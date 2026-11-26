Компания хочет развивать клиентскую базу, но основные бонусы менеджеры получают за свежие заявки. Требует сохранять маржинальность, а вознаграждение рассчитывает только с оборота. Ждёт перевыполнения плана, но дополнительный результат почти не меняет доход сотрудника.

При таких условиях команда может действовать вполне рационально — выбирать то, за что ей платят.

Систему мотивации отдела продаж нужно проверять через конкретный вопрос: какое поведение становится выгодным менеджеру и соответствует ли оно задачам бизнеса?