Кредит под залог коммерческой недвижимости: что бухгалтеру собрать до оценки

ООО планирует взять кредит под залог собственного помещения. Руководитель смотрит на рыночную цену объекта и предполагает, что этой суммы хватит для нужного лимита. Бухгалтеру полезнее начать с двух других вопросов: сколько денег действительно нужно компании и какие документы позволят банку проверить объект и источник погашения. Стоимость недвижимости сама по себе не равна сумме кредита.
Отделите потребность в деньгах от стоимости объекта
Составьте календарь платежей, ради которых нужен кредит: закупка товара, расчёты с подрядчиками, оборудование или другая конкретная задача бизнеса. Отметьте даты и суммы, затем укажите, из каких поступлений компания рассчитывает платить проценты и возвращать основной долг. Если поступления зависят от одного будущего контракта, покажите это как риск, а не как уже полученные деньги.
Банк оценивает не только предмет залога. Ему нужно понять финансовое положение заёмщика и условия кредита. Поэтому даже дорогой объект не заменяет расчёт денежного потока. Сравнение начинается с потребности компании и предполагаемого графика погашения, а оценка недвижимости помогает определить, подходит ли обеспечение под предложенные банком условия.
Проверьте, кто владеет помещением
Сверьте собственника в актуальных сведениях ЕГРН с лицом, которое будет предоставлять залог. Если помещение принадлежит другому юридическому лицу или предпринимателю, не описывайте его в заявке как имущество заёмщика. Схема с третьим лицом требует отдельного согласования с банком и владельцем объекта.
Проверьте адрес, кадастровый номер, площадь и назначение объекта. Сопоставьте эти данные с правоустанавливающими документами и внутренним учётом компании. Расхождение не всегда означает, что кредит невозможен, но его лучше объяснить до заказа оценки и подготовки договора залога. Отдельно выясните, есть ли уже зарегистрированное обременение и какие документы подтверждают право распоряжения объектом.
Если помещение состоит из нескольких объектов недвижимости, например отдельного помещения и земельного участка либо доли в нём, перечень предметов обеспечения нужно обсуждать по документам, а не по одному общему адресу. Не закладывайте в расчёт стоимость имущества, право на которое ещё не подтверждено.
Подготовьте цифры для банка и оценщика
Соберите бухгалтерскую отчётность за запрошенные банком периоды, сведения о действующих кредитах и регулярных обязательных платежах. Для ИП состав документов и способ подтверждения дохода могут отличаться. Точный список задаёт банк по выбранной программе, поэтому универсального «пакета на все случаи» нет.
Для объекта подготовьте актуальные сведения ЕГРН и документы, которыми компания располагает: основание приобретения, технические характеристики, сведения об аренде и обременениях, если они есть. Договор аренды не следует скрывать: фактическое использование помещения может влиять на оценку и условия залога. Оценщик определит стоимость по своим правилам, а банк отдельно решит, какую величину принять при расчёте обеспечения. Эти цифры могут различаться.
Условный пример: компании требуется 6 млн рублей на закупку оборудования, а руководитель считает помещение стоимостью 10 млн рублей. Из этих двух чисел нельзя вывести одобряемый лимит. Сначала нужно проверить право на объект, получить оценку, согласовать с банком требования к обеспечению и показать, как компания будет погашать кредит после покупки. Суммы здесь придуманы только для объяснения порядка действий.
Посчитайте стоимость оформления и ограничения
Помимо процентов по кредиту уточните у банка и других участников сделки расходы на оценку, страхование, оформление и регистрацию залога, если они применимы. Не все платежи обязательны в каждом предложении; фиксируйте только условия конкретного проекта договора и предложения банка. Сравнивайте варианты по полной сумме будущих расходов и календарю платежей, а не только по объявленной ставке.
Залог ограничивает свободу распоряжения объектом. До подписания договора узнайте, какие действия потребуют согласия банка: продажа, сдача в аренду, изменение объекта или передача его в другой залог. Закон об ипотеке регулирует залог недвижимости, но конкретные обязательства сторон и допустимые действия нужно читать в договоре. Если кредит погашается досрочно, заранее уточните порядок прекращения и снятия записи об обременении.
Что передать руководителю
Сведите материалы в короткую записку: цель и сумма кредита, даты ожидаемых поступлений и платежей, собственник и точные характеристики объекта, известные обременения, перечень недостающих документов и предполагаемые расходы на оформление. Отдельно пометьте, что подтверждено документом, а что пока является оценкой компании.
Так бухгалтер поможет отделить финансовую задачу от обеспечения. Заявку на кредит под залог коммерческой недвижимости можно обсуждать предметно только тогда, когда понятны и объект, и источник погашения. Решение о кредите, размере лимита и залоге принимает банк после проверки конкретных документов.