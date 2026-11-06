Регулярный менеджмент в продажах: какие встречи нужны команде

Утром менеджеры отчитываются на планёрке. Днём руководитель собирает их обсудить отставание. Вечером спрашивает в чате, что изменилось. Команда постоянно на связи, но сделки зависают, задачи переносятся, а проблемы повторяются.

Причина может быть в самих встречах: цифры озвучили, призвали активнее работать и разошлись.

Регулярный менеджмент в продажах помогает вовремя замечать отклонения, принимать решения и проверять результат. Для этого у каждой встречи должны быть конкретная задача, подготовленные участники и понятные итоги.