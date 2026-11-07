Продажа б/у техники с НДС в 2026 году: ставка, документы и переходный период

Продажа подержанного основного средства — сделка, в которой бухгалтер компании-продавца чаще всего допускает одни и те же ошибки: налог считают не с той базы, в счёте-фактуре остаётся старая ставка 20%, а авансовый НДС забывают начислить до отгрузки. Разберём, как корректно оформить продажу б/у техники юридическому лицу в 2026 году: с какой базы начислять НДС при разных налоговых режимах, как работать с договорами 2025 года и какие документы нужны покупателю для вычета.
НДС начисляется с полной цены реализации
Для обычной продажи б/у имущества налоговая база по НДС — это вся цена сделки, а не «наценка» или разница между ценой покупки и продажи (п. 1 ст. 154 НК РФ). Особые правила расчёта базы с разницы применяются в ограниченных случаях — например, при продаже имущества должника в рамках конкурсного производства.
Пример. Компания на ОСНО продаёт б/у самосвал за 3 200 000 руб. (цена с НДС):
НДС в цене = 3 200 000 × 22/122 = 576 923 руб.;
сумма без НДС = 2 623 077 руб.
При цене 1 200 000 руб. НДС в цене составит 216 131 руб. Продавец включает эти суммы в налоговую базу и уплачивает в бюджет (уменьшая на входящий НДС в общем порядке). Покупатель — организация на ОСНО — при корректных документах заявляет вычет, поэтому для него сделка налогово нейтральна.
Три сценария продавца в 2026 году
Продавец на ОСНО. С 1 января 2026 года ставка НДС повышена с 20% до 22%. Начисляете налог с полной цены, выставляете счёт-фактуру или УПД.
Продавец на УСН со ставкой 5% или 7%. В 2026 году упрощенцы вправе применять специальные ставки 5% (доход до 272,5 млн руб.) и 7% (до 490,5 млн руб.), но по этим ставкам вычеты входящего НДС не предоставляются. Налог уплачивается со всего дохода, включая сумму НДС в цене продажи: если упрощенец продал технику за 3 200 000 руб. «с НДС», в базу по своему налогу попадает вся сумма.
Продавец на УСН свыше порогов. Плательщик НДС на общих основаниях: та же ставка 22%, но с правом вычета входящего налога. Напомним, лимит доходов для перехода с УСН на ОСНО в 2026 году составляет 20 млн руб. и заморожен до 2029 года (ФЗ от 04.07.2026 № 228-ФЗ).
Разница между сценариями определяет, где именно продавец рискует деньгами: у компании на ОСНО — в оформлении документов, у упрощенца на пониженной ставке — в решении, выделять ли НДС в объявлении и договоре вообще.
Вычет у покупателя по счетам-фактурам упрощенцев
С 2025 года покупатель вправе принять к вычету НДС, предъявленный продавцом на УСН со ставками 5% и 7%, — по счёту-фактуре с выделенной суммой налога и при соблюдении общих условий. Для продавца это рабочее преимущество: формулировка «в т.ч. НДС 22%» в объявлении и договоре делает предложение заметнее для юрлиц, которым вычет важен.
При этом пометка ничего не стоит упрощенцу: свой 5% или 7% он платит со всей выручки в любом случае, а «НДС в цене» — часть дохода, которую покупатель вернёт себе из бюджета. Альтернатива — писать «НДС не облагается» (п. 2 ст. 161 НК РФ допускает такую формулировку для упрощенцев), но тогда часть покупателей, сравнивая объявления по признаку «с НДС», просто не увидит предложение.
Переходный период: ставка на дату отгрузки
Если договор заключён в 2025 году по ставке 20%, а отгрузка проходит в 2026-м, НДС начисляется по ставке, действующей на дату отгрузки, — то есть 22% (п. 1 ст. 167 НК РФ — момент определения базы; порядок применения повышенной ставки к договорам 2025 года определён переходными положениями закона о поправках). «Доиграть» ставку в договоре нельзя: при заниженной ставке в счёте-фактуре покупатель не примет вычет в заявленной сумме, а продавцу грозит доначисление разницы.
