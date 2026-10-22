Правовая защита бизнеса при проверках ГИТ и прокуратуры: управление трудовыми рисками и охраной труда | Катков Дмитрий Владимирович

Последствия переквалификации разрушительны: доначисление НДФЛ (13–15%) и страховых взносов (до 30%) за весь период сотрудничества, пени, штрафы по ст. 5.27 КоАП РФ и включение компании в открытый Реестр работодателей с выявленными фактами нелегальной занятости .

В договорах и актах фигурирует процессный функционал («оказание услуг логиста», «выполнение работ по программированию»), а не конкретный овеществленный и измеримый результат;

Для более чем 10 самозанятых ваша компания является единственным или основным источником дохода (свыше 90% их выручки);

Стремясь оптимизировать фонд оплаты труда, бизнес активно привлекает плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых) и индивидуальных предпринимателей. Однако скоринговые системы контролирующих органов мгновенно подсвечивают компанию, если:

Современная судебная практика Верховного Суда РФ предъявляет к работодателю сверхвысокие требования при увольнении сотрудников по инициативе компании (за прогул, неоднократное неисполнение обязанностей, по сокращению штата). Суды больше не ограничиваются проверкой формального наличия актов об отсутствии на рабочем месте или докладных записок.

Судьи исследуют: выяснил ли работодатель уважительность причин проступка, учел ли предшествующее поведение сотрудника, его семейное положение, соразмерность взыскания тяжести проступка. Малейший процедурный сбой приводит к тому, что через 8–12 месяцев судебных тяжб работника восстанавливают в должности, а с компании взыскивают средний заработок за все время вынужденного прогула (зачастую миллионы рублей, если речь идет о высокооплачиваемом специалисте или директоре департамента).