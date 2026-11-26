Компания хочет развивать клиентскую базу, но основные бонусы менеджеры получают за свежие заявки. Требует сохранять маржинальность, а вознаграждение рассчитывает только с оборота. Ждёт перевыполнения плана, но дополнительный результат почти не меняет доход сотрудника.
При таких условиях команда может действовать вполне рационально — выбирать то, за что ей платят.
Систему мотивации отдела продаж нужно проверять через конкретный вопрос: какое поведение становится выгодным менеджеру и соответствует ли оно задачам бизнеса?
1. Процент не связан с выполнением плана
Процент с продаж позволяет сотруднику зарабатывать, но сам по себе не задаёт целевой результат.
Менеджер может выйти на комфортный доход и не видеть достаточного смысла в дополнительной нагрузке. Особенно если план существует отдельно от расчёта вознаграждения.
Свяжите бонус с выполнением понятного плана. Можно использовать прогрессирующую шкалу: при достижении следующих уровней результата увеличивается вознаграждение.
При этом проверьте механику расчёта. Повышенный процент применяется ко всей сумме или только к части сверх установленного уровня? Как меняются расходы компании при переходе между ступенями?
Сотрудник должен понимать выгоду дополнительной продажи, а бизнес — экономику такого вознаграждения.
2. Менеджер не может самостоятельно рассчитать доход
Множество коэффициентов, исключений и дополнительных согласований делает бонус непредсказуемым.
Если итоговую сумму способен объяснить только руководитель после закрытия месяца, сотруднику трудно связывать сегодняшние действия с будущим заработком.
Разделите назначение частей оплаты:
фиксированная часть обеспечивает базовую определённость;
KPI направляют внимание на конкретные приоритетные задачи;
бонус за продажи связывает доход с коммерческим результатом.
Соотношение нужно рассчитывать под модель бизнеса. Проценты из чужой схемы нельзя переносить без проверки.
Заранее определите, что входит в базу начисления, в каком периоде учитывается сделка, как отражаются рассрочки, отмены и возвраты. Покажите сотруднику несколько примеров расчёта и попросите самостоятельно проверить результат.
3. Бонус поощряет действия, которые противоречат цели
Компания платит за количество звонков и получает больше звонков. Но это ещё не означает, что менеджеры лучше ведут клиентов к покупке.
Показатели активности полезны для контроля нагрузки и дисциплины. Перед включением в бонус нужно определить, какую задачу они решают и как проверяется качество выполнения.
Другой возможный конфликт — вознаграждение за любой оборот при требовании ограничивать скидки. Если сотрудник может менять условия, проверьте, не становится ли снижение цены самым простым способом увеличить личный доход.
Критерии должны учитывать полномочия менеджера. Нельзя требовать от него самостоятельно обеспечить результат, который зависит от решений других подразделений.
4. Нужное направление не поддерживается оплатой
Собственник просит работать с базой и развивать допродажи, но система вознаграждения продолжает направлять всё внимание на новые обращения.
Менеджеру приходится выбирать между привычной работой с понятным доходом и дополнительной задачей с неопределённой выгодой.
Если направление важно, закрепите:
конкретный план;
ответственных;
понятное вознаграждение;
правила учёта результата;
обучение.
Для допродаж нужна и продуктовая матрица: какие предложения подходят клиентам в разных ситуациях. Бонус не объяснит сотруднику, что предлагать и как обосновывать пользу покупки.
Проверьте также загрузку. Новая премия не создаёт дополнительное время в рабочем дне.
5. Перевыполнение почти не увеличивает заработок
Сотрудник понимает, что после достижения определённого результата дополнительная работа мало влияет на доход. Тогда призыв «давайте ещё усилимся» не поддерживается условиями оплаты.
Проверьте, насколько заметна разница между выполнением и перевыполнением плана. У менеджера должна быть понятная возможность зарабатывать больше за дополнительный результат.
Но сначала оцените реалистичность самого плана: поток клиентов, цикл сделки, подготовку сотрудника и нагрузку. Недостижимая цель делает привлекательную шкалу бонусов недоступной на практике.
Рассчитайте схему на нескольких сценариях. Посмотрите одновременно на доход менеджера и расходы компании. Рост бонуса должен оставаться обоснованным для обеих сторон.
6. Условия меняют резко и без объяснений
Менеджер работает по одной схеме, а ближе к выплате узнаёт о новых коэффициентах или ограничениях. После этого ему сложнее доверять следующим обещаниям.
Готовьте изменения заранее. Сначала соберите вопросы сотрудников индивидуально, проверьте расчёты и сформулируйте окончательные условия. Затем объясните команде причину изменений и порядок перехода.
Сравните старую и новую схемы на одинаковых результатах. Что получит сотрудник при выполнении плана? Что изменится при перевыполнении? Не скрывается ли за новой формулой простое сокращение дохода?
Важна предсказуемость: сотрудник должен понимать условия до того, как начнёт работать на соответствующий результат.
Как проверить действующую схему
Возьмите результаты нескольких прошлых периодов и пересчитайте вознаграждение по предлагаемым правилам.
Затем ответьте на четыре вопроса:
За какие действия менеджер сможет получить больше?
Совпадают ли эти действия с задачами бизнеса?
Может ли сотрудник повлиять на результат и рассчитать доход?
Выдерживает ли компания выплаты при перевыполнении плана?
Если обнаружили конфликт, начните с него. Например, согласуйте мотивацию по базе с планом этого направления или упростите непрозрачный расчёт.
Бонусы работают вместе с управлением: понятными задачами, доступными ресурсами, обучением и обратной связью. Проверять нужно всю эту связку — иначе изменение процентов оставит прежние проблемы на месте.