налогоплательщика.

Освобождение дохода, полученного в порядке дарения, предусмотрено пунктом 18.1 статьи 217 НК РФ. При дарении недвижимости между членами семьи и близкими родственниками закон не связывает применение освобождения:

  • с жилым или нежилым назначением объекта;

  • с использованием недвижимости для личных нужд либо в предпринимательской деятельности;

  • с наличием у дарителя или одаряемого статуса ИП.

Следовательно, сам по себе факт сдачи подаренных объектов в аренду не позволяет облагать их стоимость НДФЛ.

Важно, что Верховный Суд не только высказался по этому вопросу при рассмотрении отдельного спора, но и 14 октября 2026 года Президиум ВС РФ включил эту позицию в Обзор судебной практики № 3 (2026), подчеркнув:

«Единственным необходимым объективным критерием для освобождения одаряемого от налогообложения является наличие близких родственных отношений между дарителем и одаряемым».

Что это означает для налогоплательщиков

Налоговая инспекция не вправе вводить дополнительные ограничения для освобождения от НДФЛ, которых нет в законе. Коммерческое назначение подаренной недвижимости, ее использование в бизнесе и регистрация получателя в качестве ИП сами по себе не являются основанием для доначисления этого налога.

Если решение инспекции основано именно на таких обстоятельствах, позиция Верховного суда - существенный аргумент при его обжаловании. В жалобе или заявлении в суд целесообразно сослаться на пункт 18.1 статьи 217 НК РФ и Обзор судебной практики ВС РФ № 3 (2026), а также представить документы, подтверждающие дарение и родственные отношения сторон.

При этом освобождение касается дохода в виде полученной в дар недвижимости. Последующие доходы от ее сдачи в аренду облагаются налогами по применимым к получателю правилам. Адвокат Карен Гукасян https://telegram.me/pravo_gukasyan

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Карен Гукасян

Карен Гукасян

Юрист в Адвокат

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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