Нейросети за счет компании: как оформить подписки и API, чтобы расходы не сняли при проверке

Почему личная карта сотрудника — плохое решение
Типичная история: менеджер оформил подписку на себя, оплатил личной картой и принёс скриншот чека. Проблем сразу несколько.
Первая — стороной договора стал сотрудник: оферту акцептовал он, аккаунт и чек на его имя. Связать такой расход с деятельностью организации сложно, а без этого он не отвечает п. 1 ст. 252 НК РФ: затраты должны быть обоснованными, документально подтверждёнными и понесёнными для деятельности, направленной на получение дохода.
Вторая — НДФЛ. Минфин считает, что возмещение сотруднику расходов на нужды организации при наличии подтверждающих документов не является его доходом (письмо от 08.04.2010 № 03-04-06/3-65). Если же из бумаг не видно, что покупка сделана для компании, возмещение рискует стать доходом работника.
Третья — НДС и контроль. При покупке у иностранной компании организация исполняет обязанности налогового агента (об этом ниже), а покупка физлицом эту схему ломает. К тому же аккаунт с корпоративными данными остаётся у человека и после увольнения.
Вывод: подписка и API оформляются на компанию и оплачиваются с её счёта. Подотчёт — исключение, с внутренним порядком и полным пакетом документов.
Какие документы нужны
Минимальный комплект для расходов на нейросети такой.
Договор или оферта. Важно, чтобы стороной была организация: акцепт оферты от имени юрлица, реквизиты компании в аккаунте или счёте. Посмотрите, как сформулирован предмет: предоставление права использования программы (лицензия, в том числе через удалённый доступ) или оказание услуг. От этого зависит статья расходов, особенно на УСН.
Счёт и акт (УПД) от российского поставщика — за месяц или за период подписки. Для API с оплатой по потреблению стоит получать детализацию: объём запросов и сумму.
От иностранного поставщика — инвойс и подтверждение оплаты: п. 1 ст. 252 НК РФ допускает документы, оформленные по обычаям делового оборота иностранного государства. Но инвойс на физлицо подтверждает расход физлица, а не компании.
Бухгалтерский учёт
Ежемесячная подписка или оплата API по факту потребления — расходы периода по обычным видам деятельности: Дт 20 (26, 44) Кт 60 на основании акта или УПД.
Годовая предоплата сложнее. По ФСБУ 14/2022 права по лицензионному договору могут быть НМА, если выполнены все условия п. 4 стандарта, включая использование дольше 12 месяцев. Для прав на срок до 12 месяцев прямого порядка стандарт не содержит: на практике их учитывают как актив (например, на счёте 97) со списанием в течение срока. Подход стоит закрепить в учётной политике.
Налог на прибыль (ОСНО)
Основная норма — подп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ. Она относит к прочим расходам затраты на приобретение права использования программ для ЭВМ и баз данных по лицензионным и сублицензионным договорам с правообладателем, а также на их адаптацию и модификацию. Подписка на языковую модель или доступ к ней через API, оформленные как право удалённого использования программы, логично укладываются в эту норму.
Если программа включена в единый реестр российских программ, с 2025 года расходы на право её использования можно учесть с коэффициентом 2. Программа должна быть в реестре на дату приобретения права (письмо Минфина от 05.12.2024 № 03-03-06/1/122830). Коэффициент не применяется к техподдержке, гарантийному обслуживанию и иным сопутствующим услугам (письмо Минфина от 16.09.2025 № 03-03-06/2/90056). Поэтому у отечественного поставщика стоит проверить запись в реестре и попросить разделить в документах лицензию и сервис.
Если договор оформлен как услуга, а не лицензия, расход можно учесть как прочий по подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ при соблюдении критериев ст. 252.
Расходы по договору, действующему дольше налогового периода, признаются равномерно в течение срока договора (ст. 272 НК РФ; то же письмо от 05.12.2024).
УСН «доходы минус расходы»
Перечень расходов в ст. 346.16 НК РФ закрытый. Подходящая норма — подп. 19 п. 1: расходы на приобретение права использования программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (лицензионным соглашениям), включая обновления. Минфин прямо разрешал учитывать по этой норме право доступа к программному обеспечению через интернет (письмо от 03.06.2019 № 03-11-11/40148).
Слабое место — формулировки: если в документах написано «информационные» или «консультационные услуги», подп. 19 применить сложнее, а универсальной строки в закрытом перечне нет. Поэтому документы должны описывать именно право использования программы или удалённый доступ к ней.
НДС: российский поставщик или иностранная компания
Покупка у российского поставщика. Если поставщик — плательщик НДС, налог он предъявляет в УПД или счёте-фактуре. С 2026 года базовая ставка — 22%. Покупатель на ОСНО может принять налог к вычету в общем порядке. Если же программа включена в единый реестр российского ПО, передача прав на неё, в том числе через удалённый доступ, освобождена от НДС по подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. Освобождение не действует для прав, связанных с рекламой, размещением предложений о продаже и поиском контрагентов (письмо Минфина от 03.12.2025 № 03-07-07/117378).
