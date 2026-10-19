Нейросети за счет компании: как оформить подписки и API, чтобы расходы не сняли при проверке

Почему личная карта сотрудника — плохое решение

Типичная история: менеджер оформил подписку на себя, оплатил личной картой и принёс скриншот чека. Проблем сразу несколько.

Первая — стороной договора стал сотрудник: оферту акцептовал он, аккаунт и чек на его имя. Связать такой расход с деятельностью организации сложно, а без этого он не отвечает п. 1 ст. 252 НК РФ: затраты должны быть обоснованными, документально подтверждёнными и понесёнными для деятельности, направленной на получение дохода.

Вторая — НДФЛ. Минфин считает, что возмещение сотруднику расходов на нужды организации при наличии подтверждающих документов не является его доходом (письмо от 08.04.2010 № 03-04-06/3-65). Если же из бумаг не видно, что покупка сделана для компании, возмещение рискует стать доходом работника.

Третья — НДС и контроль. При покупке у иностранной компании организация исполняет обязанности налогового агента (об этом ниже), а покупка физлицом эту схему ломает. К тому же аккаунт с корпоративными данными остаётся у человека и после увольнения.

Вывод: подписка и API оформляются на компанию и оплачиваются с её счёта. Подотчёт — исключение, с внутренним порядком и полным пакетом документов.