Расчетный метод больше не спасает расходы по «техничкам» при умысле: позиция Верховного суда

Что именно изменилось

Расчётный метод из подпункта 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ никуда не делся. Им по-прежнему можно определять налог в случаях, которые прямо названы в этой норме: когда нет возможности исчислить обязанность по документам учёта. Об этом же говорил Верховный суд в определении от 07.06.2024 № 309-ЭС23-30097: если налогоплательщик сам не обеспечил нормальный учёт, инспекции достаточно разумно обосновать оценку, а уточнять расчёт должен налогоплательщик.

Но пункт 19 Обзора проводит другую границу. Так коллегия объяснила соотношение подпункта 7 пункта 1 статьи 31 и пункта 3 статьи 54.1 НК РФ: расчётный метод можно использовать для реконструкции, только если сама возможность уменьшить базу на заявленные затраты не ставится под сомнение. Если заявленные затраты это платежи «техническим» компаниям по фиктивным документам, под сомнение ставится уже не сумма, а право учесть такие затраты вообще.

В определении по делу № А56-83561/2023 суд объяснил почему. Расходом по пункту 1 статьи 252 НК РФ может быть только обоснованная и документально подтверждённая затрата. Деньги «техническим» организациям и лицам вне законного оборота не считаются необходимыми; по смыслу подпункта 2 пункта 2 статьи 54.1 и пункта 1 статьи 252 НК РФ такие издержки не экономически оправданны, даже если компании казалось это выгодным. Иначе «теневой» сектор получал бы преимущество перед теми, кто работает вбелую. Поэтому нельзя спасти такие суммы через расчёт «сколько стоила бы легальная рабочая сила» или через мнение специалиста о трудоёмкости: глава 25 НК РФ не признаёт расходы без документов с достоверными сведениями.

Реконструкция не запрещена, если проверка, в том числе с помощью налогоплательщика, установила реальное лицо и параметры исполнения. Цель не «оставить хоть какую-то себестоимость», а вывести операцию из тени. Сама позиция появилась в определении от 31.03.2026. В обзорную практику она попала уже в пункте 25 Обзора № 2 (2026), утверждённого Президиумом 1 июля 2026 года постановлением № 18А/2026. В октябре её воспроизвели в пункте 19 Обзора № 3 (2026). Новым в этом деле стало не изобретение реконструкции, а прямая отсечка расчёта трудозатрат, заключения специалиста и среднеотраслевой рентабельности как замены раскрытию исполнителя и документам о реальном расходе. Подход «сначала имя исполнителя, потом параметры сделки» Верховный суд проводил и раньше: в определении от 15.12.2021 № 305-ЭС21-18005 и в пунктах 5 и 6 Обзора от 13.12.2023.

Тот же подход к умышленным схемам давно сформулирован в письме ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@. Если между компанией и реальным исполнителем вставлена «техническая» организация, инспекции рекомендовано определять действительный размер обязанности по документам фактического исполнителя и по реальным параметрам сделки, а не начислять «по потолку» (п. 10 письма). Если этих сведений нет, претендовать на учёт спорных затрат и вычетов нельзя, а расчётный способ не применяется (п. 11 письма). Это правило именно для умысла. Если доказано только то, что компания должна была знать о «техническом» характере контрагента, факт расходов не оспаривается, а исполнителя установить не удалось, вычет НДС не дают, но расходы по прибыли определяют расчётным методом (п. 17.2 письма). Разбираемое дело — как раз про умысел: суды трёх инстанций установили умышленное создание схемы фиктивного документооборота, штраф начислили по пункту 3 статьи 122 НК РФ.

В разобранном деле инспекция приняла зарплату и взносы официально трудоустроенных работников компании полностью, работников спорных контрагентов — в доле оборотов с проверяемой компанией, плюс часть затрат на спецодежду. Управление при жалобе дополнительно приняло подтверждённые расходы контрагентов. Не приняли неоформленную занятость: сведений о выплаченной зарплате и налогах с неё не было. Верховный суд счёл такой порядок правильным.