Покупка у иностранной компании. Доступ к программам через интернет — услуга в электронной форме по п. 1 ст. 174.2 НК РФ. В сети до сих пор встречается правило времён 2019–2022 годов: российский покупатель не налоговый агент, НДС платит сам иностранец. Оно устарело. С 1 октября 2022 года действует п. 10.1 ст. 174.2 НК РФ: российские организации и ИП, покупающие электронные услуги у иностранной компании (кроме случаев, когда она работает через обособленное подразделение в РФ), исчисляют и уплачивают НДС как налоговые агенты по п. 1 и 2 ст. 161 НК РФ.
Обязанность не зависит от режима — компания на УСН тоже налоговый агент. Налог исчисляется при оплате, а при оплате через российского платёжного посредника — при перечислении денег посреднику (письмо Минфина от 30.09.2025 № 03-07-08/94479). Рекомендации ФНС по переходу на ставку 22% прямо касаются и агентов по п. 10.1 ст. 174.2 (письмо от 29.12.2025 № СД-4-3/11802@).
Исключение — п. 10 ст. 174.2: если иностранная компания продаёт услуги через российского посредника, участвующего в расчётах по договору с ней, налоговым агентом становится посредник, и счёт-фактуру выставляет он.
Агентский НДС можно принять к вычету (п. 3 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ), если услуги используются в облагаемых операциях, приняты на учёт и налог исчислен; право возникает в периоде, когда выполнены все условия (письмо Минфина от 30.07.2025 № 03-07-08/73594). У компании на УСН, которая не принимает НДС к вычету, уплаченный налог учитывается в расходах по подп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ — если сама услуга входит в перечень расходов.
Как обосновать расходы
Ответ на вопрос «зачем компании нейросеть» лучше подготовить заранее:
приказ или регламент: какие сервисы разрешены и для каких задач (договоры, клиентская поддержка, аналитика, маркетинговые тексты, программирование);
перечень сотрудников с доступом и лимиты расходов;
для API — привязка к процессу или продукту и ежемесячная детализация;
отключение доступов при увольнении.
Это и обоснование расхода, и контроль бюджета.
Персональные данные: что нельзя отправлять в нейросеть
Отправляя данные клиентов или сотрудников во внешний сервис, компания по сути поручает ему их обработку. Ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ требует для этого договора-поручения с определённым набором условий: перечень данных и действий, цели, конфиденциальность, требования к защите. Публичная оферта сервиса этим требованиям обычно не отвечает.
Если серверы находятся за рубежом, добавляется трансграничная передача (ст. 12 152-ФЗ). До её начала оператор обязан отдельно уведомить Роскомнадзор и заранее собрать сведения о получателе. В страны, которых нет в перечне государств с адекватной защитой, передавать данные нельзя, пока не истекут сроки рассмотрения уведомления. Кроме того, ч. 5 ст. 18 152-ФЗ требует, чтобы запись, накопление и хранение персональных данных граждан РФ при сборе велись в базах на территории России.
Практическое правило для сотрудников — не отправлять во внешние нейросети без отдельного решения юриста и ответственного за ПДн:
ФИО вместе с паспортными данными, СНИЛС, ИНН, адресами, телефонами, банковскими реквизитами физлиц;
зарплатные ведомости, кадровые документы, больничные, сведения о здоровье (специальные категории — ст. 10 152-ФЗ);
клиентские базы и выгрузки из CRM;
коммерческую тайну и чужие конфиденциальные документы.
Альтернатива — обезличивать данные перед отправкой, а для задач с ПДн выбирать решения, позволяющие соблюсти поручение, локализацию и правила трансграничной передачи.
Чек-лист
Подписка и API оформлены на компанию, оплата идёт с расчётного счёта.
Есть договор или акцептованная от имени юрлица оферта, счёт, акт или УПД (от иностранца — инвойс на компанию).
Предмет договора и акта — право использования ПО или удалённый доступ (критично для УСН).
В учётной политике определён учёт годовых предоплат.
ОСНО: расход по подп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ. Для ПО из реестра проверена запись на дату покупки — коэффициент 2.
УСН: расход по подп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК РФ.
Иностранный поставщик: НДС исчислен и уплачен как налоговым агентом (п. 10.1 ст. 174.2 НК РФ) на дату оплаты, в том числе при оплате через посредника.
Российский поставщик: проверено, облагается ли сделка НДС или освобождена как ПО из реестра.
Есть приказ о применении ИИ, перечень пользователей, лимиты и детализация потребления.
Сотрудники знают, какие данные нельзя отправлять в нейросеть; для ПДн — поручение, локализация, уведомление о трансграничной передаче.