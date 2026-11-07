Продажа б/у техники с НДС в 2026 году: ставка, документы и переходный период

НДС начисляется с полной цены реализации

Для обычной продажи б/у имущества налоговая база по НДС — это вся цена сделки, а не «наценка» или разница между ценой покупки и продажи (п. 1 ст. 154 НК РФ). Особые правила расчёта базы с разницы применяются в ограниченных случаях — например, при продаже имущества должника в рамках конкурсного производства.

Пример. Компания на ОСНО продаёт б/у самосвал за 3 200 000 руб. (цена с НДС):

НДС в цене = 3 200 000 × 22/122 = 576 923 руб.;

сумма без НДС = 2 623 077 руб.

При цене 1 200 000 руб. НДС в цене составит 216 131 руб. Продавец включает эти суммы в налоговую базу и уплачивает в бюджет (уменьшая на входящий НДС в общем порядке). Покупатель — организация на ОСНО — при корректных документах заявляет вычет, поэтому для него сделка налогово нейтральна.