Регулярный менеджмент в продажах: какие встречи нужны команде
Утром менеджеры отчитываются на планёрке. Днём руководитель собирает их обсудить отставание. Вечером спрашивает в чате, что изменилось. Команда постоянно на связи, но сделки зависают, задачи переносятся, а проблемы повторяются.
Причина может быть в самих встречах: цифры озвучили, призвали активнее работать и разошлись.
Регулярный менеджмент в продажах помогает вовремя замечать отклонения, принимать решения и проверять результат. Для этого у каждой встречи должны быть конкретная задача, подготовленные участники и понятные итоги.
1. Ежедневная летучка: определить приоритеты
Утренняя встреча нужна, чтобы команда понимала, на чём сосредоточиться сегодня и какие препятствия устранить.
Достаточно трёх блоков:
существенные результаты и отклонения предыдущего дня;
информация, влияющая на работу;
приоритетные задачи и необходимая помощь.
Например, заявок стало больше, но клиенты долго ждут ответа. На летучке нужно договориться о распределении нагрузки. Подробный разбор разговора одного сотрудника лучше провести отдельно.
Начать можно с 10–15 минут, затем оценить, хватает ли времени. Цифры участники готовят заранее: искать данные в CRM во время общего созвона — дорогое использование рабочего времени.
Вечерний план/факт необязательно превращать во вторую планёрку. Выполненные задачи можно зафиксировать в принятой системе. Созвон нужен, когда требуется совместное решение.
2. Еженедельная встреча: скорректировать работу
Недельная встреча показывает, складываются ли ежедневные действия в нужный результат.
Основные вопросы:
Как выполнены план и предыдущие договорённости?
Что изменилось в воронке и прогнозе?
Чем вызваны существенные отклонения?
Что меняем на следующей неделе?
Сообщить о снижении конверсии недостаточно. Нужно определить проблемный этап, проверить причины на конкретных сделках и выбрать действия.
Сравнивайте сопоставимые данные. При длинном цикле оплаты этой недели могут относиться к заявкам прошлого месяца. Такой результат нельзя автоматически объяснять качеством сегодняшней обработки.
На общей встрече обсуждайте вопросы команды. Индивидуальные сложности переносите в отдельный разговор. Отмечайте и удачные решения: сотрудникам полезно понимать, какие действия стоит повторять.
3. Встреча один на один: разобраться в ситуации сотрудника
«Мы и так общаемся каждый день» — не повод отказываться от индивидуальных встреч.
Текущая коммуникация обычно посвящена сделкам и согласованиям. Для разговора о нагрузке, развитии и трудностях отдельного времени может не находиться.
Обсудите с менеджером:
что получается и где он застревает;
какой поддержки не хватает;
какие навыки нужно развивать;
как он оценивает нагрузку;
к каким профессиональным целям движется.
Можно начать с одной-двух встреч в месяц. Новичку или сотруднику с устойчивыми сложностями поддержка может требоваться чаще.
Не превращайте разговор в опрос по каждой карточке CRM. Для подробного разбора воронки выделите отдельный блок.
В конце зафиксируйте договорённости обеих сторон. Обещания руководителя помочь с обучением или устранить препятствие тоже нужно выполнять.
4. Разбор звонков и сделок: изменить действия
Фраза «ты плохо выясняешь потребность» не объясняет менеджеру, как работать лучше.
Полезный разбор строится последовательно:
Чем закончился разговор?
Какие моменты повлияли на результат?
Как сотрудник сам оценивает свои действия?
Что изменит в следующем разговоре?
Как руководитель проверит применение?
Допустим, менеджер презентует продукт, не выяснив критерии выбора клиента. Вернитесь к этому моменту, обсудите недостающие вопросы и отработайте их.
За один раз выбирайте одну-две точки для улучшения. Согласие сотрудника с замечаниями ещё не означает, что навык появился: нужен следующий разговор и проверка.
Общие ошибки разбирайте с командой, индивидуальные — отдельно. Изучайте и успешные сделки: находите приёмы, которые можно проверить и передать остальным.
5. Ежемесячное собрание: связать итоги с новым планом
В начале месяца команда должна понимать, с каким результатом завершён прошлый период и за счёт чего предстоит выполнять следующий план.
На встрече нужно:
подвести итоги, отметить достижения и потери;
объяснить план отдела и сотрудников;
определить приоритетные продукты и клиентские сегменты;
обозначить изменения в условиях и процессах;
согласовать обучение.
План сопровождается объяснением, как его выполнять: откуда поступят заявки, хватит ли ресурсов и где требуется улучшить обработку.
Если меняется продукт, менеджеры должны разобраться в новых условиях до общения с клиентами.
Месячное собрание можно совместить с недельной встречей, если хватает времени и сохраняется понятная повестка. Дополнительный созвон ради названия формата не нужен.
6. Встречи с собственником и маркетингом: устранить общие ограничения
Не все проблемы решаются внутри отдела продаж.
На встрече РОПа с собственником обсуждаются выполнение плана, прогноз, риски, ресурсы и вопросы, требующие полномочий владельца.
Руководитель приходит с фактами и вариантами действий. Формулировку «менеджеры не справляются» нужно уточнить: с каким объёмом, на каком этапе и почему?
На встрече с маркетингом сопоставляются объём и состав заявок с их обработкой и результатом.
Вместо спора «лиды плохие — продавцы слабые» разберите конкретную группу клиентов: источник, соответствие критериям, скорость ответа и причины отказов.
Итог — согласованные действия, ответственные и срок проверки. Приглашайте тех, кто располагает нужной информацией или принимает решение. Всем менеджерам присутствовать необязательно.
Как сделать встречи рабочим инструментом
Заранее определяйте цель, повестку и необходимые данные. Ведущий следит за временем и возвращает обсуждение к задаче.
При этом РОПу не стоит отвечать за всех. Если руководитель постоянно объясняет причины и выдаёт готовые решения, менеджеры привыкают ждать указаний.
Спрашивайте: «Что ты видишь? Чем подтверждается причина? Какие действия предлагаешь?» Проверяйте ответы, но оставляйте сотрудникам возможность анализировать свою работу.
После встречи фиксируйте:
решение;
ответственного;
срок;
ожидаемый результат и дату проверки.
«Поработать с базой» — расплывчатая задача. Нужны конкретный сегмент клиентов, действие и срок. На следующей встрече возвращайтесь к выполнению и результатам.
С чего начать
Проверьте календарь отдела. Для каждой встречи определите, какую задачу она решает, кто действительно нужен и что должно появиться на выходе.
Летучка задаёт приоритеты дня. Недельная встреча корректирует работу. Индивидуальная помогает сотруднику. Разбор развивает навыки. Месячное собрание связывает итоги с планом. Встречи руководителей помогают согласовать ресурсы и совместные действия.
Это не требование проводить шесть отдельных совещаний. Форматы можно объединять, а часть вопросов решать без общего сбора.
Начните с одной встречи, которая проходит формально. Подготовьте данные, завершите её конкретными договорённостями и назначьте проверку. По тому, что изменится после неё, станет понятно, какую пользу она приносит отделу.