На практике это решается формулировкой цены: «цена без НДС, НДС по ставке, действующей на дату отгрузки», либо сразу с оговоркой о разнице. Для договоров, по которым отгрузка гарантированно после 01.01.2026, безопаснее закладывать 22% заранее.
Аванс: НДС возникает до отгрузки
Получение предоплаты — самостоятельный момент определения налоговой базы (п. 1 ст. 154, подп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ). С аванса продавец исчисляет НДС по расчётной ставке 22/122 и в том же квартале отражает его в декларации. После отгрузки авансовый НДС принимается к вычету (п. 8 ст. 167 НК РФ), а налог начисляется с реализации.
Пропуск авансового НДС — типичная претензия при проверках. Для продавца это ещё и кассовый разрыв: налог с предоплаты платится раньше, чем техника передана покупателю.
Счёт-фактура: где продавцы теряют деньги на мелочах
Счёт-фактура (или УПД) выставляется в течение 5 календарных дней с даты отгрузки (п. 3 ст. 168 НК РФ). Именно этот документ даёт покупателю вычет, поэтому его отсутствие или дефекты конвертируются в торг о скидке.
Типичные ошибки 2026 года:
Старая расчётная ставка в документе — например, «20/120» вместо «22/122». Сумма НДС не совпадёт с ценой: при цене 3 200 000 руб. разница между 20/120 и 22/122 — порядка 100 тыс. руб. Такой счёт-фактуру покупатель не примет к вычету в заявленной сумме, документ придётся переоформить (исправление через корректировочный или новый счёт-фактуру затягивает сделку).
НДС «спрятан» в цене без выделения в договоре: покупателю нужен выделенный налог и в договоре, и в отгрузочных документах.
Реквизиты и подписи: счёт-фактура по ст. 169 НК РФ должен содержать обязательные реквизиты, подписан уполномоченным лицом. Ошибка в ИНН или подпись неуполномоченного — основание для отказа в вычете.
Налог на прибыль: остаточная стоимость и обоснование цены
Доход от продажи б/у основного средства облагается налогом на прибыль (или налогом по УСН — как часть дохода). Расходом признаётся остаточная стоимость амортизируемого имущества (п. 1 ст. 268 НК РФ) либо цена приобретения, если имущество не амортизировалось.
Обратите внимание на цену продажи: если она заметно ниже рыночной и ниже остаточной стоимости, налоговый орган может запросить обоснование — отчёт об оценке, историю обслуживания, фотоматериалы состояния. Если техника продаётся взаимозависимому лицу, контролируется полнота налоговой базы по ст. 105.3 НК РФ.
Что проверить у покупателя
Продавцу тоже стоит смотреть на контрагента: если покупатель — фирма-однодневка, реальность сделки может быть поставлена под сомнение уже для продавца (ст. 54.1 НК РФ). Минимальный набор проверок:
действующее юрлицо или ИП, дата регистрации, ОКВЕД;
исполнительные производства и банкротные процедуры;
полномочия подписанта (устав, доверенность, приказ о назначении директора);
соответствие цены рынку — заниженная цена на 30–40% повышает риски для обеих сторон.
Чек-лист продавца б/у техники
Определить режим и ставку: ОСНО — 22%; УСН — 5%/7% (вычетов нет) или общие правила при превышении порогов.
Рассчитать НДС в цене: цена × 22/122 — и зафиксировать решение до публикации объявления.
Для договоров 2025 года с отгрузкой в 2026-м — заложить ставку 22% и корректную формулировку цены.
Подготовить счёт-фактуру/УПД заранее, проверить расчётную ставку 22/122 и реквизиты.
Начислить НДС с аванса в квартале получения предоплаты.
Подтвердить остаточную стоимость и рыночность цены документами.
Выводы
Продажа б/у техники с НДС в 2026 году сводится к трём вопросам: правильная ставка (22% с полной цены реализации), правильные документы (счёт-фактура в пятидневный срок с расчётной ставкой 22/122) и корректная формулировка цены в договоре с учётом переходного периода. Все три решаются до подписания сделки — и каждый стоит денег, если пропустить.