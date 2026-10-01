Минтруд тестирует подписание кадровых документов через национальный мессенджер

С 29 сентября по 29 октября 2026 года Минтруд планирует сформировать список работодателей – участников эксперимента. Подключиться смогут организации, которые используют программы участвующих операторов кадрового ЭДО.

Минтруд приказом от 17.09.2026 № 423 утвердил план эксперимента по подписанию электронных кадровых документов через многофункциональный сервис обмена информацией. В приложении к приказу используется короткое обозначение – «национальный мессенджер».

Документ размещён на сайте ведомства 28 сентября. Приказ действует с 21 сентября по 15 декабря 2026 года.

В ходе эксперимента проверят взаимодействие систем кадрового электронного документооборота с национальным мессенджером. Для подписания документов будут использовать усиленную неквалифицированную электронную подпись, созданную в государственной инфраструктуре электронного взаимодействия.

Какие работодатели могут участвовать

Эксперимент рассчитан на организации, использующие программы операторов кадрового электронного документооборота – ЭКДО, которые участвуют в испытаниях.

Согласно плану, с 29 сентября по 29 октября Минтруд информирует эти организации и формирует список участников. Организация направляет заявку официальным письмом в министерство по форме из приложения № 2.

Заинтересованному работодателю стоит сначала спросить своего оператора ЭКДО, участвует ли тот в эксперименте. Одной установки мессенджера для подключения недостаточно.

Что указать в заявке

В заявке указывают:

· название и ИНН оператора ЭКДО;

· название его программного обеспечения;

· дату готовности к участию;

· организации, использующие программу;

· количество работников, привлекаемых к эксперименту;

· кадровые документы, выбранные для подписания.

Общего списка документов для всех участников в форме нет.

Что важно учесть кадровику

Приказ утверждает план эксперимента и форму заявки. Обязанности переводить кадровые документы на подписание через мессенджер он не устанавливает.

Исключения из общего порядка кадрового ЭДО также сохраняются. По статье 22.1 ТК РФ положения статей 22.1–22.3 не распространяются, в частности, на документы, подтверждающие прохождение инструктажей по охране труда, и акт о несчастном случае на производстве по установленной форме. Приказ № 423 эти исключения не отменяет.

Источник: Приказ Минтруда России от 17.09.2026 № 423.