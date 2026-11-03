Вызвали на комиссию по налогу на прибыль после уточнения НДС: памятка бухгалтеру — что говорить и что подписывать

В 2026 году по всей стране повторяется один сценарий. Сначала компания получает письмо о «технических» контрагентах из цепочки площадки «бумажного НДС». Она уточняет НДС, иногда уже доплатила. Через несколько недель приходит вызов уже по налогу на прибыль. На встрече предлагают «привести прибыль в соответствие», то есть убрать из расходов те же закупки.

Это уже не частные случаи. УФНС по Новосибирской области в сентябре прямо описывает схему как «уменьшение НДС и налога на прибыль… начиная с 2023 года». Практики в июне писали на Клерке, что «налог на прибыль тоже требуют уточнять вместе с НДС».

Ниже — как подготовиться, что говорить, что писать и чего не делать.