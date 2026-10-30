Кредит под залог коммерческой недвижимости: что бухгалтеру собрать до оценки

Проверьте, кто владеет помещением

Сверьте собственника в актуальных сведениях ЕГРН с лицом, которое будет предоставлять залог. Если помещение принадлежит другому юридическому лицу или предпринимателю, не описывайте его в заявке как имущество заёмщика. Схема с третьим лицом требует отдельного согласования с банком и владельцем объекта.

Проверьте адрес, кадастровый номер, площадь и назначение объекта. Сопоставьте эти данные с правоустанавливающими документами и внутренним учётом компании. Расхождение не всегда означает, что кредит невозможен, но его лучше объяснить до заказа оценки и подготовки договора залога. Отдельно выясните, есть ли уже зарегистрированное обременение и какие документы подтверждают право распоряжения объектом.

Если помещение состоит из нескольких объектов недвижимости, например отдельного помещения и земельного участка либо доли в нём, перечень предметов обеспечения нужно обсуждать по документам, а не по одному общему адресу. Не закладывайте в расчёт стоимость имущества, право на которое ещё не подтверждено.