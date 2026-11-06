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Василий Рыжако
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Регулярный менеджмент в продажах: какие встречи нужны команде

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Регулярный менеджмент в продажах: какие встречи нужны команде

Утром менеджеры отчитываются на планёрке. Днём руководитель собирает их обсудить отставание. Вечером спрашивает в чате, что изменилось. Команда постоянно на связи, но сделки зависают, задачи переносятся, а проблемы повторяются.

Причина может быть в самих встречах: цифры озвучили, призвали активнее работать и разошлись.

Регулярный менеджмент в продажах помогает вовремя замечать отклонения, принимать решения и проверять результат. Для этого у каждой встречи должны быть конкретная задача, подготовленные участники и понятные итоги.

1. Ежедневная летучка: определить приоритеты

Утренняя встреча нужна, чтобы команда понимала, на чём сосредоточиться сегодня и какие препятствия устранить.

Достаточно трёх блоков:

  • существенные результаты и отклонения предыдущего дня;

  • информация, влияющая на работу;

  • приоритетные задачи и необходимая помощь.

Например, заявок стало больше, но клиенты долго ждут ответа. На летучке нужно договориться о распределении нагрузки. Подробный разбор разговора одного сотрудника лучше провести отдельно.

Начать можно с 10–15 минут, затем оценить, хватает ли времени. Цифры участники готовят заранее: искать данные в CRM во время общего созвона — дорогое использование рабочего времени.

Вечерний план/факт необязательно превращать во вторую планёрку. Выполненные задачи можно зафиксировать в принятой системе. Созвон нужен, когда требуется совместное решение.

2. Еженедельная встреча: скорректировать работу

Недельная встреча показывает, складываются ли ежедневные действия в нужный результат.

Основные вопросы:

  1. Как выполнены план и предыдущие договорённости?

  2. Что изменилось в воронке и прогнозе?

  3. Чем вызваны существенные отклонения?

  4. Что меняем на следующей неделе?

Сообщить о снижении конверсии недостаточно. Нужно определить проблемный этап, проверить причины на конкретных сделках и выбрать действия.

Сравнивайте сопоставимые данные. При длинном цикле оплаты этой недели могут относиться к заявкам прошлого месяца. Такой результат нельзя автоматически объяснять качеством сегодняшней обработки.

На общей встрече обсуждайте вопросы команды. Индивидуальные сложности переносите в отдельный разговор. Отмечайте и удачные решения: сотрудникам полезно понимать, какие действия стоит повторять.

3. Встреча один на один: разобраться в ситуации сотрудника

«Мы и так общаемся каждый день» — не повод отказываться от индивидуальных встреч.

Текущая коммуникация обычно посвящена сделкам и согласованиям. Для разговора о нагрузке, развитии и трудностях отдельного времени может не находиться.

Обсудите с менеджером:

  • что получается и где он застревает;

  • какой поддержки не хватает;

  • какие навыки нужно развивать;

  • как он оценивает нагрузку;

  • к каким профессиональным целям движется.

Можно начать с одной-двух встреч в месяц. Новичку или сотруднику с устойчивыми сложностями поддержка может требоваться чаще.

Не превращайте разговор в опрос по каждой карточке CRM. Для подробного разбора воронки выделите отдельный блок.

В конце зафиксируйте договорённости обеих сторон. Обещания руководителя помочь с обучением или устранить препятствие тоже нужно выполнять.

4. Разбор звонков и сделок: изменить действия

Фраза «ты плохо выясняешь потребность» не объясняет менеджеру, как работать лучше.

Полезный разбор строится последовательно:

  1. Чем закончился разговор?

  2. Какие моменты повлияли на результат?

  3. Как сотрудник сам оценивает свои действия?

  4. Что изменит в следующем разговоре?

  5. Как руководитель проверит применение?

Допустим, менеджер презентует продукт, не выяснив критерии выбора клиента. Вернитесь к этому моменту, обсудите недостающие вопросы и отработайте их.

За один раз выбирайте одну-две точки для улучшения. Согласие сотрудника с замечаниями ещё не означает, что навык появился: нужен следующий разговор и проверка.

Общие ошибки разбирайте с командой, индивидуальные — отдельно. Изучайте и успешные сделки: находите приёмы, которые можно проверить и передать остальным.

5. Ежемесячное собрание: связать итоги с новым планом

В начале месяца команда должна понимать, с каким результатом завершён прошлый период и за счёт чего предстоит выполнять следующий план.

На встрече нужно:

  • подвести итоги, отметить достижения и потери;

  • объяснить план отдела и сотрудников;

  • определить приоритетные продукты и клиентские сегменты;

  • обозначить изменения в условиях и процессах;

  • согласовать обучение.

План сопровождается объяснением, как его выполнять: откуда поступят заявки, хватит ли ресурсов и где требуется улучшить обработку.

Если меняется продукт, менеджеры должны разобраться в новых условиях до общения с клиентами.

Месячное собрание можно совместить с недельной встречей, если хватает времени и сохраняется понятная повестка. Дополнительный созвон ради названия формата не нужен.

6. Встречи с собственником и маркетингом: устранить общие ограничения

Не все проблемы решаются внутри отдела продаж.

На встрече РОПа с собственником обсуждаются выполнение плана, прогноз, риски, ресурсы и вопросы, требующие полномочий владельца.

Руководитель приходит с фактами и вариантами действий. Формулировку «менеджеры не справляются» нужно уточнить: с каким объёмом, на каком этапе и почему?

На встрече с маркетингом сопоставляются объём и состав заявок с их обработкой и результатом.

Вместо спора «лиды плохие — продавцы слабые» разберите конкретную группу клиентов: источник, соответствие критериям, скорость ответа и причины отказов.

Итог — согласованные действия, ответственные и срок проверки. Приглашайте тех, кто располагает нужной информацией или принимает решение. Всем менеджерам присутствовать необязательно.

Как сделать встречи рабочим инструментом

Заранее определяйте цель, повестку и необходимые данные. Ведущий следит за временем и возвращает обсуждение к задаче.

При этом РОПу не стоит отвечать за всех. Если руководитель постоянно объясняет причины и выдаёт готовые решения, менеджеры привыкают ждать указаний.

Спрашивайте: «Что ты видишь? Чем подтверждается причина? Какие действия предлагаешь?» Проверяйте ответы, но оставляйте сотрудникам возможность анализировать свою работу.

После встречи фиксируйте:

  • решение;

  • ответственного;

  • срок;

  • ожидаемый результат и дату проверки.

«Поработать с базой» — расплывчатая задача. Нужны конкретный сегмент клиентов, действие и срок. На следующей встрече возвращайтесь к выполнению и результатам.

С чего начать

Проверьте календарь отдела. Для каждой встречи определите, какую задачу она решает, кто действительно нужен и что должно появиться на выходе.

Летучка задаёт приоритеты дня. Недельная встреча корректирует работу. Индивидуальная помогает сотруднику. Разбор развивает навыки. Месячное собрание связывает итоги с планом. Встречи руководителей помогают согласовать ресурсы и совместные действия.

Это не требование проводить шесть отдельных совещаний. Форматы можно объединять, а часть вопросов решать без общего сбора.

Начните с одной встречи, которая проходит формально. Подготовьте данные, завершите её конкретными договорённостями и назначьте проверку. По тому, что изменится после неё, станет понятно, какую пользу она приносит отделу.

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Василий Рыжако

Василий Рыжако

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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